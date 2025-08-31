Catalina "Xóchitl” llegó de niña a EU. Es "dreamer". Al ICE no le importó y la detuvo

Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca, originaria de Oaxaca, es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pese a lo cual fue detenida a inicios de agosto por agentes migratorios, quienes argumentaron que querían conocer cómo es que la migrante mexicana había conseguido la autorización para estar en ese país.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Sin importar su estatus de “dreamer”, Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca migrante en Estados Unidos, lleva 25 días detenida de manera arbitraria por autoridades de ese país. Hasta el momento no quedan claros los motivos del arresto e intento de deportación, como asegura la defensa de la mexicana. Su caso evidencia una vez más la persecución que el Presidente Donald Trump ha impulsado contra los migrantes, incluso quienes están de manera legal en esa nación.

El miércoles 27 de agosto, tuvo lugar la primera audiencia de Catalina “Xóchitl” Santiago, una mujer zapoteca, originaria de Oaxaca, quien desde los ocho años de edad, reside en Estados Unidos, y que a pesar de que desde la gestión del Presidente Barack Obama es parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue detenida a inicios de agosto por agentes migratorios.

Catalina "Xóchitl" Santiago is a farmworker, DACA recipient, & beloved community organizer who helped undocumented immigrants get drivers licenses in Massachusetts. She was unlawfully detained while boarding a flight for work & is being targeted for deportation. This is the… pic.twitter.com/ynzIBqEbQv — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) August 27, 2025

Durante la audiencia, que se llevó a cabo en el Centro de Procesamiento de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de El Paso, Texas, amigos y familiares de la joven, así como organizaciones civiles, se manifestaron en contra de su arresto, al asegurar que ella mantiene sus permisos vigentes, los cuales vencen hasta abril de 2026, y que las acusaciones que intentan imputarle son falsas.

La madrugada del pasado 3 de agosto, mientras Santiago esperaba un vuelo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, dos agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron sin motivo alguno o una orden de arresto, como ella misma ha afirmado, bajo el único argumento de revisar sus documentos de estatus laboral y de residencia, para lo cual se la llevaron a un lugar apartado, hecho que logró documentar con su teléfono celular.

Durante horas nadie supo nada de la mexicana, pese a que desde un inicio solicitó a los agentes migratorios que le permitieran comunicarse con su abogado, hasta que logró comunicarse con su pareja, Desiree Miller, y confirmó que se encontraba en custodia del ICE. Sus familiares califican todo como una injusticia, ya que la mujer de 28 años de edad, cuenta con sus permisos en regla y vigentes.

Santiago, de 28 años de edad, llegó a Estados Unidos a los ocho años de edad, lo que significa que ha permanecido en ese país por 19 años, tiempo durante el cual ha trabajado duramente, primero como jornalera en campos agrícolas de Miami, Florida, y después como parte de la organización sin fines de lucro denominada La mujer obrera. De hecho cuando fue detenida, la mujer se dirigía a una conferencia en Houston, como parte de esta labor.

“No tienen fundamento legal para justificar por qué la detuvieron, por qué la retienen o por qué intentan deportarla”, comentó Miller, según declaraciones consignadas por el diario The Guardian. Y es que el Tribunal de Justicia del Condado de Graham, en Arizona, ha señalado que la detención de Santiago responde a cargos de presunto allanamiento y posesión de drogas que no derivaron en procesos legales.

No obstante, el equipo legal de la migrante zapoteca ha desmentido estas acusaciones. “En el caso de Xóchitl tenemos a una persona que no hizo nada malo”, dijo su abogado Luis Cortez, de la firma Novo Legal, en una conferencia virtual en la que habló de la audiencia en un tribunal migratorio en Texas, donde Xóchitl pelea para evitar la deportación. “Intentan difamarla para justificar su detención y arresto”, añadió.

“La historia de por qué decidieron arrestarla, en primer lugar, cambia constantemente. Esto es algo común en esta administración, tanto en la primera como en esta ocasión”, dijo el abogado. “Hemos presentado documentos ante el tribunal de inmigración explicando que el proceso de deportación en curso, el proceso de expulsión en su caso, debe ser cancelado, en particular debido a su estatus de DACA aún vigente”, subrayó.

Agregó que el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenecen ICE y CBP, han expuesto diferentes argumentos para justificar el arresto de Xóchitl, quien es una activista en la defensa de los derechos de los inmigrantes y que en caso de que ganen su petición a favor de Xóchitl, es posible que el DHS apele ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), pero también defenderían el caso.

El DHS afirma que Xóchitl tiene varios cargos criminales pendientes sobre un caso en Arizona en 2020, señalamientos que el equipo legal de Santiago niega. Acusaciones a las que también se suman argumentos por parte de las autoridades estadounidenses sobre el ingreso irregular de la mujer al país. “La acusan, alegan, dicen que entró ilegalmente [a Estados Unidos]”, dijo Norma Islas, otra de las representantes legales de la migrante zapoteca.

