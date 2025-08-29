México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

El Portavoz chino manifestó que México es el segundo socio comercial más grande de China en América Latina y que se opone a las medidas que se toman bajo coacción para restringir a dicho país.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Guo Jiakun, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se posicionó este jueves en contra de una posible subida de aranceles a importaciones de productos provenientes del gigante asiático por parte del Gobierno de México que reveló Bloomberg News ayer, cintando a tres fuentes informadas al respecto.

"China se opone firmemente a las medidas que se toman bajo coacción para restringir a China o socavar los derechos e intereses legítimos de China bajo cualquier pretexto. Creemos que el país relevante mantendrá su independencia y manejará adecuadamente los asuntos relacionados", explicó.

El funcionario chino manifestó que México es el segundo socio comercial más grande de China en América Latina, y China es el tercer destino de exportación más grande de México.

Bloomberg: The Mexican government plans to increase tariffs on China as part of its 2026 budget proposal with the aim of protecting the nation’s business from cheap imports. Does the Foreign Ministry have any comment on Mexico’s plans to increase tariffs on China? Guo Jiakun:… pic.twitter.com/rczKLwhUzi — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) August 29, 2025

"Nuestra cooperación comercial y económica beneficia a ambas partes. China siempre aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y se opone al unilateralismo, el proteccionismo y las medidas discriminatorias y excluyentes en cualquier forma", afirmó.

De acuerdo con Bloomberg, el aumento de los aranceles estaría incluido en el Paquete Económico 2026 que está por presentar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se espera afecte a importaciones como automóviles, textiles y plásticos, con el objetivo proteger a los fabricantes nacionales de la competencia de China.

Ayer, el Gobierno de México anunció la suspensión de la importación temporal de calzado terminado, medida que entró en vigor mediante la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual fue dada a conocer por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Desde Palacio Nacional, el funcionario, así como la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicaron que la importación temporal se da cuando algún producto entra al país de forma transitoria, es decir, no se queda en México para su comercialización, sino que es enviado a otros países, lo cual termina por afectar a la industria y la economía nacional, pues este tipo de productos no pagan impuestos.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, añadió que, con esta medida, se busca "recuperar e incrementar los empleos de la industria del calzado", además de evitar actividades como el contrabando y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad en el mercado nacional.