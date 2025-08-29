IMSS-Bienestar confirma muerte de bebé encontrada en estación UAM-I del Metro

Bebé recién nacida hallada en baños del Metro UAM-I murió esta tarde por complicaciones cerebrales, según reportaron fuentes oficiales.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó este jueves sobre el fallecimiento de una bebé recién nacida, quien fue localizada en unos baños públicos de la estación UAM-I del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Alcaldía Iztapalapa, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la bebé presentó complicaciones graves como hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo y fallas multiorgánicas, condiciones que derivaron su deceso.

La institución detalló que, pese a la atención médica especializada, no fue posible revertir las afectaciones neurológicas y orgánicas que comprometieron su estado de salud.

‼️LAMENTABLE‼️💔 MUERE BEBÉ ABANDONADA EN BAÑOS DEL METRO UAM, CDMX 👶🚨 📌 La recién nacida hallada el 25 de agosto en sanitarios del Metro UAM-I falleció este jueves en el Hospital Pediátrico de Legaria. Según el IMSS Bienestar, presentó hemorragia, daño cerebral severo y… https://t.co/kOm4IF6YEn pic.twitter.com/folFCPI4oo — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 29, 2025

La recién nacida había sido trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria el mismo día de su hallazgo, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) la ubicaran en el área de baños públicos de la estación del Metro.

Posteriormente, un policía la envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, la trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica especializada que requería, lo que en su momento llevó al IMSS-Bienestar a reportar su condición como reservada.

Tras el fallecimiento, el caso fue notificado a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx), que dará continuidad a las investigaciones.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC que realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia #BarrioSanMiguel, en @Alc_Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del #C2 Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos… pic.twitter.com/Lu7uPDCJO5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2025

En tanto, el IMSS Bienestar señaló que mantiene coordinación con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para seguir los procedimientos correspondientes.

De manera paralela, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en la estación UAM-I y en sus inmediaciones con el objetivo de identificar a los posibles responsables del abandono.