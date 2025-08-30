El Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025 celebra lo mejor de la cocina de autor

Redacción/SinEmbargo

30/08/2025 - 6:31 am

El Festival Gourmet & Wine Santa Fe

Este festival busca crear un espacio de diálogo y disfrute, donde la calidad, la técnica y el origen de cada producto son los protagonistas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025 se realizará los próximos 6 y 7 de septiembre para ofrecer una experiencia que celebra la fusión del lujo contemporáneo con lo mejor de la cocina de autor, el vino y la mixología; tendrá lugar en las instalaciones de The Westin Santa Fe y Park Plaza.

El Festival Gourmet & Wine es un encuentro que conecta a productores, chefs, marcas, sommeliers y entusiastas en un entorno sofisticado. El Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025 está dirigido a todos aquellos que valoran la comida y la bebida como un lenguaje: desde expertos hasta curiosos que disfrutan del buen comer.

Propuestas culinarias

El corazón del evento reside en su excepcional curaduría, que integra a marcas de prestigio internacional y propuestas culinarias de vanguardia:

  • Bebidas icónicas: Disfruta de la diversidad de vinos de Casa Madero y La Castellana, destilados de la talla de Don Julio, Herradura, Johnnie Walker y Nami, así como los espumosos de Chandon y la cerveza artesanal de Charro.
  • Talento culinario: Un selecto grupo de restaurantes y conceptos gastronómicos presentarán sus propuestas de autor y regionales. El circuito culinario incluye a Jin San, Carnes Lince, Cascabel, Central Central, Cantinetta del Becco, Charro, Kntina y Tendenza Gastronómica & Pizza.

Actividades

Los asistentes podrán disfrutar de actividades como:

  • Catas y talleres: Participa en catas guiadas de vino y destilados, así como talleres con sommeliers y mixólogos.
  • Barras temáticas: Explora barras especializadas en ginebra, whisky, tequila y espumosos.
  • Cocina en vivo: Sé testigo de sesiones de cocina en directo, donde chefs invitados demostrarán su talento y creatividad.
  • Ambiente y música: Habrá Dj y mariachi para la clausura.

El evento se llevará a cabo en The Westin Santa Fe y Park Plaza, Santa Fe, Ciudad de México; el costo de acceso es 1 mil 250 pesos por día.

