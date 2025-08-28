El ICE ofrece recompensa de 10 mdd por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo"

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 4:09 pm

El ICE ofrece 10 millones por información para arrestar a Iván Jesús Alfredo Guzmán.

Artículos relacionados

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo".

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció este jueves una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias "El Chapito", quien es hijo del Joaquín "El Chapo" Guzmán.

“Recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Él y sus hermanos, 'Los Chapitos', tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315”, dice un comunicado del ICE.

La ficha de búsqueda Guzmán Salazar lo describe como un hombre de raza blanca, estatura de 1.75 metros, con los ojos y el cabello de color marrón. Apunta que nació en Sinaloa y que su último paradero conocido fue marcado en Culiacán.

Guzmán Salazar es acusado de dos cargos de conspiración por posesión de drogas, uno por distribución y otro por exportación e importación de sustancias ilícitas.

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo" y líderes de "Los Chapitos" facción del Cártel de Sinaloa, señalados por el tráfico de fentanilo en la frontera y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México.

En el caso de Iván Archivaldo, hermano mayor de Alfredo Guzmán, las autoridades estadounidenses acusaron: “El liderazgo de Iván en 'Los Chapitos' ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”.

Derivado de ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una sanción contra una red de socios y empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, relacionada con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

Entre las personas sancionadas se encontraron Víctor Manuel Barraza Pablos, líder de una célula criminal que opera en Mazatlán; y el empresario José Raúl Núñez Ríos, que compró propiedades y estableció compañías del sector inmobiliario, construcción y hotelería en todo Sinaloa desde el año 2021.

El Gobierno de Estados Unidos señala a ambos hermanos como los responsables de la violencia en México y Estados Unidos contra civiles y elementos de las fuerzas armadas desde que tomaron el liderazgo de "Los Chapitos".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
2

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

Líderes del PRI han promovido los hashtags #AlitoMeRepresenta y #TeamAlito para defender a su dirigente, quien atacó junto con otros dos priistas a Noroña.
3

Priistas inflan el hashtag #AlitoMeRepresenta. Le aplauden la agresión contra Noroña

4

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
5

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

Trump ha visto cómo sus políticas antimigratorias, que incluyen redadas, han causado afectaciones al campo estadounidense, que se va quedando sin trabajadores.
6

Las redadas del ICE golpean al campo de EU. Trump ya se dio cuenta, pero ¿qué hará?

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
7

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

8

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
9

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
10

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

11

Lilly, la traidora

Oaxaca denunció a SHEIN por usar diseños tradicionales sin autorización y emitió un pronunciamiento en defensa del patrimonio cultural indígena.
12

Oaxaca denuncia a SHEIN por apropiación cultural de diseños tradicionales del Istmo

13

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
14

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "Alito" Moreno es un "porro", esto después de haber encabezado un ataque contra Gerardo Fernández Noroña.
15

“Alito” es un porro, dice la Presidenta. El episodio de ayer exhibe al PRIAN, afirma

Destacadas

Ver sección
Destacadas
"El Rino", líder del CJNG, fue detenido por la Policía Municipal, dijo el Edil, quien además de activar "código rojo" en la localidad, solicitó ayuda federal.
1

Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

El ICE ofrece 10 millones por información para arrestar a Iván Jesús Alfredo Guzmán.
2

El ICE ofrece recompensa de 10 mdd por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo"

El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció que abrirá el registro de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.
3

Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo inicia el registro de nuevas y nuevos beneficiarios?

Trump ha visto cómo sus políticas antimigratorias, que incluyen redadas, han causado afectaciones al campo estadounidense, que se va quedando sin trabajadores.
4

Las redadas del ICE golpean al campo de EU. Trump ya se dio cuenta, pero ¿qué hará?

Oaxaca denunció a SHEIN por usar diseños tradicionales sin autorización y emitió un pronunciamiento en defensa del patrimonio cultural indígena.
5

Oaxaca denuncia a SHEIN por apropiación cultural de diseños tradicionales del Istmo

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
6

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

Un menor apego a la democracia vuelve los países terreno fértil para la ultraderecha
7

Un menor apego a la democracia vuelve los países terreno fértil para la ultraderecha

México y Brasil reforzaron su relación con dos acuerdos en materia energética y económica durante la visita del Vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.
8

México y Brasil firman acuerdos de cooperación; no pensamos en tratado comercial: CSP

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
9

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

Líderes del PRI han promovido los hashtags #AlitoMeRepresenta y #TeamAlito para defender a su dirigente, quien atacó junto con otros dos priistas a Noroña.
10

Priistas inflan el hashtag #AlitoMeRepresenta. Le aplauden la agresión contra Noroña

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
11

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
12

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado