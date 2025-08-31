Catalina "Xóchitl” llegó de niña a EU. Es "dreamer". Al ICE no le importó y la detuvo

Nora Nancy Gaspar Resendiz

31/08/2025 - 1:00 pm

Migrante zapoteca y Dreamer detenida en EU

Artículos relacionados

Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca, originaria de Oaxaca, es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pese a lo cual fue detenida a inicios de agosto por agentes migratorios, quienes argumentaron que querían conocer cómo es que la migrante mexicana había conseguido la autorización para estar en ese país.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Sin importar su estatus de “dreamer”, Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca migrante en Estados Unidos, lleva 25 días detenida de manera arbitraria por autoridades de ese país. Hasta el momento no quedan claros los motivos del arresto e intento de deportación, como asegura la defensa de la mexicana. Su caso evidencia una vez más la persecución que el Presidente Donald Trump ha impulsado contra los migrantes, incluso quienes están de manera legal en esa nación.

El miércoles 27 de agosto, tuvo lugar la primera audiencia de Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca, originaria de Oaxaca, quien desde los ocho años de edad, reside en Estados Unidos, y que a pesar de que desde la gestión del Presidente Barack Obama es parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue detenida a inicios de agosto por agentes migratorios.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo en el Centro de Procesamiento de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de El Paso, Texas, amigos y familiares de la joven, así como organizaciones civiles, se manifestaron en contra de su arresto, al asegurar que ella mantiene sus permisos vigentes, los cuales vencen hasta abril de 2026, y que las acusaciones que intentan imputarle son falsas.

La madrugada del pasado 3 de agosto, mientras Santiago esperaba un vuelo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, dos agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron sin motivo alguno o una orden de arresto, como ella misma ha afirmado, bajo el único argumento de revisar sus documentos de estatus laboral y de residencia, para lo cual se la llevaron a un lugar apartado, hecho que logró documentar con su teléfono celular.

Durante horas nadie supo nada de la mexicana, pese a que desde un inicio solicitó a los agentes migratorios que le permitieran comunicarse con su abogado, hasta que logró comunicarse con su pareja, Desiree Miller, y confirmó que se encontraba en custodia del ICE. Sus familiares califican todo como una injusticia, ya que la mujer de 28 años de edad, cuenta con sus permisos en regla y vigentes.

Santiago, de 28 años de edad, llegó a Estados Unidos a los ocho años de edad, lo que significa que ha permanecido en ese país por 19 años, tiempo durante el cual ha trabajado duramente, primero como jornalera en campos agrícolas de Miami, Florida, y después como parte de la organización sin fines de lucro denominada La mujer obrera. De hecho cuando fue detenida, la mujer se dirigía a una conferencia en Houston, como parte de esta labor.

“No tienen fundamento legal para justificar por qué la detuvieron, por qué la retienen o por qué intentan deportarla”, comentó Miller, según declaraciones consignadas por el diario The Guardian. Y es que el Tribunal de Justicia del Condado de Graham, en Arizona, ha señalado que la detención de Santiago responde a cargos de presunto allanamiento y posesión de drogas que no derivaron en procesos legales.

No obstante, el equipo legal de la migrante zapoteca ha desmentido estas acusaciones. “En el caso de Xóchitl tenemos a una persona que no hizo nada malo”, dijo su abogado Luis Cortez, de la firma Novo Legal, en una conferencia virtual en la que habló de la audiencia en un tribunal migratorio en Texas, donde Xóchitl pelea para evitar la deportación. “Intentan difamarla para justificar su detención y arresto”, añadió.

“La historia de por qué decidieron arrestarla, en primer lugar, cambia constantemente. Esto es algo común en esta administración, tanto en la primera como en esta ocasión”, dijo el abogado. “Hemos presentado documentos ante el tribunal de inmigración explicando que el proceso de deportación en curso, el proceso de expulsión en su caso, debe ser cancelado, en particular debido a su estatus de DACA aún vigente”, subrayó.

Agregó que el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenecen ICE y CBP, han expuesto diferentes argumentos para justificar el arresto de Xóchitl, quien es una activista en la defensa de los derechos de los inmigrantes y que en caso de que ganen su petición a favor de Xóchitl, es posible que el DHS apele ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), pero también defenderían el caso.

ICE incomunica a migrantes de sus familias.
ICE detiene a migrantes en EU. Foto: White House

El DHS afirma que Xóchitl tiene varios cargos criminales pendientes sobre un caso en Arizona en 2020, señalamientos que el equipo legal de Santiago niega. Acusaciones a las que también se suman argumentos por parte de las autoridades estadounidenses sobre el ingreso irregular de la mujer al país. “La acusan, alegan, dicen que entró ilegalmente [a Estados Unidos]”, dijo Norma Islas, otra de las representantes legales de la migrante zapoteca.

“Y la entrada inicial fue sin inspección, ilegalmente porque sus padres la trajeron de niña, y por eso es elegible para DACA”, agregó y explicó que “luego la acusaron de entrada ilegal, sin reconocer que había entrado legalmente bajo el Permiso de Libertad Condicional Avanzado en 2022, y ese fue el gran error”. Islas dijo que el 8 de septiembre el DHS enviará más argumentos al juez migratorio en Texas, tras lo cual la defensa hará cuestionamientos adicionales antes de una decisión.

Bajo esta justificación, la autoridades de la Unión Americana están buscando la deportación de la mexicana, lo que para la esposa de ésta no tiene sentido. "No tenía sentido", comentó Miller en declaraciones recogidas por The Guardian, quien explicó que Xóchitl no ha recibido condena por ningún delito, lo que también le ha permitido que pueda renovar su estatus DACA en siete ocasiones.

