La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer

Gracias a trabajos de investigación, la FGE de Quintana Roo logró el rescate de dos menores de edad que eran utilizadas para realizar trabajos sexuales. La presunta encargada de reclutarlas fue detenida por las autoridades.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) rescató dos menores de edad que eran víctimas de prostitución. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cancún, donde las menores eran contactadas por una de sus compañeras de la escuela secundaria en dónde estudiaban.

El rescate fue posible gracias a la implementación del programa "Prevención a través de la educación" que permitió identificar a la persona que reclutaba a las menores por su presunta participación en el delito de prostitución en modalidad ajena.

La dependencia estatal indicó en un comunicado que "las adolescentes eran convencidas por su compañera, quien las llevaba con su “jefa", identificada como Elizabeth Shekina “N”, quien era la probable encargada de enganchar, transportar y entregar a las menores con los clientes que contrataban los servicios sexuales, por un costo de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, de los que ella se quedaba con una comisión de 500 pesos".

Rescata #FGEQuintanaRoo a dos menores víctima de prostitución y detiene a una mujer en Benito Juárez.#CeroImpunidadCancún#JusticiaParaTodos 🔗👉🏼 https://t.co/N0UbYqG0AU pic.twitter.com/IzdWdv2etF — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) August 29, 2025

Para realizar los servicios sexuales las menores eran llevadas a moteles en donde los clientes obsequiaban teléfonos celulares, entre otras cosas, como pago a las víctimas. El plantel educativo donde estudian las víctimas se ubica en la Supermanzana 64 de este municipio, donde la presunta responsable reclutaba a sus compañeras como escorts para prestar servicios sexuales, dentro y fuera del estado, a cambio de dinero y regalos.

"Tras investigar los hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de Elizabeth Shekina “N”, misma que fue cumplimentada, para presentarla ante la autoridad que la requirió; en el periodo constitucional previsto definirán su situación jurídica", concluyó la FGE.

Cabe destacar que en esta localidad ya se habían suscitado hechos relacionados con el delito de prostitución. El pasado 10 de mayo, elementos de la FGE y de la Guardia Nacional (GN) realizaron un cateo en dos inmuebles donde rescataron a 26 mujeres víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.