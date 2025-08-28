FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Militantes del PRI se movilizaron en apoyo a "Alito" Moreno, provocando cierres viales en Reforma, Bucareli e Insurgentes.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- A menos de 24 horas de la agresión cometida por Alejandro Moreno, conocido como "Alito" y Gerardo Fernández Noroña en el Congreso, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezó una marcha por Paseo de la Reforma, acompañado por simpatizantes del tricolor.

La movilización partió esta mañana desde la glorieta de la Diana Cazadora y avanzó hacia el Senado de la República, donde Moreno fue recibido entre porras y pancartas.

El contingente, en el que iban integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), bloqueó vialidades como Reforma, Bucareli e Insurgentes, lo cual provocó desvíos en rutas de transporte público y tránsito lento en la zona centro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó desde temprano sobre afectaciones en el corredor Reforma–Centro Histórico, recomendando rutas alternas.

El servicio de Metrobús se vio interrumpido en varios tramos, lo que obligó a usuarios a caminar o usar mototaxis informales que cobraban entre 30 y 50 pesos.

En un escenario improvisado, el priista lanzó un llamado a la oposición: “Convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo porque el que tiene miedo es cobarde”.

La "fuerza" del PRI no alcanza ni para llenar una cuadra de gente. El PRI desaparecerá pronto. Así la marcha convocada por Alito.

La agresión que detonó la protesta ocurrió ayer, durante la última sesión de la Comisión Permanente, cuando Moreno reclamó a Noroña por no concederle la palabra en el debate sobre la supuesta “traición a la Patria” de la oposición.

El altercado derivó en empujones y golpes, dejando lesionado a Emiliano González, colaborador de Noroña.

El Senador del PT anunció que promovería el desafuero de Moreno, y de los legisladores priistas Erubiel Alonso Que y Carlos Gutiérrez Mancilla.

A lo que Moreno respondió: “Vamos a asumir como es y no tengan duda no hay nada, ahí está acreditado y seguiremos trabajando por nuestro país”.

Incluso, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, "Alito" reiteró que no lamenta lo ocurrido. “Para nada me equivoqué y no me arrepiento, porque no sólo ha sido la consecuencia este momento tenso, porque él primero me empujó, nos falta el respeto, nos amenaza, le faltó el respeto de manera grosera, no sólo a una legisladora, que es inviolable en lo que diga en su actuar, se lo hizo a una mujer. Y esta es la patanería, la cobardía de un corrupto como Fernández Noroña”, acusó.

Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como autoritario y comparó la actitud del priista con la de un porro.

Concentración de militantes del PRI en la glorieta de la Diana Cazadora sobre paseo de la Reforma en la colonia Juarez. Alrededor de 1500 personas se reúnen para marchar hacia el Caballito en apoyo a su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas.

En respuesta a las declaraciones de la mandataria federal, Moreno respondió: “El que quiera participar en el trabajo político pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores [...] quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el Gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar”.