FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 11:46 am

Zebadúa González

Artículos relacionados

Zebadúa González fue considerado testigo colaborador de la FGR en el fallido caso contra Rosario Robles Berlanga, quien quedó absuelta por los desvíos detectados durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Sedatu.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).-La Fiscalía General de la República (FGR) presentó por primera vez una solicitud para que se autorice una audiencia para imputar a Emilio Zebadúa González, quien fungió como exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Durante más de seis años, Zebadúa González fue considerado testigo colaborador de la FGR en el fallido caso contra Rosario Robles Berlanga, quien quedó absuelta por los desvíos detectados durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedeatu), los cuales constituyeron a la llamada "Estafa maestra".

El expediente de Zebadúa González, que contiene los cargos por presunto enriquecimiento ilícito, habría sido remitido al Juez de control del Reclusorio Sur.

Medios reportaron que los fiscales esperan la fijación de la fecha para la audiencia inicial de imputación en la que Zebadúa deberá responder por las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

Zebadúa González y Rosario Robles.
Toma de protesta del equipo de Rosario Robles Berlanga, el iniciar en 2012 su gestión como Secretaria de Desarrollo Social. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol.

Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La "Estafa maestra" permanece impune

La malversación de fondos públicos, conocido como “La Estafa Maestra”, fue por cinco mil millones de pesos que fueron extraídos de las dos dependencias durante los años en los que Rosario Robles estuvo al frente de ellas.

El esquema fue el mismo, primero en la Sedesol y luego en la Sedatu, por lo que se habló de un delito continuado en el proceso contra Robles.

Fue el 24 de febrero de 2023 cuando la exfuncionaria de la Administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019.

El mismo día, también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

Pese a las apelaciones y recursos presentadas por la FGR, el 30 de octubre de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia absolutoria, por lo que Robles quedó libre de todos los cargos en su contra.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
2

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

3

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
4

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Zebadúa González
5

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

6

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
7

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
8

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

9

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
10

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

11

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

12

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

13

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia
14

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
15

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mario Delgado
1

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

2

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

Zebadúa González
3

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

4

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.
5

Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz, es asesinado junto con su hijo

6

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

7

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

8

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

¿Qué hacer en la CdMx?
9

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
10

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

11

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
12

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx