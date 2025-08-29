La SSC detiene a “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito”, líder de la Unión Tepito.

La SSC señaló que Bryan "N" cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud en el año 2024.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer este viernes que fue detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc Bryan “N”, alias “El Loco Bryan”, identificado como sobrino directo de “El Betito”, líder del cártel La Unión Tepito.

"Como parte de las acciones de investigación y vigilancia, así como la implementación de patrullajes para inhibir delitos de alto impacto, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto en posesión de más de 170 dosis de posibles drogas, en la Alcaldía Cuauhtémoc, quien posiblemente forma parte de una célula delictiva", explicó la Secretaría.

En una tarjeta informativa, la institución de seguridad capitalina detalló que llevó a cabo investigaciones de inteligencia y seguimiento, y los oficiales implementaron puntos de vigilancia fija y móvil en calles de la colonia Guerrero, gracias a los cuales encontraron a “El Loco Bryan”.

La SSC remarcó que durante un recorrido en el cruce de las calles Héroes y Luna, notaron la presencia de un sujeto que manipulaba varios envoltorios plásticos como los usados para la venta de estupefacientes quien, al notar a los uniformados, intentó huir a bordo de un vehículo de color gris.

"Al estar ante un posible hecho delictivo, los efectivos rápidamente lo interceptaron metros adelante y enseguida, en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva", explicó la Secretaría.

Como resultado, al hombre le aseguraron 60 bolsitas de plástico de distintos tamaños que contenían una hierba verde y seca con las características de la mariguana, además de 107 dosis de posible cocaína en piedra, dos bolsitas con una sustancia sintética, dinero en efectivo y la camioneta en la que viajaba.

Los policías detuvieron al hombre de 30 años de edad, le informaron el motivo de su detención y tras leerle su cartilla de derechos de Ley, lo presentaron, junto con las sustancias y el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La institución de seguridad capitalina indicó que, tras realizar un cruce de información, se supo que Bryan "N" está relacionado con La Unión Tepito, célula delictiva generadora de violencia dedicada al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio y secuestro, que opera en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. También sería un sobrino directo de “El Betito”, líder del cártel.

Además, la dependencia informó que cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud en el año 2024.