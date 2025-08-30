#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

Blanca Juárez

29/08/2025 - 6:33 pm

Hugo Aguilar Ortiz, primer indígena en la nueva SCJN, enfrenta burlas y racismo mediático, incluido el polémico tuit que lo llamó “indiecito”.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo) “El pobre indiecito de la Corte”, así le llamó el articulista Pablo Majluf a Hugo Aguilar Ortiz, un destacado abogado con una larga trayectoria de apoyo a los pueblos indígenas, un hombre mixteco que está por convertirse en el primer indígena de la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y para más muina de gente así Hugo Aguilar será el Presidente del máximo tribunal y, como les decía, la primera persona indígena en esta nueva etapa porque seguramente vendrán más.

Hugo Aguilar fue el que más votos obtuvo en la primera elección judicial de este 2025, más de 6.1 millones de sufragios. Él solo ganó más votos de los que todo el PRI en su conjunto consiguió en la elección federal de 2024. Pero también carga más racismo en su contra que expedientes judiciales abiertos por ejemplo, contra "Alito".

Un ejemplo de racismo es este tuit de Pablo Majluf, comentarista político de programas como “La Hora de Opinar”, de Televisa, el cual dice “El pobre indiecito de la Corte. Chiquito con su bigotito. Con sus guayaberas. Nomás obedeciendo. Qué patético todo”. Así termina el tuit.

No ofrece mayor contexto, no lo acompaña con alguna nota, video, no sé. Es como que le nació, digamos, estaba inspirado, o más bien mal inspirado. Y miren, les estaba preparando esta cápsula sobre el tuit cuando vi una nota en el diario Reforma la cual está titulada “Hugo Aguilar: un indígena de claroscuros”.

Pero continuemos con Majluf. Él le llama “Indiecito” a Hugo Aguilar. El término “indio” tiene un origen colonial. A partir de la invasión, los colonizadores europeos llamaron a los pueblos originarios “indios” porque Cristóbal Colón creyó que habían llegado a las Indias.

Los “indios”, bajo la concepción de los colonizadores, no eran personas. Por eso en aquella época colonial hubo incluso un debate sobre si “los indios” tenían alma o no. ¡Imagínense! Cuando esos señores definieron que sí, no despojaron al término “indio” de la idea de inferioridad y de deshumanización. Y esa idea persiste hasta la fecha. Ah, no me creen, pregúntenle a Lorenzo Córdova, verán que él no me dejará mentir.

Majluf dice que el nuevo primer ministro de la Corte, Hugo Aguilar, está ahí, nomás obedeciendo. Claro, esta es otra más de las ideas racistas y colonialistas que se tiene sobre las personas indígenas: que son obedientes, dóciles, manejables, manipulables, poco inteligentes, poco capaces y que sólo esperan las dádivas del tata gobierno o las instrucciones de los blancos hacendados.

Y hablando de dádivas, regresemos a lo del periódico Reforma. Ya ven que dice que los programas de justicia social y de justicia redistributiva, que han sacado a más 13 millones de mexicanos de la pobreza, son dádivas. Así que ahora vamos a esa nota que ese medio tituló: “Hugo Aguilar: un indígena de claroscuros”.

Otra concepción sobre la población indígena desde la blanquitud buena onda se va al otro extremo, es decir, concebir a la personas indígenas como personas puras, como que todas son espirituales, con una cercanía a la naturaleza enigmática, ya saben la Pachamama de whitexicans. Que son gente inocente, como niños, como niñas. Y esa idea de “indios” sí les gusta, la que pueden infantilizar o a la que le pueden pedir hongos alucinógenos.

Y sí, tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, de sus valores, su historia de resistencia y de su organización que integra a la tierra como parte de su sociedad. Pero el punto es que cuando “descubren” que las personas indígenas son o somos eso: personas, con todas las contradicciones que cualquier ser humano tiene, hacen un oso nivel “descubrimiento de América”. Ay, no.

La cosa es que utilizan “indio” a su conveniencia para desautorizar o para exotizar. Y a eso se enfrentará en los siguientes años de manera más mediática Hugo Aguilar Ortiz, porque siempre hay gente así que todavía cree que están descubriendo un continente, pero se ya se les perdió la brújula.

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

