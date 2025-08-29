La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 12:53 pm

Mario Delgado

Artículos relacionados

Las familias agregaron que una disculpa pública no es suficiente para reparar el daño a sus hijos y recordaron que sólo uno de 13 presuntos responsables ha recibido una sentencia.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció ayer una disculpa pública por abusos sexuales cometidos contra al menos 18 menores de edad entre agosto y octubre del 2018 en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat”, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

“Hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad irregular, inaceptable, indolente, indignante del Estado, por hechos criminales cometidos contra niñas y niños que estudiaban en el Jardín de Niños ‘Marcelino de Champagnat’ entre agosto y octubre del 2018 por personas que trabajaban en esa escuela y que, en ese momento, eran servidores de la Secretaría de Educación Pública, de la Autoridad Federal”, dijo Mario Delgado, titular de la SEP, al dar cumplimiento a una sentencia.

En el acto oficial estuvieron presentes los padres de familia de las víctimas, quienes reclamaron a las autoridades que tras un proceso “largo y revictimizante”, sólo hay dos personas sentenciadas por los abusos. Señalaron que hay otras 13 acusadas, las cuales actuaron como “delincuencia organizada” y que otros funcionarios públicos estarían involucrados.

La disculpa pública forma parte de una sentencia contra uno de los perpetradores del caso de abuso de 17 menores de edad, de entre tres y cinco años de edad.

En ese sentido, las familias agregaron que una disculpa pública no es suficiente para reparar el daño a sus hijos y recordaron que hay otros casos de violencia sexual en escuelas, no solo de la capital sino del país, que están en la impunidad.

"No están solos ni solas, compartimos su indignación, su dolor y les reconocemos que hayan denunciado los abusos y que sigan denunciando cualquier comportamiento que les haga sentir inseguros a todos los niños y niñas de nuestras escuelas, o incómodos. Y sobre todo, que sepan que hay consecuencias para quienes agreden su integridad", añadió Delgado.

La SEP anuncia medidas preventivas

La SEP reiteró en un comunicado que estos hechos no deben ser encubiertos y reconoció la valentía de las familias, la importancia del acompañamiento de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación.

Disculpa de la SEP.
Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, durante su participación en un acto de disculpa pública por parte de la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) con motivo de los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en 2018. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

En la disculpa pública, se anunciaron medidas para prevenir que hechos similares se repitan, como:

  • Revisión de protocolos de acceso a los planteles.
  • Desarrollo de sistemas de identificación de escuelas y responsables de violaciones a derechos humanos.
  • Creación de un registro público de abusadores para impedir su contratación en otros centros escolares.
  • Separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes.
  • Cambios administrativos para que empleados con procesos penales no continúen laborando en escuelas.
  • Remoción de las viviendas de los conserjes.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, reiteró la disculpa pública por estos lamentables hechos y anunció medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento, reafirmando la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la educación de niñas, niños y adolescentes.

"Refrendamos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y trabajaremos con ética, sensibilidad y responsabilidad para cuidar de las infancias y garantizar espacios más seguros con la finalidad de que estos hechos tan lamentables no se repitan en ninguna escuela", finalizó la SEP.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
2

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

3

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
4

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Zebadúa González
5

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

6

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
7

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
8

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

9

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
10

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

11

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

12

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

13

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia
14

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
15

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mario Delgado
1

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

2

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

Zebadúa González
3

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

4

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.
5

Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz, es asesinado junto con su hijo

6

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

7

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

8

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

¿Qué hacer en la CdMx?
9

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
10

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

11

Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
12

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx