VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

La asociación civil Ni Un Repartidor Menos A.C. condenó la agresión de "Lady Jeep" y subrayó que es urgente endurecer las sanciones contra los vehículos que ponen en peligro a los más vulnerables en las calles con su irresponsabilidad , como los repartidores.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmargo).- Una conductora a bordo de una camioneta Jeep intentó escapar ayer de un choque en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, arrollando a un repartidor de Rappi. La mujer fue apodada por la ciudadanía como #LadyJeep.

Según testigos, la mujer chocó contra otro automóvil en los carriles que van hacia Fuente de Petróleos y el Auditorio Nacional. Tras el accidente un oficial de tránsito le pidió detenerse, por lo que intentó escapar.

El tráfico de la zona impidió la fuga, por lo que en su desesperación la mujer arrolló a un repartidor de comida rápida.

El video, captado por el denunciante Emiliano Mota, muestra la persecución entre la autoridad y "Lady Jeep", quien finalmente es acorralada en un cruce vial y es detenida.

"Lady Jeep" embiste a un repartidor en Reforma y es detenida: #JusticiaParaRepartidores 😠

Ayer, 27 de agosto, la impunidad al volante se manifestó una vez más en la Ciudad de México. Una conductora a bordo de una camioneta Jeep, con placas PCA 8041, intentó escapar después de un… pic.twitter.com/21nzY2UhzF — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) August 28, 2025

"Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron al motociclista lesionado y tras valorarlo, indicaron que no ameritaba traslado hospitalario", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

LadyJeep se va sin sanciones

De acuerdo con la institución, una vez que se le hizo saber a la mujer que sería trasladada ante el agente del Ministerio Público, ésta llegó a un acuerdo con el motociclista para la reparación del daño y el pase médico otorgado por su empresa aseguradora, así como con el tripulante del otro vehículo con el que tuvo el roce.

Tras concluir con los trámites correspondientes, el policía le hizo las recomendaciones de manejar con precaución y evitar sanciones posteriores, y se retiró del lugar, finalizó la SSC.

#TarjetaInformativa | En relación con un video que circula en redes sociales en el que se observa a una conductora que atropelló a un motociclista, la #SSC informa: Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto del año en curso, mientras un uniformado, a bordo de una motocicleta… pic.twitter.com/mbK6RaQL6v — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 28, 2025

La asociación civil Ni Un Repartidor Menos A.C. condenó la agresión de "Lady Jeep" y subrayó que es urgente endurecer las sanciones contra los vehículos que, con su irresponsabilidad, ponen en peligro a los más vulnerables en las calles, como los repartidores que trabajan a diario para ganarse la vida.

Asimismo, destacó que la consulta del historial de multas del vehículo, con placas PCA 8041, en el portal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, revela que hasta el momento no registra infracciones ni adeudos.

"Esta situación subraya la urgencia de endurecer las sanciones contra los vehiculeros que con su irresponsabilidad ponen en peligro a los más vulnerables en las calles, como los repartidores que trabajan a diario para ganarse la vida. El hecho de que la camioneta no tenga multas previas no minimiza el acto delictivo que cometió", manifestó.