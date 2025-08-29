La pareja que abandonó a su bebé en Tacubaya, en la CdMx, es vinculada a proceso

Los padres del bebé abandonado en Tacubaya fueron vinculados a proceso por abandono de persona incapaz, por lo que enfrentan prisión preventiva y tres meses de investigación.

Ciudad de México, 29 de México (SinEmbargo).- Mario "N" y María "N", padres del bebé abandonado en las calles de Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de omisión por abandono en agravio de menor, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

Durante la audiencia, celebrada ayer jueves, el Juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México estableció un plazo de tres meses para el cierre de la la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el hombre permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la mujer en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Esto luego de que la pareja quedara en libertad tras la resolución de un Juez del Reclusorio Oriente, que calificó como ilegal su primera detención, relacionada con el delito de robo.

Sin embargo,el pasado 27 de agosto, los policías de investigación volvieron a aprehender a los acusados con una nueva orden de captura por el delito abandono en agravio de una persona menor de edad, para luego presentarlos ante el Juez que sigue el caso.

Cabe mencionar que los hechos se registraron el 24 de agosto, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a un bebé de cuatro meses que había sido abandonado en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con un comunicado oficial, el menor presentaba un cuadro de hipotermia leve, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y, tras presentar signos de mejoría clínica, al día siguiente fue trasladado al área de lactantes para una mejor vigilancia médica.

Las autoridades obtuvieron imágenes del C2 en las que se observa a los imputados con el bebé en brazos, momentos antes de ser abandonado en la vía pública y, posteriormente, se les observa ingresando a la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Con base en la información obtenida, la Fiscalía CdMX solicitó la orden de aprehensión que fue ejecutada la noche del pasado 27 de agosto.

"La Fiscalía capitalina reitera su compromiso con la investigación de los delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y continuará trabajando para garantizar justicia a las víctimas y sus familias", indicó la Fiscalía en un comunicado.