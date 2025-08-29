Marco Rubio llegará a México el 3 de septiembre, confirma Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes la visita de Marco Rubio a México la próxima semana para consolidar un entendimiento bilateral en seguridad y prevención.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el país el próximo 3 de septiembre, a fin de abordar temas de seguridad, migración y cooperación bilateral.

“El 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él”, señaló la mandataria federal en conferencia matutina de este viernes, al precisar que el encuentro forma parte de un marco de cooperación que se trabaja entre ambos Gobiernos.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que dicho acuerdo ya está prácticamente definido, debido a que éste se ha construido bajo principios de respeto mutuo para ambas partes.

"Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida, y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene, pues, a cerrar, digamos, este marco de entendimiento", explicó.

La Jefa del Ejecutivo aclaró que, aunque no habrá una firma formal, el acuerdo sigue los protocolos establecidos y no representa cambios radicales, salvo un énfasis más sólido en el combate a los precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.

"No necesariamente se firma. Tiene sus protocolos, todo lo de lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que tenemos el Gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no tiene ningún, no hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo. Y algunos otros marcos de colaboración y coordinación en el marco de respeto a nuestra soberanía", indicó.

Este será el primer viaje del funcionario estadounidense a territorio mexicano, luego de que Estados Unidos intensificara las acciones contra el tráfico de drogas, los cárteles del narcotráfico y la migración irregular hacia la frontera de ambos países.

Asimismo, se trata de la cuarta visita de Marco Rubio al Continente, luego de que a inicios de año visitara países de Centro América y el Caribe como jefe de la diplomacia en Estados Unidos. Posteriormente, volvió a viajar al Caribe en marzo.

"El cuarto viaje del Secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses", informó ayer el Departamento de Estado.