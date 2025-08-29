Lisa Cook demanda a Trump por "intento ilegal" para removerla de la Fed

Lisa Cook demandó al Presidente Donald Trump por el "intento ilegal y sin precedentes" de destituir a un gobernador de la Fed.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) destituida por el Presidente Donald Trump, anunció este jueves que interpuso una demanda contra el mandatario alegando que éste carece de la autoridad necesaria para rescindir su mandato, que debía expirar en 2028.

Cook acudió al Juzgado federal de Washington para revertir el "intento ilegal y sin precedentes" de desalojarla del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), órgano rector de la Fed, tras ser acusada de fraude hipotecario.

Trump anunció la salida de Cook el pasado lunes después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por la denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre una supuesta maniobra para obtener hipotecas en

condiciones ventajosas.

Cook, no obstante, rechazó las acusaciones y se negó a dimitir o a aceptar que Trump pudiera destituirla. La demanda cita la Ley que creó la Fed en 1913 y que afirma que se precisa de una "causa [motivada]" que justifique el despido de uno de sus gobernadores.

🚨 BREAKING: FHFA Director Bill Pulte has filed ANOTHER CRIMINAL REFERRAL against Democrat Federal Reserve Governor Lisa Cook over mortgage fraud on a 3rd property, and misrepresentations about her properties to the U.S. government while serving on the Fed Board. Holy crap. Bill… pic.twitter.com/KPzCzJWRUD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 29, 2025

"Una acusación sin fundamento sobre solicitudes hipotecarias privadas presentadas por la gobernadora Cook antes de su confirmación en el Senado no es una causa. La carta del Presidente Trump en la que pretendía despedir a la gobernadora Cook no citaba los motivos adecuados para destituirla de la Junta", ha razonado el escrito presentado.

Además, los abogados de Cook indicaron que su despido viola los derechos recogidos en la Quinta Enmienda sobre el debido proceso, dado que se informó de su salida mediante un 'post' en redes sociales en vez de con una noticación oficial.

En los últimos meses, el mandatario estadounidense exigió al banco recortar drásticamente la tasa de interes, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien acusó de actuar "demasiado tarde" y lo calificó incluso de "imbécil".

Pese a esa presión, los encargados de la política monetaria han mantenido estables las tasas, a la espera de evaluar el impacto que generan los aranceles impulsados por la Administración de Trump en los precios internos.

Sin embargo, forzar la salida de Cook le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro de siete miembros en la Junta de Gobernadores después de que Adriana Kugler anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente.

Cook se convirtió en la primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022.

-Con información de Europa Press