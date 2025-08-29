La Presidenta felicita a Lula por “cero hambre” y fortalece cooperación con Brasil

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 6:48 pm

La mandataria federal reconoció los avances sociales alcanzados por el Presidente Lula da Silva y destacó la importancia de ampliar la relación estratégica con Brasil.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este jueves a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por haber alcanzado nuevamente la meta de “cero hambre” en su país, y destacó la relación bilateral entre México y Brasil tras recibir en Palacio Nacional al Vicepresidente Geraldo Alckmin.

La mandataria federal informó que, durante dos días, autoridades y empresarios de ambas naciones sostuvieron encuentros que calificó de “muy productivos”, los cuales estuvieron centrados en el impulso al desarrollo científico, económico y ambiental, además de compartir experiencias para fomentar la industrialización.

"En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización", publicó la titular del Poder Ejecutivo en su cuenta de X, antes Twitter.

La Presidenta Sheinbaum destacó previamente que la visita de la delegación brasileña abre nuevas oportunidades de cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental.

El Vicepresidente Geraldo Alckmin encabezó la delegación que sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de empresarios mexicanos, con el fin de explorar proyectos de integración productiva y de cooperación regional.

México y Brasil firman acuerdos de cooperación

El día de ayer, México y Brasil firmaron dos acuerdos de cooperación en materia energética y económica durante la visita oficial del Vicepresidente brasileño.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se concretó una Declaración de Intención entre la Secretaría de Energía (Sener) y el Gobierno de Brasil para impulsar el desarrollo de biocombustibles en México, con el apoyo de la experiencia brasileña de más de cinco décadas en bioetanol, biodiésel y combustibles sostenibles.

Asimismo, se firmó un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Economía (SE) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (ApexBrasil) con el fin de ampliar oportunidades de negocios e inversión.

Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este jueves que se trata de "un acuerdo de complementariedad", ya que "Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México, y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil".

"Recuerden que se reunieron los empresarios. No solamente el Vicepresidente de Brasil y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios para ver si puede haber alguna complementariedad", declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo ya había adelantad que a las 12:00 horas recibirá a la comitiva brasileña en Palacio Nacional, a fin de "hacer un resumen de las reuniones que se han tenido" y "los acuerdos que se pueden alcanzar".

"En efecto, como bien dice el Secretario de Economía [Marcelo Ebrard], no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de cooperación y colaboración en ciertas áreas", aclaró.

