Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 9:50 pm

Durante la Asamblea Nacional de Secretarías de Seguridad, Gertz pidió a los 32 titulares estatales asumir plenamente sus responsabilidades en la prevención del delito.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, urgió a los secretarios de Seguridad Pública del país a “ganar las calles” para que no se pierda el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad.

“Ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados, si no ganamos cada una de esas calles”, advirtió.

Ayer, durante la inauguración de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fiscal pidió a los 32 responsables estatales asumir plenamente su papel en la prevención del delito.

“Ha habido una vieja tradición de buscar a quién echarle la culpa, vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros nos toca”, dijo el Fiscal Gertz al destacar que la primera batalla contra el crimen comienza en los barrios, las escuelas, el transporte público y los espacios comunitarios.

En funcionario federal señaló que la seguridad se disputa en la vida cotidiana y advirtió sobre el riesgo de permitir que las infracciones menores escalen hasta convertirse en fenómenos incontrolables: “Después va creciendo y se convierte en un monstruo que en un momento dado puso en jaque a toda la sociedad mexicana”.

Aunque el titular de la FGR reconoció avances en la estrategia nacional, insistió en que la ciudadanía espera resultados inmediatos.

“Si no tenemos la certeza de que cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestras madres, de nuestros ancianos sienten que por fin tienen la seguridad que merecen, no podremos cumplir con el objetivo", añadió.

En la plenaria también participaron el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Comandante de la Guardia Nacional (GN), Hernán Cortés Hernández; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y los 32 secretarios estatales de Seguridad Pública.

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

