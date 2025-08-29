Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 8:39 pm

El desempleo y los trabajos informales crecieron ligeramente en julio con respecto al mes anterior.

Artículos relacionados

El desempleo subió levemente, pero la informalidad persiste a pesar del registro de trabajadores de aplicaciones: son más de 34 millones de trabajos informales.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El desempleo y la informalidad crecieron levemente durante julio de este año, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves, a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportara en el mismo mes un boom de empleos debido al registro récord de trabajadores de aplicación.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para julio de 2025 concluyó que la tasa de desempleo fue del 2.8 por ciento, una décima porcentual por encima del 2.7 por ciento de junio. Los trabajos informales, por su parte, representan el 56.1 por ciento del total de empleos. Esto es un aumento importante con respecto al 54.8 de informalidad que persistía para junio.

Por otra parte, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 60.2 por ciento. Para julio de 2024, fue de 61 por ciento. La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.5 millones, por encima de los 61.8 millones en total de junio, detalló el Inegi.

La informalidad persiste en México, mientras el desempleo crece también a la par en julio de 2025.
La informalidad persiste en México, mientras el desempleo crece también a la par en julio de 2025. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro

En julio de 2025, la PEA fue de 62.5 millones de personas de 15 años y más (lo que representó una tasa de participación de 60.2 por ciento). Dicha cantidad significó un aumento de 390 mil personas con relación a julio de 2024. Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 46.5 por ciento y la de hombres, de 75.7 por ciento.

Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 0.2 puntos porcentuales y la de hombres, 1.5 puntos porcentuales. La población ocupada alcanzó 60.8 millones de personas (97.2 por ciento de la PEA): un incremento anual de 475 mil personas.

La ocupación de mujeres fue de 25 millones y la de hombres, de 35.8 millones: un alza anual en ellas de 527 mil y una caída en ellos de 52 mil. En el mes de referencia, la población en desempleo fue de 1.7 millones de personas, una disminución anual de 85 mil. El desempleo de mujeres se ubicó en 685 mil, en julio de 2024, y en 708 mil, en julio de este año.

El desempleo de hombres pasó de 1.1 millones, en el séptimo mes de 2024, a un millón, en julio pasado. La población no económicamente activa (PNEA) fue de 41.4 millones de personas (39.8 por ciento de la población de 15 años y más): ascendió en 1.7 millones de personas respecto a julio de 2024. De esta categoría, 5.1 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo.

Entre la población ocupada, por sector de actividad económica se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 26.8 millones de personas (44.1 por ciento); el comercio, 12 millones (19.7 por ciento); la industria manufacturera, 9.7 millones (16 por ciento); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 6.7 millones (11 por ciento); la construcción, 4.8 millones (7.8 por ciento), y otras actividades económicas —que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas—, 410 mil (0.7 por ciento).

Por su parte, 412 mil personas (0.7 por ciento) no especificaron su actividad. En comparación con el mismo mes de 2024, los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron los siguientes: restaurantes y servicios de alojamiento, con 411 mil; comercio, con 267 mil; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, con 229 mil; industria manufacturera, con 144 mil, y servicios profesionales, financieros y corporativos, con 133 mil personas.

La informalidad persiste

En julio de 2025, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 34.1 millones de personas y la tasa de informalidad laboral se estableció en 56.1 por ciento de la población ocupada, más de la mitad y un porcentaje superior al 54.5 por ciento del séptimo mes de 2024.

La tasa de informalidad laboral urbana fue de 45.3 por ciento. Por otra parte, la ocupación en el sector informal fue de 18.2 millones de personas y significó 29.9 por ciento de la población ocupada, dos puntos porcentuales por arriba de la registrada en igual mes de un año antes.

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

Se incluyen, además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal, otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

El "boom" de las apps

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró en julio pasado un aumento histórico de un millón 266 mil empleos formales, impulsado por la afiliación masiva de trabajadores de plataformas digitales, como Uber y Didi, tras el inicio de una prueba piloto que obliga a estas empresas a inscribir a sus repartidores al régimen de seguridad social.

De acuerdo con el organismo, al corte del 31 de julio, se tuvo un registro de 23 millones 591 mil 691 personas afiliadas, lo que representó un incremento del 71 por ciento en el sector de transportes y comunicaciones dentro del país.

En tanto, en el balance anual —de julio de 2024 a julio de 2025— se observa una creación neta de un millón 353 mil 312 puestos de trabajo formales, lo que registró un crecimiento del 5.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del IMSS.

Cabe mencionar que una parte de las personas trabajadoras está vinculada simultáneamente a más de una plataforma. Según el informe del IMSS, el 17 por ciento de los trabajadores son multiplataforma, mientras que el 83 por ciento está vinculada únicamente a una.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
1

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

2

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Gentrificación en pueblo originario
3

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
4

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

5

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
6

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

7

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
8

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

La SSC detiene a asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx.
9

La SSC detiene a presuntos asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
10

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

"El Rino", líder del CJNG, fue detenido por la Policía Municipal, dijo el Edil, quien además de activar "código rojo" en la localidad, solicitó ayuda federal.
11

Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
12

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
13

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
14

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

Luis Cárdenas Palomino es sentenciado a cinco años de prisión.
15

Cárdenas Palomino es sentenciado a 5 años por tortura a hermano de Israel Vallarta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
1

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

2

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

3

#PuntosyComas ¬ Los afrodescendientes superan la media nacional de escolaridad

El desempleo y los trabajos informales crecieron ligeramente en julio con respecto al mes anterior.
4

Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
5

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

La SSC detiene a asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx.
6

La SSC detiene a presuntos asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx

7

La Presidenta felicita a Lula por “cero hambre” y fortalece cooperación con Brasil

Luis Cárdenas Palomino es sentenciado a cinco años de prisión.
8

Cárdenas Palomino es sentenciado a 5 años por tortura a hermano de Israel Vallarta

9

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
10

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
11

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

12

Marco Rubio confirma que llegará a México la próxima semana para abordar narcotráfico