La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

Las familias agregaron que una disculpa pública no es suficiente para reparar el daño a sus hijos y recordaron que sólo uno de 13 presuntos responsables ha recibido una sentencia.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció ayer una disculpa pública por abusos sexuales cometidos contra al menos 18 menores de edad entre agosto y octubre del 2018 en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

“Hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad irregular, inaceptable, indolente, indignante del Estado, por hechos criminales cometidos contra niñas y niños que estudiaban en el Jardín de Niños ‘Marcelino de Champagnat’ entre agosto y octubre del 2018 por personas que trabajaban en esa escuela y que, en ese momento, eran servidores de la Secretaría de Educación Pública, de la Autoridad Federal”, dijo Mario Delgado, titular de la SEP, al dar cumplimiento a una sentencia.

En el acto oficial estuvieron presentes los padres de familia de las víctimas, quienes reclamaron a las autoridades que tras un proceso “largo y revictimizante”, sólo hay dos personas sentenciadas por los abusos. Señalaron que hay otras 13 acusadas, las cuales actuaron como “delincuencia organizada” y que otros funcionarios públicos estarían involucrados.

La disculpa pública forma parte de una sentencia contra uno de los perpetradores del caso de abuso de 17 menores de edad, de entre tres y cinco años de edad.

#SEPInforma🗞️ | Sobre el acto de disculpa pública por la actuación irregular del Estado en los abusos cometidos en 2018 en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat". 🔗 Conoce más: https://t.co/CCQtlTkLlO pic.twitter.com/nMalJIs4Fu — SEP México (@SEP_mx) August 29, 2025

En ese sentido, las familias agregaron que una disculpa pública no es suficiente para reparar el daño a sus hijos y recordaron que hay otros casos de violencia sexual en escuelas, no solo de la capital sino del país, que están en la impunidad.

"No están solos ni solas, compartimos su indignación, su dolor y les reconocemos que hayan denunciado los abusos y que sigan denunciando cualquier comportamiento que les haga sentir inseguros a todos los niños y niñas de nuestras escuelas, o incómodos. Y sobre todo, que sepan que hay consecuencias para quienes agreden su integridad", añadió Delgado.

La SEP anuncia medidas preventivas

La SEP reiteró en un comunicado que estos hechos no deben ser encubiertos y reconoció la valentía de las familias, la importancia del acompañamiento de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación.

En la disculpa pública, se anunciaron medidas para prevenir que hechos similares se repitan, como:

Revisión de protocolos de acceso a los planteles.

Desarrollo de sistemas de identificación de escuelas y responsables de violaciones a derechos humanos.

Creación de un registro público de abusadores para impedir su contratación en otros centros escolares.

Separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes.

Cambios administrativos para que empleados con procesos penales no continúen laborando en escuelas.

Remoción de las viviendas de los conserjes.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, reiteró la disculpa pública por estos lamentables hechos y anunció medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento, reafirmando la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la educación de niñas, niños y adolescentes.

"Refrendamos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y trabajaremos con ética, sensibilidad y responsabilidad para cuidar de las infancias y garantizar espacios más seguros con la finalidad de que estos hechos tan lamentables no se repitan en ninguna escuela", finalizó la SEP.