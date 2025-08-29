Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

La Opinión

29/08/2025 - 2:10 pm

ICE detiene a bomberos.

Artículos relacionados

El ICE detuvo la labor de los bomberos que intentan controlar un incendio forestal en el estado de Washington para arrestar a dos de ellos.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, y la Senadora también demócrata Patty Murray, ambos demócratas, condenaron fuertemente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestara a dos bomberos forestales cuando trabajaban apagando un incendio forestal.

Las autoridades federales de migración realizaron el miércoles un operativo en el lugar del incendio de Bear Gulch, un incendio de casi nueve mil acres (tres mil 600 hectáreas) en el bosque nacional Olympic, donde arrestaron a dos personas que formaban parte de un equipo de bomberos contratado, según informó por primera vez The Seattle Times.

El incendio es el más grande que arde actualmente en el estado de Washington.

Las autoridades de migración obligaron a los bomberos a detener su trabajo y a formarse para mostrar su identificación, informó el Seattle Times. Un bombero declaró al periódico que no se les permitió despedirse de sus colegas detenidos.

Más tarde, se supo que los detenidos eran dos contratistas mexicanos que estaban colaborando para apagar el incendio por encontrarse en una situación autorregular en el país.

Fuentes de los equipos de supervisión de las tareas de extinción y bomberos participantes confirmaron a la cadena NBC que los efectivos del ICE entraron en la zona para ejecutar una orden de deportación.

El Gobernador Ferguson dijo el jueves que está “profundamente preocupado por esta situación” y que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido.

Durante más de tres horas, agentes del DHS exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados, que se encontraban entre los cientos de bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington, según el periódico Seattle Times.

Quienes se encontraban en el lugar afirmaron que los agentes federales profirieron improperios contra el personal y les impidieron moverse libremente, según The Seattle Times.

“Arriesgamos la vida aquí para salvar a la comunidad”, declaró al periódico un bombero que pidió no ser identificado. “Así es como nos tratan”.

Hasta el miércoles por la mañana, el fuego, ubicado al este de Seattle, cubría casi nueve mil acres (tres mil 642 hectáreas) y estaba contenido en un 13 por ciento.

El arresto de los bomberos también causó la indignación de la Senadora Patty Murray, que cargó contra la Administración del Presidente Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas calificando la política de “enfermiza y perversa”.

“Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, agregó Murray en un comunicado, en el que resaltó la importancia de la labor de los bomberos ante los incendios, que en los últimos años han devastado pueblos enteros en la costa oeste de Estados Unidos.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, emitió la siguiente declaración: “Nuestro Gobierno federal debería estar apagando incendios, no avivándolos. Quizás nada refleje mejor la obsesión del Presidente Trump y Stephen Miller con la deportación masiva y la purga de inmigrantes del país que la noticia de que, literalmente, esta administración está priorizando la detención de bomberos sobre la extinción de incendios”.

Este jueves, el zar de política fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, advirtió que los operativos migratorios se intensificarían en ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, Portland o Seattle, todas ellas con políticas que limitan la colaboración de sus policías con las autoridades migratorias.

La política Federal bajo la Administración del Presidente Joe Biden establecía que, sin circunstancias apremiantes, los agentes no realizarían sus operaciones en zonas de desastres naturales o emergencias. Sin embargo, aún no está claro si esta política se mantiene vigente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

2

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
3

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

4

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
5

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Mario Delgado
6

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
8

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Trump ha visto cómo sus políticas antimigratorias, que incluyen redadas, han causado afectaciones al campo estadounidense, que se va quedando sin trabajadores.
9

Las redadas del ICE golpean al campo de EU. Trump ya se dio cuenta, pero ¿qué hará?

Zebadúa González
10

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

11

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
12

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

ICE detiene a bomberos.
13

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
14

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
15

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
ICE detiene a bomberos.
1

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

2

Marco Rubio llegará a México el 3 de septiembre, confirma Claudia Sheinbaum

3

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Mario Delgado
4

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

5

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

Zebadúa González
6

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

7

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.
8

Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz, es asesinado junto con su hijo

9

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

10

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

11

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

¿Qué hacer en la CdMx?
12

Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx