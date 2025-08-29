Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

El ICE detuvo la labor de los bomberos que intentan controlar un incendio forestal en el estado de Washington para arrestar a dos de ellos.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, y la Senadora también demócrata Patty Murray, ambos demócratas, condenaron fuertemente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestara a dos bomberos forestales cuando trabajaban apagando un incendio forestal.

Las autoridades federales de migración realizaron el miércoles un operativo en el lugar del incendio de Bear Gulch, un incendio de casi nueve mil acres (tres mil 600 hectáreas) en el bosque nacional Olympic, donde arrestaron a dos personas que formaban parte de un equipo de bomberos contratado, según informó por primera vez The Seattle Times.

El incendio es el más grande que arde actualmente en el estado de Washington.

Las autoridades de migración obligaron a los bomberos a detener su trabajo y a formarse para mostrar su identificación, informó el Seattle Times. Un bombero declaró al periódico que no se les permitió despedirse de sus colegas detenidos.

Más tarde, se supo que los detenidos eran dos contratistas mexicanos que estaban colaborando para apagar el incendio por encontrarse en una situación autorregular en el país.

Fuentes de los equipos de supervisión de las tareas de extinción y bomberos participantes confirmaron a la cadena NBC que los efectivos del ICE entraron en la zona para ejecutar una orden de deportación.

El Gobernador Ferguson dijo el jueves que está “profundamente preocupado por esta situación” y que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido.

Durante más de tres horas, agentes del DHS exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados, que se encontraban entre los cientos de bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington, según el periódico Seattle Times.

Quienes se encontraban en el lugar afirmaron que los agentes federales profirieron improperios contra el personal y les impidieron moverse libremente, según The Seattle Times.

“Arriesgamos la vida aquí para salvar a la comunidad”, declaró al periódico un bombero que pidió no ser identificado. “Así es como nos tratan”.

Hasta el miércoles por la mañana, el fuego, ubicado al este de Seattle, cubría casi nueve mil acres (tres mil 642 hectáreas) y estaba contenido en un 13 por ciento.

El arresto de los bomberos también causó la indignación de la Senadora Patty Murray, que cargó contra la Administración del Presidente Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas calificando la política de “enfermiza y perversa”.

“Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, agregó Murray en un comunicado, en el que resaltó la importancia de la labor de los bomberos ante los incendios, que en los últimos años han devastado pueblos enteros en la costa oeste de Estados Unidos.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, emitió la siguiente declaración: “Nuestro Gobierno federal debería estar apagando incendios, no avivándolos. Quizás nada refleje mejor la obsesión del Presidente Trump y Stephen Miller con la deportación masiva y la purga de inmigrantes del país que la noticia de que, literalmente, esta administración está priorizando la detención de bomberos sobre la extinción de incendios”.

This week I visited the sanctuary cities of San Diego, Portland, Seattle, and Tacoma to speak to the men and women of ICE and CBP and let them know that President Trump and I have their six… we will not negligently ignore the laws that Congress has enacted nor will we turn our… — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) August 21, 2025

Este jueves, el zar de política fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, advirtió que los operativos migratorios se intensificarían en ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, Portland o Seattle, todas ellas con políticas que limitan la colaboración de sus policías con las autoridades migratorias.

La política Federal bajo la Administración del Presidente Joe Biden establecía que, sin circunstancias apremiantes, los agentes no realizarían sus operaciones en zonas de desastres naturales o emergencias. Sin embargo, aún no está claro si esta política se mantiene vigente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.