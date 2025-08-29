Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

A 47 años de su histórica protesta en el centro de la capital mexicana para exigir la libertad de presos políticos y la presentación de los desaparecidos, los integrantes del Comité Eureka volvieron a protestar en el Zócalo ante el "abandono" de los gobiernos de la 4T en el tema de desapariciones.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Los integrantes del Comité Eureka, histórico grupo en defensa de los presos políticos y desaparecidos, sobre todo del periodo de la llamada "Guerra Sucia" en México, iniciaron una huelga de hambre en el Zócalo de la capital mexicana, en protesta por el "abandono" de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitaron una audiencia.

"Con la total convicción de la justeza de nuestra lucha nos instalamos en Huelga de Hambre, aquí en el Zócalo, los que aún estamos, con todas nuestras limitaciones físicas pero con gran congruencia con la vida de lucha que nos orillaron a vivir, para solicitarle a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que voltee a vernos y reciba al Comité ¡Eureka! en audiencia", expresó el grupo en un comunicado.

Aseguran que, aunque el Gobierno de Sheinbaum haya incluido a Rosario Ibarra en las efemérides patrias o en la historia de la Ciudad de México y la reconozca como pionera en la defensa por los Derechos Humanos en este país "no basta para rendir honor a su memoria y a toda una vida de lucha intransigente, pues la pregunta eterna de ella y del Comité ¡Eureka! sigue sin una respuesta satisfactoria: ¿Dónde están los desaparecidos políticos?".

Comité ¡Eureka! Después de 47 años de la huelga de hambre en la Catedral metropolitana. pic.twitter.com/oozOdvQDGb — María V.E (@Mariaesunave) August 28, 2025

La huelga de hambre comenzó exactamente 47 años después de que, el 28 de agosto de 1978, 84 mujeres y 4 hombres decidieran colocarse en un lugar céntrico de la Ciudad de México para realizar una huelga de hambre, donde todo el mundo pudiera verlas, donde el Presidente de la República –entonces el priista José López Portillo– no pudiera evitar enterarse de su exigencia: libertad para los desaparecidos políticos.

"Y fue así como el 28 de agosto de 1978 a las 11 de la mañana, las mujeres vestidas de negro y con las fotografías de sus hijos, esposos o hermanos prendidas en el pecho y que se habían congregado en el Altar del Perdón de la Catedral Metropolitana formaron un círculo y desplegaron las mantas con las leyendas de su lucha ‘Los encontraremos’, ‘Amnistía General’, ‘Presos Políticos Libertad’, entre muchas otras más", expresó el Comité Eureka.

"La gran mayoría de esas valientes mujeres y hombres han fallecido y lo hicieron sin abandonar nunca el empeño por encontrar a los suyos. Después de tantos años y para vergüenza de este Gobierno y de este país, la verdad acerca del paradero de los desaparecidos políticos sigue vedada a sus familias y a la sociedad", cuestionó.

El Comité Eureka remarcó que las dependencias de Gobierno que por ley están obligadas a llevar a cabo una investigación fehaciente y expedita "han incumplido con el encargo". "En el Gobierno pasado [con López Obrador] se creó por decreto la Comisión de la Verdad, un ente completamente inútil que sólo sirvió a los intereses personales de quienes la conformaron y para que quien la creó, evadiera su responsabilidad", afirma.

El Presidente López Obrador creó el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Guerra Sucia, pero Claudia Ibarra Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra e integrante del Comité Eureka, manifestó en 2024 su rechazo a la forma en cómo trabajaron los integrantes de este grupo, a quienes acusó de no socializar el informe con los familiares de las víctimas de la llamada "Guerra Sucia" antes de hacerlo público.

“Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la conformación de la Comisión, primero por la caducidad del decreto, segundo por el periodo que marcaba 1965-1990, nosotros tenemos en la lista de desaparecidos posteriores a 1990. Aún así se firmó el decreto y se dio inicio. Se hace la convocatoria para los comisionados, pero fue una simulación de elección”, detalló.

Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart son los comisionados que fueron escogidos para conformar el Mecanismo y también son autores del informe que se presentó en agosto del año pasado.

Esta semana, el Comité Eureka afirmó que el asunto sigue pendiente "pues Rosario Ibarra depositó en las manos del Presidente, al que se refirió en su discurso como querido y respetado amigo, la medalla Belisario Domínguez que le fue otorgada, creyendo que él la devolvería con las condiciones que ella pedía: saber la verdad; pero no fue así".

#SigloXX 28-agosto-1978 El Comité ¡Eureka! conformado por madres y familiares de personas desaparecidas, realizó su primera huelga de hambre frente a la Catedral Metropolitana exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos y detenidos durante la Guerra Sucia pic.twitter.com/Y05Mh4w0Pf — INEHRM (@INEHRM) August 28, 2025

Exigen audiencia con Sheinbaum

El Comité Eureka detalló en su comunicado del jueves que por distintos medios hicieron llegar solicitud de audiencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, "durante su campaña y siendo ya Presidenta y hasta el momento no ha habido respuesta". Con la huelga de hambre iniciada, esperan que "los voltee a ver".

"Las familias que la sufrieron han sido destrozadas en todas sus generaciones, las secuelas se sienten y padecen todos los días y les han impedido desarrollarse con bienestar y felicidad. El abuso de poder, la represión despiadada, el saqueo y el despojo y la corrupción de los gobiernos priistas y panistas fue tan terrorífico y por tantos años que devastó al país entero, nuestro reclamo y nuestra lucha es prueba de ello", recordó.

"Pero después de más de cuatro décadas y creyendo que las cosas serían distintas, nos hemos topamos de frente con la incomprensión, la indolencia y la falta de interés tanto del gobierno pasado y ahora del actual; hasta el día de hoy", acusan.

"No tenemos certidumbre siquiera de que haya iniciado una investigación judicial real del crimen atroz de la desaparición forzada de nuestros familiares con la cual dilucidar esa verdad contundente que Rosario Ibarra y sus compañeras creyeron con gran esperanza que por fin les sería entregada cuando México fuera gobernado por quien en algún momento de esta vida las acompañó en su lucha y no, la injusticia sigue su marcha", finalizó el Comité Eureka.