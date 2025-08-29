Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz, es asesinado junto con su hijo

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 9:55 am

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.

Testigos indicaron que el vehículo en el que se trasladaban las víctimas tenía al menos 40 impactos de bala.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El exalcalde del municipio de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón Caro, fue asesinado ayer junto con su hijo en un ataque armado.

La agresión se registró alrededor de las 8:00 horas, cuando el exedil y su hijo circulaban en el entronque de las localidades de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, a bordo de un vehículo, el cual fue alcanzado por un comando de hombres que abrieron fuego en una ataque directo.

De acuerdo con algunos reportes de prensa, personas en el sitio indicaron que el vehículo en el que se trasladaban las víctimas tenía al menos 40 impactos de bala.

Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.
Toma de protesta del Melquiades Alarcón Caro como Alcalde de Las Minas, el 1 de enero de 2018. Foto: X @MoralesCarlosMX

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial para resguardar el área. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión.

Asimismo, arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la cual realizó el levantamiento de los cuerpos e indicios.

Melquiades Alarcón Caro fue el presidente municipal de Las Minas en el periodo de 2018 a 2021 por la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Durante su gestión se sumó al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez.

