ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

29/08/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

La Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a Alejandro Moreno desde el 17 de agosto del 2022 para ser procesado. En agosto pasado, presentó una nueva solicitud para retirar el fuero al hoy Senador y dirigente priista.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, instancia encargada de evaluar el desafuero de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, reveló que el expediente por el presunto desvío de 83 millones del priista desapareció, a la par señaló cómo la Fiscalía General de la República (FGR) nunca solicitó que se le quitara la inmunidad constitucional.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Diputado explicó que al inicio de la LXVI Legislatura, la Sección Instructora revisó todos los archivos y encontró solo un documento referente a la investigación contra "Alito".

"Cuando nosotros llegamos a esta legislatura, no lo encontramos como un asunto pendiente y revisando todos los archivos solo encontramos un documento y nos llamó muchísimo la atención. Este documento básicamente era decir que el asunto no se radicaba y entonces, en virtud de que se habían presentado algunas suspensiones porque estaban buscando unos amparos de fondo, con un documento es todo lo que existía".

Flores Cervantes dijo que al investigar encontraron algunos documentos muy relevantes y posteriormente indicó que tardaron varios meses en encontrar las cajas donde se encontraba la solicitud. "Estaban en distintas partes, inclusive hasta en archivo muerto, no en la entrega recepción. Hubo una peloteo de burocracia ahí, había hasta molestia con nosotros porque estábamos buscando decir por qué solo hay un papel, no había nada más, no había nada más sobre este asunto y evidentemente es un asunto relevante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista la opinión pública".

El presidente de la Sección Instructora detalló que en el único documento que se encontró, "Alito" decía a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que supuestamente había ganado unos amparos, lo cual derivó en que esta instancia declara que el asunto no radicaba y, por ende, no fuera asignado o enviado a una comisión legislativa específica para su estudio y resolución.

"¿Cuáles son los documentos que encontramos? Esto es todo lo que había. Un documento donde 'Alito' le dice a la Mesa Directiva que ganó unos amparos. La Mesa Directiva le dice al presidente de la Comisión Judicial (que Moreno Cárdenas) ganó unos amparos y entonces él no radica, pero este asunto de no radicar no existe en la terminología del derecho administrativo, no viene en la parte de la ley federal, la radicación se da de manera automática, puedes admitir o desechar un expediente".

El Diputado Hugo Eric dijo que la Sección Instructora debió haber elaborado un dictamen y posteriormente decidir si se admitía o se desechaba. "Nunca se presentó un oficio del presidente de de la comisión de la Sección Instructora a la Mesa Directiva y al asunto le dieron carpetazo".

El 17 de agosto del 2022, la Fiscalía de Campeche solicitó por primera vez que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad. El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora.

Además, la FGR lo investigó por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Dicha investigación de la FGR es distinta a la que realiza la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.

No obstante, Hugo Eric Flores Cervantes indicó que la FGR "nunca presentó ninguna solicitud para quitarle el fuero constitucional al entonces Diputado Alejandro Moreno".

"En los expedientes no hay ninguna solicitud de parte de la Fiscalía. La única y es esto sí también hay que decirlo, porque yo también leí notas, nos hemos metido mucho al caso y sí hay muchas notas donde se habla de una solicitud de la Fiscalía General, pero nunca llegó a la Cámara de Diputados, hay que decirlo, nunca llegó y y solamente quedaron en información periodística", ahondó el Diputado.

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, durante una conferencia de prensa. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Hugo Eric Flores detalló que el proceso de declaración de procedencia no es algo nuevo, sino que data del año 2022 a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Campeche por enriquecimiento ilícito. Precisó que debido a que la solicitud pasada pedía retitarle el fuero como Diputado se debió presentar una nueva que requiera quitar la protección que ahora tiene como Senador. "Esa solicitud decía que se le quitara el fuero constitucional al Diputado y hoy ya no es Diputado, es Senador".

Flores sostuvo que esta declaración de procedencia data del 2022. "Es una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Campeche por enriquecimiento ilícito. Esta queda básicamente parada porque obtiene unos amparos, yo digo, son amparos para efectos. Nunca ningún juez, ningún tribunal lo exoneró del delito que a él se le imputaba. Esto es muy importante decirlo porque el hoy senador de manera permanente sostiene que él ya está exonerado".

El Legislador indicó además que los procedimientos en contra de "Alito" no han procedido debido a diligencias mal practicadas durante el cateo a una de sus propiedad en 2023.

"¿Qué fue lo que pasó con esos procedimientos? ¿Por qué él gana estos amparos para efecto? Porque hubo unas diligencias mal practicadas cuando aquel famoso cateo que se le hizo a su casa, porque fue público, hubo problemas de procedimiento para ese cateo. Entonces, él se va a un juicio constitucional, lo gana porque en efecto sucedieron algunos problemas como una direcciones equivocadas, se cateó una propiedad que no era, situaciones básicamente de forma, que hay que decirlo, por eso se gana".

¿Cómo procedería el desafuero de “Alito”?

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, Alejandro Moreno Cárdenas está protegido por el fuero constitucional. Para poder ser juzgado, se requiere una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.

Para que la denuncia del Senador Gerardo Fernández Noroña prospere, la ley establece una serie de pasos a seguir. Después, la Fiscalía deberá solicitar el desafuero ante la Cámara de Diputados. Una vez presentada la petición, se turnará a la Sección Instructora de la Cámara Baja.

La Sección Instructora deberá realizar las diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de “Alito” Moreno. La ley le otorga 60 días hábiles para rendir un dictamen, aunque este plazo puede ser extendido. El dictamen determinará si se puede proceder penalmente contra el legislador.

Si la Sección Instructora dictamina que sí existen motivos, la Cámara de Diputados se erigirá en un Jurado de Procedencia. Se convocará a una audiencia en la que las partes —denunciante, Ministerio Público y el propio Moreno con su defensa— presentarán sus argumentos.

Tras la audiencia, y con el dictamen sobre la mesa, la Cámara de Diputados discutirá y votará la resolución. Se requiere una mayoría absoluta de los miembros presentes para declarar que hay lugar a proceder contra el diputado.

Si la votación es afirmativa, “Alito" Moreno será separado de su cargo inmediatamente y sujeto a la jurisdicción de los tribunales penales.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
2

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
4

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

5

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

6

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
7

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.
8

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas

Gentrificación en pueblo originario
9

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
10

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
11

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

La SSC detiene a asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx.
12

La SSC detiene a presuntos asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
13

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

14

IMSS-Bienestar confirma muerte de bebé encontrada en estación UAM-I del Metro

15

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
1

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

2

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
3

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
4

México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

5

Lisa Cook demanda a Trump por "intento ilegal" para removerla de la Fed

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.
6

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas

7

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

8

Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
9

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

10

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

11

#PuntosyComas ¬ Los afrodescendientes superan la media nacional de escolaridad

El desempleo y los trabajos informales crecieron ligeramente en julio con respecto al mes anterior.
12

Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi