Alejandro Moreno se adelanta: denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas"

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 8:12 pm

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.

"Alito" insistió en que el PRI seguirá luchando con firmeza, en defensa de la democracia y de la libertad "para exhibir a quienes abusan del poder".

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como "Alito", dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció este jueves al Senador Gerardo Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras agredirlo ayer al término de la sesión de la Comisión Permanente del Senado.

"Presentamos ante la FGR Mexico una denuncia penal en contra del corrupto, cínico, cobarde y mentiroso presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también contra Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros", explicó el dirigente en X.

Insistió en que el PRI seguirá luchando con firmeza, en defensa de la democracia y de la libertad, para exhibir a quienes abusan del poder. "No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras. No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la Ley en la mano y defendiendo al pueblo de México", finalizó.

En el documento compartido por el legislador en su cuenta de X se puede apreciar que la denuncia fue interpuesta por el delito de amenazas y lesiones.

"Vengo a dar noticia de hechos que, salvo error de apreciación por parte del suscrito, pueden resultar probablemente constitutivos de delito cometidos en agravio de mi persona y honor, en contra de las siguientes ciudadanos", se lee en la denuncia.

"Alito" agrede a Fernández Noroña

Ayer, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del PRI, insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.

La agresión sucedió al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado. El priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, porqué no le dio la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

Tras la agresión, Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a Moreno Cárdenas y, además, solicitará el desafuero del priista y del resto de los tricolores que desataron la violencia en el Senado no sólo contra su persona, sino contra trabajadores y otros legisladores.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Senador por Morena mencionó que la denuncia será por el delito de lesiones, intento de robo y daño material en contra de sus tres agresores, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

"Voy al Ministerio Público federal a presentar denuncias por lesiones, por intento de robo de propiedad privada de Emiliano González y por daño al material, porque querían destruir la cámara de Emiliano González, en contra de estos tres legisladores: Eruviel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla y Alejandro Moreno Cárdenas. Creo que esta vez la Fiscalía General de la República va a tener todos los elementos para solicitar su desafuero porque no debemos pasar una cosa así gravísima, lo que sigue es que me metan tiros y van a seguir diciendo que es libertad de expresión, es libre manifestación, es fascismo puro, eso no lo vamos a tolerar", adelantó.

