Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi

El desempleo subió levemente, pero la informalidad persiste a pesar del registro de trabajadores de aplicaciones: son más de 34 millones de trabajos informales.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El desempleo y la informalidad crecieron levemente durante julio de este año, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves, a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportara en el mismo mes un boom de empleos debido al registro récord de trabajadores de aplicación.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para julio de 2025 concluyó que la tasa de desempleo fue del 2.8 por ciento, una décima porcentual por encima del 2.7 por ciento de junio. Los trabajos informales, por su parte, representan el 56.1 por ciento del total de empleos. Esto es un aumento importante con respecto al 54.8 de informalidad que persistía para junio.

Por otra parte, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 60.2 por ciento. Para julio de 2024, fue de 61 por ciento. La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.5 millones, por encima de los 61.8 millones en total de junio, detalló el Inegi.

En julio de 2025, la PEA fue de 62.5 millones de personas de 15 años y más (lo que representó una tasa de participación de 60.2 por ciento). Dicha cantidad significó un aumento de 390 mil personas con relación a julio de 2024. Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 46.5 por ciento y la de hombres, de 75.7 por ciento.

Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 0.2 puntos porcentuales y la de hombres, 1.5 puntos porcentuales. La población ocupada alcanzó 60.8 millones de personas (97.2 por ciento de la PEA): un incremento anual de 475 mil personas.

La ocupación de mujeres fue de 25 millones y la de hombres, de 35.8 millones: un alza anual en ellas de 527 mil y una caída en ellos de 52 mil. En el mes de referencia, la población en desempleo fue de 1.7 millones de personas, una disminución anual de 85 mil. El desempleo de mujeres se ubicó en 685 mil, en julio de 2024, y en 708 mil, en julio de este año.

El desempleo de hombres pasó de 1.1 millones, en el séptimo mes de 2024, a un millón, en julio pasado. La población no económicamente activa (PNEA) fue de 41.4 millones de personas (39.8 por ciento de la población de 15 años y más): ascendió en 1.7 millones de personas respecto a julio de 2024. De esta categoría, 5.1 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en julio 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.5 millones. Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes: ▪️60.2% participación económica

▪️2.8%… pic.twitter.com/vyNejY25a6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 28, 2025

Entre la población ocupada, por sector de actividad económica se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 26.8 millones de personas (44.1 por ciento); el comercio, 12 millones (19.7 por ciento); la industria manufacturera, 9.7 millones (16 por ciento); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 6.7 millones (11 por ciento); la construcción, 4.8 millones (7.8 por ciento), y otras actividades económicas —que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas—, 410 mil (0.7 por ciento).

Por su parte, 412 mil personas (0.7 por ciento) no especificaron su actividad. En comparación con el mismo mes de 2024, los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron los siguientes: restaurantes y servicios de alojamiento, con 411 mil; comercio, con 267 mil; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, con 229 mil; industria manufacturera, con 144 mil, y servicios profesionales, financieros y corporativos, con 133 mil personas.

La informalidad persiste

En julio de 2025, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 34.1 millones de personas y la tasa de informalidad laboral se estableció en 56.1 por ciento de la población ocupada, más de la mitad y un porcentaje superior al 54.5 por ciento del séptimo mes de 2024.

La tasa de informalidad laboral urbana fue de 45.3 por ciento. Por otra parte, la ocupación en el sector informal fue de 18.2 millones de personas y significó 29.9 por ciento de la población ocupada, dos puntos porcentuales por arriba de la registrada en igual mes de un año antes.

Buenos días. En julio 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE muestran que: 🔹 La Población Económicamente Activa #PEA fue de 62.5 millones de personas, que representó un aumento de 390 mil personas respecto al mismo mes de 2024. (1/3) pic.twitter.com/bApa4D5PP4 — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) August 28, 2025

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

Se incluyen, además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal, otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

El "boom" de las apps

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró en julio pasado un aumento histórico de un millón 266 mil empleos formales, impulsado por la afiliación masiva de trabajadores de plataformas digitales, como Uber y Didi, tras el inicio de una prueba piloto que obliga a estas empresas a inscribir a sus repartidores al régimen de seguridad social.

De acuerdo con el organismo, al corte del 31 de julio, se tuvo un registro de 23 millones 591 mil 691 personas afiliadas, lo que representó un incremento del 71 por ciento en el sector de transportes y comunicaciones dentro del país.

En tanto, en el balance anual —de julio de 2024 a julio de 2025— se observa una creación neta de un millón 353 mil 312 puestos de trabajo formales, lo que registró un crecimiento del 5.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del IMSS.

Cabe mencionar que una parte de las personas trabajadoras está vinculada simultáneamente a más de una plataforma. Según el informe del IMSS, el 17 por ciento de los trabajadores son multiplataforma, mientras que el 83 por ciento está vinculada únicamente a una.