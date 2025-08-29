VIDEO ¬ Funcionario borracho "charolea" a policías en Guadalajara; lo dan de baja

Lord "Qué te importa" intentó charolear al operativo del alcoholímetro en Guadalajara.

Un funcionario de la Comisaría de Guadalajara fue suspendido y será dado de baja de la Policía de la capital de Jalisco tras la publicación de un video donde intenta, visiblemente ebrio, evitar su detención gracias a su puesto en el Gobierno local.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Un funcionario perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara fue suspendido y será despedido luego de un video publicado en redes sociales, que se ha vuelto viral, donde intenta usar su cargo para evitar ser detenido, además de encarar a los policías con groserías y en visible estado de ebriedad.

En el video, el funcionario insulta a los policías y les pide, balbuceando, que no lo toquen. "Cállate a la verga, pendejo, ni siquiera sabes quién soy", les dice. Cuestionado por los policías sobre quién es, el empleado les contesta, agresivo: "¡Qué te importa! Tu puta madre, ¿quieres ver?".

Los oficiales le insisten que no falte al respeto. "Entonces que no me toquen, no me debes tocar, a mí no me va a tocar, hazte para allá, wey". Y se lanzó nuevamente contra los oficiales: "Váyanse a la verga, no me toquen, cállate tú, lo quise hablar bien pero este cabrón se metió conmigo, qué pedo", le dice a otro policía.

En el final del video, un policía intenta acceder a la parte del conductor, donde se encuentra parado el funcionario, con la puerta del auto abierta. Pero encara al policía y le dice que no puede meterse. "Me vas a golpear", le dice. "Tú, me vas a golpear", le contesta el funcionario, arrastrando las palabras.

El miércoles, la Policía de Guadalajara publicó en sus redes sociales que inició "un procedimiento administrativo para dar de baja a un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del Operativo Salvando Vidas cuando conducía en aparente estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial".

"La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara no permitirá este tipo de conductas que lastiman los valores de nuestra institución", indicó.

Por su parte, la Alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, indicó que "conductas como la del servidor público de la comisaría de Guadalajara que fue captado en estado inconveniente y queriendo charolear no tienen cabida en mi Gobierno. No sólo lo daremos de baja de la dependencia, sino esperamos que este hecho sirva de precedente de que esta administración no tolerará este tipo de actitudes, que son contrarias a los valores que representamos", advirtió en un mensaje en sus redes sociales.

Senadora suplente de Morena intenta usar fuero para evadir alcoholímetro

Hace un par de semanas, la Senadora suplente Nathaly Viridiana Chávez García fue captada en un video durante una revisión policial, visiblemente intoxicada, asegurando que no podían detenerla porque tiene fuero. Horas después, la mujer se disculpó en redes sociales ante el escándalo y molestia que provocó entre los ciudadanos y en redes sociales.

"Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantía, hay gente que tenemos fuero. Yo soy Senadora, no Diputada local ni federal. Soy suplente, pero soy Senadora. A mí me votaron, venía el nombre de mi propietaria, el nombre mío. Gané por voto. Soy suplente de Senadora", insiste en el video que circuló desde la noche del lunes. Es suplente de la Senadora Luisa Cortés García.

"Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo. Porque somos senadores. Si no me crees, verifícalo", insiste Chávez García, con las palabras arrastrándose, debido a su nivel de intoxicación, ante la revisión en el operativo de "Alcoholímetro" de la Policía Vial del estado de Oaxaca.

La situación provocó un escándalo y el video con sus comentarios se hicieron virales en redes sociales, donde algunos la han llamado "Lady Alcoholímetro", y sumó una polémica más a Morena, el partido en el poder, que ha sufrido por escándalos este verano, desde viajes de lujo de sus dirigentes, funcionarios y legisladores, hasta señalamientos por el derroche en prendas y joyas por parte de una pareja de diputados.

Luego de la controversia, la Senadora suplente pidió disculpas en un video publicado en redes sociales. "Se viralizó un video que me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Quise realizar este video para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos, principalmente a los del pueblo de Oaxaca", dice.

"Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, ofrezco una disculpa sincera a la Senadora Luisa Cortés, que es la persona que sufrió todos los ataques mediáticos cuando las acciones son únicamente de responsabilidad mía", expresó Chávez García.

