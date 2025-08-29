Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 8:34 am

Artículos relacionados

Los tres son señalados de haber recibidos pagos ilegales por parte de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, uno de ellos un panista ligado al caso Oceanografía.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Tres exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) de las áreas de abasto, exploración y producción así como de mantenimiento y construcción son investigados por haber aceptado sobornos para liberar pagos anticipados, por servicios inexistentes, por recibir sobornos a cambio de contratos y para alterar autorías y exonerar a empresas, denunció esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los extrabajadores son identificados como Roberto P, quien dejó Pemex en diciembre de 2021; Juan V, quien salió en abril de 2022 y Erik N, quien quedó fuera de la petrolera en diciembre de 2024. Los tres son señalados de haber recibidos pagos ilegales por parte de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, uno de ellos un panista ligado al caso Oceanografía.

“La gente salió antes de que llegara la investigación de EU, es decir Pemex realizó acciones preventivas y de sanción y mucho antes de que tuviera conocimiento de que había una investigación en EU”, expuso esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez.

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno dijo que “de confirmarse que estos tres exfuncionarios son culpables esto no tiene nada que ver con la institución de Pemex, son actos que ellos actuaron solos, fuera de la Ley y por ello deberán ser sancionados si se acredita su participación en estos actos delictivos”.

Fue el pasado 11 de agosto cuando una empresa estadounidense presentó una denuncia contra siete empresas y dos residentes de ese país acusados de haber dado sobornos a personal de Pemex, un caso que es del conocimiento de la petrolera desde el 3 de abril de 2024

Se trata de las empresas Tubular Technology, Energy On Shore Services, Cimentaciones Estructuras y Líneas, Techno Marine de México, Isa Data, Roma Energy México y Roma Energy Holding.

De igual forma se acusó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en ese país, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex ligado al caso Oceanografía y excandidato del PAN al Gobierno de Campeche.

Raquel Buenrostro Sánchez expuso que son cuatro contratos relacionados con esta trama de corrupción denunciada en EU. Dos de ellos, dijo, fueron firmados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y concluyeron en 2020. Se trata de dos contratos por montos de 217 millones de pesos y de 89.1 millones de pesos.

Un contrato más, por 52.9 millones de pesos, se inició en 2020, sin embargo en el proceso de asignación y licitación se detectaron irregularidades que llevaron a la cancelación del proceso, por lo que nunca se llevó a adjudicar el contrato. “Nuevamente esa fecha es previa al 3 abril de 2024 cuando por primera vez Pemex tuvo conocimiento que estaban siendo investigados en EU”. Otro contrato más por 30.9 millones de pesos, expuso la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, al ser revisado se concluyó anticipadamente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
2

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
3

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

4

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

5

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
6

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
7

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

Lilly Téllez o Lourdes Mendoza son expositoras claras de la carencia de rumbo y de principios en el grueso del discurso opositor, sea partidista o periodístico.
8

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

¿Qué hacer en la CdMx?
9

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Gentrificación en pueblo originario
10

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

11

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
12

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
13

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

"Alito" denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por "amenazas" tras agredirlo.
14

"Alito" denuncia a Noroña ante la FGR y pide el Mecanismo de Protección a la Segob

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
15

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

2

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

¿Qué hacer en la CdMx?
3

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
4

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

5

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
6

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
7

México aumentaría aranceles a productos chinos; Embajada confía en "independencia"

8

Lisa Cook demanda a Trump por "intento ilegal" para removerla de la Fed

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas.
9

Arturo Vila Chávez, hermano de delegado de FGR en Guanajuato, es asesinado en Chiapas

10

ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

11

Gertz Manero urge a secretarios de Seguridad a “ganar las calles”; exige resultados

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
12

ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado