IMSS-Bienestar confirma muerte de bebé encontrada en estación UAM-I del Metro

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 10:58 pm

Artículos relacionados

Bebé recién nacida hallada en baños del Metro UAM-I murió esta tarde por complicaciones cerebrales, según reportaron fuentes oficiales.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó este jueves sobre el fallecimiento de una bebé recién nacida, quien fue localizada en unos baños públicos de la estación UAM-I del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Alcaldía Iztapalapa, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la bebé presentó complicaciones graves como hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo y fallas multiorgánicas, condiciones que derivaron su deceso.

La institución detalló que, pese a la atención médica especializada, no fue posible revertir las afectaciones neurológicas y orgánicas que comprometieron su estado de salud.

La recién nacida había sido trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria el mismo día de su hallazgo, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) la ubicaran en el área de baños públicos de la estación del Metro.

Posteriormente, un policía la envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, la trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica especializada que requería, lo que en su momento llevó al IMSS-Bienestar a reportar su condición como reservada.

Tras el fallecimiento, el caso fue notificado a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx), que dará continuidad a las investigaciones.

En tanto, el IMSS Bienestar señaló que mantiene coordinación con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para seguir los procedimientos correspondientes.

De manera paralela, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en la estación UAM-I y en sus inmediaciones con el objetivo de identificar a los posibles responsables del abandono.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
2

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
3

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

4

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Gentrificación en pueblo originario
5

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
6

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

7

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

8

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
9

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
10

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

La SSC detiene a asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx.
11

La SSC detiene a presuntos asaltantes que dispararon contra una extranjera en CdMx

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
12

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

13

Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

14

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
15

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
2

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
3

México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

4

Lisa Cook demanda a Trump por "intento ilegal" para removerla de la Fed

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.
5

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas

6

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

7

Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
8

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

9

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

10

#PuntosyComas ¬ Los afrodescendientes superan la media nacional de escolaridad

El desempleo y los trabajos informales crecieron ligeramente en julio con respecto al mes anterior.
11

Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
12

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob