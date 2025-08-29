Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

Los tres son señalados de haber recibidos pagos ilegales por parte de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, uno de ellos un panista ligado al caso Oceanografía.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Tres exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) de las áreas de abasto, exploración y producción así como de mantenimiento y construcción son investigados por haber aceptado sobornos para liberar pagos anticipados, por servicios inexistentes, por recibir sobornos a cambio de contratos y para alterar autorías y exonerar a empresas, denunció esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los extrabajadores son identificados como Roberto P, quien dejó Pemex en diciembre de 2021; Juan V, quien salió en abril de 2022 y Erik N, quien quedó fuera de la petrolera en diciembre de 2024. Los tres son señalados de haber recibidos pagos ilegales por parte de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, uno de ellos un panista ligado al caso Oceanografía.

“La gente salió antes de que llegara la investigación de EU, es decir Pemex realizó acciones preventivas y de sanción y mucho antes de que tuviera conocimiento de que había una investigación en EU”, expuso esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez.

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno dijo que “de confirmarse que estos tres exfuncionarios son culpables esto no tiene nada que ver con la institución de Pemex, son actos que ellos actuaron solos, fuera de la Ley y por ello deberán ser sancionados si se acredita su participación en estos actos delictivos”.

Fue el pasado 11 de agosto cuando una empresa estadounidense presentó una denuncia contra siete empresas y dos residentes de ese país acusados de haber dado sobornos a personal de Pemex, un caso que es del conocimiento de la petrolera desde el 3 de abril de 2024

Se trata de las empresas Tubular Technology, Energy On Shore Services, Cimentaciones Estructuras y Líneas, Techno Marine de México, Isa Data, Roma Energy México y Roma Energy Holding.

De igual forma se acusó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en ese país, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex ligado al caso Oceanografía y excandidato del PAN al Gobierno de Campeche.

Raquel Buenrostro Sánchez expuso que son cuatro contratos relacionados con esta trama de corrupción denunciada en EU. Dos de ellos, dijo, fueron firmados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y concluyeron en 2020. Se trata de dos contratos por montos de 217 millones de pesos y de 89.1 millones de pesos.

Un contrato más, por 52.9 millones de pesos, se inició en 2020, sin embargo en el proceso de asignación y licitación se detectaron irregularidades que llevaron a la cancelación del proceso, por lo que nunca se llevó a adjudicar el contrato. “Nuevamente esa fecha es previa al 3 abril de 2024 cuando por primera vez Pemex tuvo conocimiento que estaban siendo investigados en EU”. Otro contrato más por 30.9 millones de pesos, expuso la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, al ser revisado se concluyó anticipadamente.