“Y la entrada inicial fue sin inspección, ilegalmente porque sus padres la trajeron de niña, y por eso es elegible para DACA”, agregó y explicó que “luego la acusaron de entrada ilegal, sin reconocer que había entrado legalmente bajo el Permiso de Libertad Condicional Avanzado en 2022, y ese fue el gran error”. Islas dijo que el 8 de septiembre el DHS enviará más argumentos al juez migratorio en Texas, tras lo cual la defensa hará cuestionamientos adicionales antes de una decisión.

Bajo esta justificación, la autoridades de la Unión Americana están buscando la deportación de la mexicana, lo que para la esposa de ésta no tiene sentido. "No tenía sentido", comentó Miller en declaraciones recogidas por The Guardian, quien explicó que Xóchitl no ha recibido condena por ningún delito, lo que también le ha permitido que pueda renovar su estatus DACA en siete ocasiones.

Tras su detención, la mujer zapoteca ha relatado a su familia las condiciones en las que se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, destacando que le es muy difícil dormir, ya que en el lugar, las luces permanecen encendidas toda la noche. Además, también se ha quejado de que los guardias que custodian el lugar, de la comida que les proporcionan y de la atención médica que reciben.

Amigos, familiares y organizaciones civiles organizaron vigilias en el Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, en favor de la “dreamer” como una forma de protesta por la detención de la mujer. Asimismo, se lanzó una petición, a través de la plataforma Action Netwok, la cual ya suma más de 12 mil 300 firmas para presionar para la liberación de Catalina “Xóchitl” Santiago y en GoFundMe se solicitan fondos para su defensa legal.

Desde su llegada y hasta los 17 años de edad, Santiago trabajó en campos agrícolas, alternando su empleo y sus estudios. A partir de esa edad, Xóchitl inició su labor en organizaciones que apoyan a la comunidad migrante. Además, tras la llegada del Presidente Obama, se pudo beneficiar del programa DACA, lo que le permitió acceder a sencillas actividades que antes les era imposible realizar, como conducir un vehículo o salir y entrar al país libremente.

Christine Miranda, amiga y excolega de Xóchitl, narró parte del trabajo como activista en inmigración de la ‘Dreamer’. “Nos conocimos en 2017 como organizadoras del Movimiento Cosecha, un movimiento nacional no violento que lucha por la protección, la protección permanente, la dignidad y el respeto de todos los inmigrantes indocumentados”, expuso. “La conozco desde hace mucho tiempo”, agregó.

“Luché a su lado durante mucho tiempo, específicamente en el movimiento por los derechos de los inmigrantes contra la injusticia de la detención que ella misma está experimentando. Juntas hemos organizado protestas y movilizaciones, liderado pequeñas reuniones comunitarias y capacitaciones masivas de docenas o incluso cientos de personas” dijo Miranda al señalar que el trabajo de Xóchitl ha llegado a Nueva Jersey, Massachusetts y Texas.

Miranda describió a Santiago como “una lideresa comunitaria alegre, cariñosa e inspiradora”. Incluso, recordó que en 2017, cuando Trump, en su primera gestión como Presidente de Estados Unidos, intentó derogar DACA, la mujer zapoteca movilizó a cientos de jóvenes en contra de esa estrategia, pero siempre rechazando que para proteger a los ”Dreamers” se criminalizara a otros indocumentados.

“Se mudó a Boston cuando tenía 17 años para ser organizadora conceptual a tiempo completo porque creía mucho en una visión de luchar por toda la comunidad inmigrante, sí, los beneficiarios de DACA como ella, pero también toda la comunidad indocumentada, padres, trabajadores, miembros de la comunidad que a menudo son etiquetados como los malos inmigrantes en comparación con sus buenos inmigrantes”, recordó.

“Así que esa es una de las creencias más profundas que asocio con Xóchitl, que ha sido una lideresa tan valiente e inspiradora en la lucha por la dignidad de todos los inmigrantes, y creo que esa es solo una pequeña razón por la que ahora, en estos 26 días que ha estado separada de sus seres queridos, hemos visto tanta atención y apoyo público”, agregó Miranda.

Durante la audiencia de este miércoles 27 de agosto, la defensa de la migrante intentó desestimar el caso, mediante una moción en la que argumentó que la detención de Santiago fue ilegal y bajo justificaciones falsas por parte del Gobierno de la Unión Americana, por lo que el Juez encargado del caso otorgó un plazo de 10 días para que el DHS responda y fijó, para el 10 de septiembre, la segunda audiencia.

“Fue ilegal. Ella aún está protegida bajo DACA. No ha cometido ningún acto penal que la descalifique”, sostuvo la abogada Islas, en declaraciones consignadas por el portal El Diario, al tiempo que reiteró que los cargos que está argumentando el DHS no se presentaron al tribunal correspondiente.

– Con información de La Opinión