Tras su detención, la mujer zapoteca ha relatado a su familia las condiciones en las que se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, destacando que le es muy difícil dormir, ya que en el lugar, las luces permanecen encendidas toda la noche. Además, también se ha quejado de que los guardias que custodian el lugar, de la comida que les proporcionan y de la atención médica que reciben.

Amigos, familiares y organizaciones civiles organizaron vigilias en el Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, en favor de la “dreamer” como una forma de protesta por la detención de la mujer. Asimismo, se lanzó una petición, a través de la plataforma Action Netwok, la cual ya suma más de 12 mil 300 firmas para presionar para la liberación de Catalina “Xóchitl” Santiago y en GoFundMe se solicitan fondos para su defensa legal.

Desde su llegada y hasta los 17 años de edad, Santiago trabajó en campos agrícolas, alternando su empleo y sus estudios. A partir de esa edad, Xóchitl inició su labor en organizaciones que apoyan a la comunidad migrante. Además, tras la llegada del Presidente Obama, se pudo beneficiar del programa DACA, lo que le permitió acceder a sencillas actividades que antes les era imposible realizar, como conducir un vehículo o salir y entrar al país libremente.

Christine Miranda, amiga y excolega de Xóchitl, narró parte del trabajo como activista en inmigración de la ‘Dreamer’. “Nos conocimos en 2017 como organizadoras del Movimiento Cosecha, un movimiento nacional no violento que lucha por la protección, la protección permanente, la dignidad y el respeto de todos los inmigrantes indocumentados”, expuso. “La conozco desde hace mucho tiempo”, agregó.

“Luché a su lado durante mucho tiempo, específicamente en el movimiento por los derechos de los inmigrantes contra la injusticia de la detención que ella misma está experimentando. Juntas hemos organizado protestas y movilizaciones, liderado pequeñas reuniones comunitarias y capacitaciones masivas de docenas o incluso cientos de personas” dijo Miranda al señalar que el trabajo de Xóchitl ha llegado a Nueva Jersey, Massachusetts y Texas.

ICE detiene e incomunica a migrantes en EU.
Trump ha exigido el aumento de los arrestos de migrantes, lo que lleva a situaciones de hacinamiento inhumanas. Foto: White House

Miranda describió a Santiago como “una lideresa comunitaria alegre, cariñosa e inspiradora”. Incluso, recordó que en 2017, cuando Trump, en su primera gestión como Presidente de Estados Unidos, intentó derogar DACA, la mujer zapoteca movilizó a cientos de jóvenes en contra de esa estrategia, pero siempre rechazando que para proteger a los ”Dreamers” se criminalizara a otros indocumentados.

“Se mudó a Boston cuando tenía 17 años para ser organizadora conceptual a tiempo completo porque creía mucho en una visión de luchar por toda la comunidad inmigrante, sí, los beneficiarios de DACA como ella, pero también toda la comunidad indocumentada, padres, trabajadores, miembros de la comunidad que a menudo son etiquetados como los malos inmigrantes en comparación con sus buenos inmigrantes”, recordó.

“Así que esa es una de las creencias más profundas que asocio con Xóchitl, que ha sido una lideresa tan valiente e inspiradora en la lucha por la dignidad de todos los inmigrantes, y creo que esa es solo una pequeña razón por la que ahora, en estos 26 días que ha estado separada de sus seres queridos, hemos visto tanta atención y apoyo público”, agregó Miranda.

Durante la audiencia de este miércoles 27 de agosto, la defensa de la migrante intentó desestimar el caso, mediante una moción en la que argumentó que la detención de Santiago fue ilegal y bajo justificaciones falsas por parte del Gobierno de la Unión Americana, por lo que el Juez encargado del caso otorgó un plazo de 10 días para que el DHS responda y fijó, para el 10 de septiembre, la segunda audiencia.

“Fue ilegal. Ella aún está protegida bajo DACA. No ha cometido ningún acto penal que la descalifique”, sostuvo la abogada Islas, en declaraciones consignadas por el portal El Diario, al tiempo que reiteró que los cargos que está argumentando el DHS no se presentaron al tribunal correspondiente.

– Con información de La Opinión

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México (CdMx) participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. Dos etíopes se coronaron.
1

Dos etíopes conquistan el Maratón de la CdMx 2025; participaron 30 mil corredores

Países consolidan alianza del Sur Global en cumbre de la OCS.
2

El Sur Global retumba: China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más

Migrante zapoteca y Dreamer detenida en EU
3

Catalina "Xóchitl” llegó de niña a EU. Es "dreamer". Al ICE no le importó y la detuvo

Donald Trump destrozó en semanas la relación histórica entre Estados Unidos (EU) e India. Y ahora golpea hacia México intensificando su campaña de presión.
4

Trump destrozó en semanas la relación histórica EU-India. Y ahora golpea hacia México

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos.
5

Piastri triunfa en GP de los Países Bajos; Verstappen y Hadjar también suben al podio

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
6

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi, fue asesinado en Leópolis, según informó el sábado el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
7

Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania, es asesinado en Leópolis

Greta Thunberg afirmó que "cada día más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel", poco antes de la partida de la Global Sumud Flotilla a Gaza.
8

Cada día más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel, dice Greta Thunberg

Censura electoral
9

Magistrada y el INE de Taddei censuraron a periodistas de SinEmbargo. TEPJF los frena

La Profeco hizo un llamado a revisión para casi 500 motocicletas Harley Davidson de distintos modelos y años para reparar una falla.
10

La Profeco alerta por fallo en motos Harley Davidson. Estos son los modelos afectados

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival Internacional de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein.
11

Guillermo del Toro es ovacionado en Venecia tras presentación de Frankenstein

12

El PAN acusa a la 4T de “narcogobierno” y busca olvidar su experiencia en la materia