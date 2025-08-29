Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

Durante la Asamblea Nacional de Secretarías de Seguridad, Gertz pidió a los 32 titulares estatales asumir plenamente sus responsabilidades en la prevención del delito.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, urgió a los secretarios de Seguridad Pública del país a “ganar las calles” para que no se pierda el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad.

“Ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados, si no ganamos cada una de esas calles”, advirtió.

Ayer, durante la inauguración de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fiscal pidió a los 32 responsables estatales asumir plenamente su papel en la prevención del delito.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, destacó en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública que el compromiso de las instituciones es asumir responsabilidades de manera conjunta para contener los delitos desde sus

“Ha habido una vieja tradición de buscar a quién echarle la culpa, vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros nos toca”, dijo el Fiscal Gertz al destacar que la primera batalla contra el crimen comienza en los barrios, las escuelas, el transporte público y los espacios comunitarios.

En funcionario federal señaló que la seguridad se disputa en la vida cotidiana y advirtió sobre el riesgo de permitir que las infracciones menores escalen hasta convertirse en fenómenos incontrolables: “Después va creciendo y se convierte en un monstruo que en un momento dado puso en jaque a toda la sociedad mexicana”.

Aunque el titular de la FGR reconoció avances en la estrategia nacional, insistió en que la ciudadanía espera resultados inmediatos.

Hoy, las instituciones del Gabinete de Seguridad participaron en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, un espacio estratégico para fortalecer la coordinación entre autoridades. En este encuentro se diseñan y ejecutan políticas

“Si no tenemos la certeza de que cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestras madres, de nuestros ancianos sienten que por fin tienen la seguridad que merecen, no podremos cumplir con el objetivo", añadió.

En la plenaria también participaron el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Comandante de la Guardia Nacional (GN), Hernán Cortés Hernández; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y los 32 secretarios estatales de Seguridad Pública.