México debe aceptar ayuda, como amigos: Ted Cruz. La soberanía es irrenunciable: SRE

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 5:20 pm

El Senador estadounidense Ted Cruz recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra los cárteles.

El Senador texano Ted Cruz se reunió con el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y recomendó al país aceptar la ayuda de su vecino del norte.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– El Senador de Texas, Ted Cruz, le recomendó este viernes a México que acepte la "ayuda" de Estados Unidos (EU), a la que calificó como una "oferta de amigos", para enfrentar a los cárteles del crimen organizado, añadiendo que no se trata de una invasión, con la que el Presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones y que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado tajantemente.

"México debería aceptar nuestra oferta como amigos. Entiendo las pasiones que siente el Gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido", dijo en conferencia de prensa en la Embajada de EU en México.

El ultraderechista afirmó que no se trata de "un proyecto de invasión", sino de algo parecido al "Plan Colombia" ideado por Bill Clinton e implementado por el Presidente George W. Bush Jr. "Mi mensaje al Gobierno mexicano es: acepta nuestro ofrecimiento, justo como lo hizo Colombia con el 'Plan Colombia', acepta nuestra oferta como socios. Mano a mano, vamos a sacar de operación a los cárteles y eso asegurará la seguridad para los estadounidenses y también con los mexicanos", añadió.

El periodista Tucker Carlson interrogó de manera tan brutal al Senador Ted Cruz que muchos creen que la unidad del movimiento trumpista está más que fracturada.
El Senador texano recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra el narcotráfico. Foto: Ted Cruz

Antes de su rueda de prensa, Ted Cruz se reunió con el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el Gobierno mexicano, durante el diálogo "se destacó que la relación de México con EU se basa permanentemente en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y cooperación sin subordinación, como estableció la Presidenta Claudia Sheinbaum".

"Ambos dialogaron sobre temas de interés común, como los logros en la estrategia de seguridad en la que ambos países cooperan, la fructífera relación económica, el estado de los acuerdos en la distribución de agua del río Bravo, y las positivas coincidencias que se tienen para seguir trabajando de la mano y encontrar soluciones al asunto del jitomate", ahondó la SRE.

Por su parte, Ted Cruz reveló que le expresó a De la Fuente "la voluntad de los Estados Unidos para asistir y ser socios en ese esfuerzo, porque los cárteles son una grave amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública para los Estados Unidos, pero también son una grave amenaza de seguridad nacional y de seguridad pública para México".

Otro ejemplo del Senador texano fue el de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele y que ha sido duramente cuestionado por violar los derechos humanos y hacer tratos secretos con las principales pandillas, además de aceptar detenidos enviados por Estados Unidos sin el debido proceso.

"Lo que le sugerimos al Secretario fue: 'Miren El Salvador, miren esa experiencia con el desmantelamiento de cárteles, de pandillas, y combatiendo a este tipo de organizaciones. [Bukele] entró y atendió el tema de las pandillas, los trató como terroristas, como asesinos en masa, porque eso son", dijo Ted Cruz.

Cuestionado sobre si De la Fuente había expresado inquietudes, el Senador estadounidense dijo que sí, y que entendía esas "preocupaciones naturales para cualquier país. (…) Mi esperanza es que el Gobierno de México reconozca que derrotar a estos cárteles es de enorme interés para los ciudadanos de México, para que los ciudadanos de México no vivan con miedo, no vivan con miedo al asesinato y a la violencia", concluyó Ted Cruz.

SRE responde al republicano

Horas después de que Ted Cruz diera sus declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió una nota informativa sobre el tema, en la cual señaló que la soberanía de México es irrenunciable y que la seguridad del país es tarea exclusiva de las autoridades mexicanas.

"Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas", indicó la dependencia en su publicación.

Asimismo, indicó que actualmente existe una buena cooperación en materia de seguridad con el Gobierno estadounidense, misma que debe existir siempre con "respeto a la soberanía de nuestro país". "En las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses, sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación, como lo estableció claramente la presidenta Claudia Sheinbaum", añadió.

Trump amenaza con atacar a cárteles; "No habrá invasión": CSP

A principios de agosto, el Presidente Trump habría firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas, reveló entonces The New York Times, que citó personas familiarizadas con el asunto.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, dice el texto firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos, según el diario.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Estados Unidos vaya a invadir México y detalló que su Gobierno fue informado previamente de esta decisión por parte de la administración estadounidense.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio", dijo la mandataria durante su conferencia matutina de este viernes.

También aseveró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas: "Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país".

"Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio", insistió.

