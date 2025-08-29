Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.

Las indagatorias por el asesinato de Vila Chávez serán coordinadas por la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Homicidios, a fin de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables del crimen.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El abogado Rafael Arturo Vila Chávez, hermano de Alejandro Vila, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, fue asesinado el martes en el municipio de Pichucalco, Chiapas, confirmó ayer a Fiscalía General del Estado (FGE). "La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de una persona del sexo masculino, en el municipio de Pichucalco", indicó la institución en Facebook.

La FGE explicó que un grupo multidisciplinario compuesto junto con otras instituciones de seguridad realizan un fuerte despliegue operativo tras la agresión.

Además, anunció que las indagatorias serán coordinadas por la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Homicidios, a fin de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables del crimen.

Reportes de prensa indican que el abogado se encontraba al interior de una cafetería en Pichucalco, cuando un hombre se acercó a él y le disparó directamente sin mediar palabra.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto donde un hombre le da la mano al funcionario y le quita la vida en una cafetería de Pichucalco.

Momento exacto donde un hombre le da la mano y le quita la vida a “plomazos” a Rafael Vila, en una cafetería de #Pichucalco. Su asesino cholenco llego como si fuera una cita. pic.twitter.com/4RrN8UiHA6 — Realidades de Chiapas (@RealidadChiapas) August 27, 2025

Rafael Vila Chávez ya había sido víctima de un atentado en noviembre de 2022, por el que sufrió una lesión menor. Posteriormente, en 2023, junto con su esposa fue agredido a tiros, aunque resultaron ilesos por el blindaje de la camioneta en la que viajaban.