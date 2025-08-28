El ICE ofrece recompensa de 10 mdd por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo"

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo".

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció este jueves una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias "El Chapito", quien es hijo del Joaquín "El Chapo" Guzmán.

“Recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Él y sus hermanos, 'Los Chapitos', tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315”, dice un comunicado del ICE.

La ficha de búsqueda Guzmán Salazar lo describe como un hombre de raza blanca, estatura de 1.75 metros, con los ojos y el cabello de color marrón. Apunta que nació en Sinaloa y que su último paradero conocido fue marcado en Culiacán.

Guzmán Salazar es acusado de dos cargos de conspiración por posesión de drogas, uno por distribución y otro por exportación e importación de sustancias ilícitas.

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo" y líderes de "Los Chapitos" facción del Cártel de Sinaloa, señalados por el tráfico de fentanilo en la frontera y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México.

En el caso de Iván Archivaldo, hermano mayor de Alfredo Guzmán, las autoridades estadounidenses acusaron: “El liderazgo de Iván en 'Los Chapitos' ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”.

Derivado de ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una sanción contra una red de socios y empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, relacionada con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

Entre las personas sancionadas se encontraron Víctor Manuel Barraza Pablos, líder de una célula criminal que opera en Mazatlán; y el empresario José Raúl Núñez Ríos, que compró propiedades y estableció compañías del sector inmobiliario, construcción y hotelería en todo Sinaloa desde el año 2021.

El Gobierno de Estados Unidos señala a ambos hermanos como los responsables de la violencia en México y Estados Unidos contra civiles y elementos de las fuerzas armadas desde que tomaron el liderazgo de "Los Chapitos".