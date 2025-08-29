Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

Las autoridades confirmaron ayer el hallazgo sin vida de la madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo en San Luis Potosí, integrante de un colectivo en Zacatecas.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo fue localizada sin vida la tarde de ayer en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí,confirmó el Secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

De acuerdo con el funcionario, el hallazgo se realizó en una zona colindante con Zacatecas y, por este caso, ya se encuentra detenida una persona, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Aída Karina buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, quien fue reportada como desparecida el pasado mes de junio en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

De acuerdo con medios locales, Aída Karina fue privada de la libertad la noche del 26 de agosto, en la colonia Real de San Ramón del municipio de Guadalupe. Hasta el momento, las autoridades no han precisado más detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre el avance de las indagatorias.

El Gobierno de Zacatecas informó que mantiene comunicación constante con las instancias federales y con el Gobierno de San Luis Potosí, a fin de asegurar que el caso sea atendido a la brevedad y que las investigaciones permitan esclarecer los hechos en los próximos días.

“Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”, escribió el funcionario en redes sociales.

Por su parte, el colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” lamentó en redes sociales el asesinato de Aída Karina Juárez Jacobo y exigió justicia por su muerte, así como medidas de protección para la familia de la víctima y para quienes participan en la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

“Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras, y de todas y todos los familiares y personas solidarias, con la búsqueda de nuestros seres queridos", se lee en un comunicado.

Otras organizaciones de la región también se sumaron a las exigencias de seguridad y acompañamiento, al advertir que su labor implica un alto riesgo. De esta forma, afirmaron que continuarán con las acciones de búsqueda y que mantendrán el llamado a las autoridades para garantizar el respeto y la protección a quienes trabajan en colectivos.