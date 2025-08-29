La SSC detiene a presuntos asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 7:37 pm

La SSC detiene a asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx.

La SSC señala que los detenidos forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo de divisas de usuarios del AICM y el AIFA, y al narcomenudeo.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este jueves a dos posibles responsables de disparar contra una mujer extranjera en el exterior de un hotel de la colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el pasado 26 de agosto. Los detenidos estaban a en posesión de aparente droga.

"Los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), iniciaron los trabajos de investigación, así como el análisis de las cámaras de seguridad, fue así que supieron que el probable implicado estaba en compañía de otra persona", explicó la SSC.

A través de un comunicado, la Secretaría comentó que la tarde del 26 de agosto, los uniformados fueron advertidos de que una ciudadana extranjera había sido herida por impactos de arma de fuego en la calle Allende. La victima les señaló que acababa de hacer un cambió divisas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y, momentos después, al llegar al hotel donde regularmente se hospeda cuando viaja a México, un sujeto le disparó para quitarle su bolso de mano, para después huir a bordo de una motocicleta color rojo.

"Los oficiales tomaron conocimiento que los sujetos se desplazaban en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron recorridos de seguridad, vigilancias fijas y móviles, y recorridos de reconocimiento en esas demarcaciones", prosiguió la SSC.

Tras un patrullaje preventivo, en las calles 5 de Febrero y Nezahualcóyotl, en la colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicaron a un sujeto cuyas características físicas coincidían con uno de los posibles responsables de herir a la mujer, por lo que de inmediato le marcaron el alto, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 43 bolsas con aparente mariguana y un teléfono celular.

Minutos después, en la avenida Eduardo Molina, de la colonia Morelos, en la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicaron al otro posible responsable, a quien le hallaron 300 bolsas con una hierba verde similar a la mariguana, luego de realizarle una revisión preventiva.

"Por lo anterior, los policías detuvieron a los probables implicados de 31 y 38 años de edad, los enteraron de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal" remarcó la SSC.

La Secretaría destacó que el detenido de 38 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en pandilla en los años 2008, 2010 y 2018; además de dos estancias en el Estado de México por robo agravado en 2007 y en 2015.

De acuerdo con las indagatorias policiales, se supo que ambos detenidos, posiblemente forman parte de un grupo delictivo, dedicado al narcomenudeo y robo a personas que realizan el cambio de divisas en el AICM y el AIFA, quienes operan principalmente en la zona centro de la capital.

El pasado martes, cuando ocurrieron los hechos, usuarios compartieron en redes sociales videos de elementos de la policía capitalina ingresando a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y mostraron preocupación por lo sucedido. El servicio aclaró que no se registraron detonaciones al interior de sus instalaciones, algo que habían sugerido los primeros reportes de prensa.

