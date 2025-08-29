Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Los Legionarios de Cristo reconocieron el daño causado por el sacerdote Marcial Maciel tras el estreno del documental de HBO.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Los Legionarios de Cristo expresaron su reconocimiento a las víctimas que se atrevieron a denunciar los abusos cometido por Marcial Maciel en el documental de HBO, “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, donde se exponen los agresiones cometidos por el sacerdote contra al menos 60 menores de edad; sin embargo, reprocharon la inclusión de imágenes sin autorización.

Por medio de un comunicado, el grupo religioso mostró su “profunda solidaridad y cercanía” con las personas afectadas por este capítulo, a lo cual calificaron como uno de los más difíciles en su historia. Con ello, afirmaron que continuarán con el esfuerzo de escuchar y acompañar a quienes han sufrido.

“Hoy reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de víctimas del P. Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la Congregación y a las demás personas. Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y el desconcierto de muchos”, se lee en el boletín.

¡Los legionarios de Cristo vieron el documental sobre su fundador,Marcial Maciel,pederasta,defraudador de la gente de fe con altos recursos económicos y principal recaudador de la iglesia católica por más de 6 décadas! 1/2 pic.twitter.com/HkOiC91r2i — Isabel Gonzalez (@isa_gonzalez) August 29, 2025

Los Legionarios de Cristo recordaron que en enero de 2014 emitieron un pronunciamiento en el que reconocieron el silencio institucional que durante décadas encubrió los abusos de Maciel. Asimismo, señalaron que en 2010 aceptaron públicamente la veracidad de las acusaciones y emprendieron un camino de reconciliación con las víctimas.

También destacaron que en 2006, el entonces Papa Benedicto XVI ordenó a Marcial Maciel retirarse a una vida de oración y penitencia, apartado del ministerio sacerdotal. A partir de ese momento, la congregación aseguró haber iniciado un proceso de transformación interna que se mantiene vigente.

En relación con el documental, los Legionarios recordaron que en 2022 fueron contactados por la productora, que solicitó una entrevista a la congregación. Después de un proceso de discernimiento, aceptaron participar como un acto de responsabilidad y transparencia, ofreciendo datos oficiales y testimonio de los cambios realizados.

En el final de su vida emergen nuevos escándalos, que aún hoy en día sacuden su legado y las instituciones que fundó. No te pierdas el último episodio de Marcial Maciel: El Lobo de Dios, ya disponible en #HBOMax pic.twitter.com/NvCJoUs3ZZ — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) August 28, 2025

Nos obstante, aclararon que su intervención no significó una colaboración directa dentro del proyecto, debido a que no participaron en la selección de imágenes o testimonios incluidos en la docuserie transmitida por la plataforma de HBO Max.

A raíz de ello, la congregación lamentó que en la producción se utilizaran imágenes de personas sin autorización, incluidos menores de edad, exconsagrados y sacerdotes.

“La Congregación no tuvo conocimiento del contenido final, ni intervino en la aportación ni selección de imágenes ni testimonios. Lamentamos sinceramente que hayan sido utilizadas imágenes de personas, incluidos menores en su momento, ex consagradas y sacerdotes, sin su autorización ni la nuestra”, señalaron.

Finalmente, la organización invitó a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la responsabilidad como ejes centrales para erradicar cualquier forma de abuso.

A pesar de las declaraciones de los Legionarios de Cristo de haber iniciado un proceso de transformación, en junio pasado, autoridades detuvieron al sacerdote Antonio María Cabrera, integrante de la organización, acusado de violación contra menores.

En entrevista con el programa "A Las Dos", que se transmite por SinEmbargo Al Aire, activista y sobreviviente de abuso clerical Ana Luz Salazar alertó además que el caso de Cabrera podría ser apenas la punta del iceberg ya que estima que podría haber al menos doce víctimas y una estructura de encubrimiento que sigue operando dentro de la Iglesia católica.