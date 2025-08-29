La Presidenta felicita a Lula por “cero hambre” y fortalece cooperación con Brasil

La mandataria federal reconoció los avances sociales alcanzados por el Presidente Lula da Silva y destacó la importancia de ampliar la relación estratégica con Brasil.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este jueves a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por haber alcanzado nuevamente la meta de “cero hambre” en su país, y destacó la relación bilateral entre México y Brasil tras recibir en Palacio Nacional al Vicepresidente Geraldo Alckmin.

La mandataria federal informó que, durante dos días, autoridades y empresarios de ambas naciones sostuvieron encuentros que calificó de “muy productivos”, los cuales estuvieron centrados en el impulso al desarrollo científico, económico y ambiental, además de compartir experiencias para fomentar la industrialización.

"En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización", publicó la titular del Poder Ejecutivo en su cuenta de X, antes Twitter.

Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente @geraldoalckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico,… pic.twitter.com/7ohbC44aZu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2025

La Presidenta Sheinbaum destacó previamente que la visita de la delegación brasileña abre nuevas oportunidades de cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental.

El Vicepresidente Geraldo Alckmin encabezó la delegación que sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de empresarios mexicanos, con el fin de explorar proyectos de integración productiva y de cooperación regional.

México y Brasil firman acuerdos de cooperación

El día de ayer, México y Brasil firmaron dos acuerdos de cooperación en materia energética y económica durante la visita oficial del Vicepresidente brasileño.

📸 Esta tarde se llevó a cabo la Sesión de Clausura del Encuentro Empresarial México - Brasil, con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y servicios de Brasil, @geraldoalckmin, así como 350 líderes empresariales de… pic.twitter.com/y7liUVBLcn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 28, 2025

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se concretó una Declaración de Intención entre la Secretaría de Energía (Sener) y el Gobierno de Brasil para impulsar el desarrollo de biocombustibles en México, con el apoyo de la experiencia brasileña de más de cinco décadas en bioetanol, biodiésel y combustibles sostenibles.

Asimismo, se firmó un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Economía (SE) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (ApexBrasil) con el fin de ampliar oportunidades de negocios e inversión.

Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este jueves que se trata de "un acuerdo de complementariedad", ya que "Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México, y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil".

"Recuerden que se reunieron los empresarios. No solamente el Vicepresidente de Brasil y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios para ver si puede haber alguna complementariedad", declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo ya había adelantad que a las 12:00 horas recibirá a la comitiva brasileña en Palacio Nacional, a fin de "hacer un resumen de las reuniones que se han tenido" y "los acuerdos que se pueden alcanzar".