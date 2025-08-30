Organización lanza programa para que marcas de México estén libres de crueldad animal

Nora Nancy Gaspar Resendiz

30/08/2025 - 10:00 am

Te Protejo brinda certificaciones cruelty free flexibles

Te Protejo lanza un programa de certificación cruelty free para que las marcas en México, y de otros países de Latinoamérica, que ya no serán parte del programa Beauty Without Bunnies de PETA, se certifiquen con esa organización, misma que tiene 13 años en la industria cosmética libre de crueldad de América Latina. 

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Ante la reciente determinación de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) para limitar su programa Beauty Without Bunnies (“Belleza Sin Conejos), con el que diversas marcas alrededor del mundo han logrado la certificación que las avala como libres de crueldad animal, la organización latinoamericana Te Protejo está ofreciendo un programa de transición para que los productos mantengan este certificado.

"Lo que nosotros queremos hacer para ayudar a las marcas mexicanas es ofrecerles un programa de transición en donde nosotras las certificamos de una manera un poco más sencilla para que no sea tan complejo y pueda ayudarlas a mantener su certificación cruelty free, pero ahora con el sello de Te Protejo”, así lo dio a conocer Camila Cortínez, Fundadora y Directora General de Te Protejo, quien destacó que el propósito es mantener la certificación cruelty free de diversas marcas en México, y que las que no cuenten con las mismas, se puedan unir.

"Marcas que están comprometidas con no testear en animales y comprometidas con entregar declaraciones verídicas a los consumidores, y dichos consumidores que escogen estas marcas porque no son cruelty free, va poder mantener su certificación, eso es la gran ventaja y la adaptación que nosotros estamos haciendo es que estamos de alguna forma siendo un poquito más sencillo el proceso de entrada hacia nuestra certificación porque nuestra certificación lleva más de 10 años en el mercado regional", ahondó.

Entre los años 2018 y 2019, la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Ambientales y contra los Animales (Fedayca) tuvo registradas 204 denuncias por el delito de “Maltrato o crueldad contra los animales”. Foto: Imagen Ilustrativa. Cuartoscuro

El pasado 7 de agosto, PETA anunció que las marcas podrán acceder a su certificación serán sólo aquellas que se encuentren en alguno de los países en los que opere de manera física: Estados Unidos, Canadá, Alemania y India. Esta decisión responde a nuevas normas regulatorias de la Unión Europea, que "bajo el Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas), el cual, ahora, obliga a las marcas a realizar pruebas de ciertos ingredientes químicos en animales, informó Te Protejo través de un comunicado.

Lo anterior, "podría significar que las empresas incurran en pruebas en animales por este cruce de ingredientes", lo que motivó a PETA a limitar sus certificaciones, agregó Te Protejo, situación por la que ésta última ya prepara un proceso para que las marcas que estaban certificadas con PETA, ahora puedan certificarse con Te Protejo. "Creo que ya llegó el momento en que PETA de alguna forma está reconociendo que es mejor tener una certificación en el contexto donde ellos tienen mayor control que son donde están efectivamente sus oficinas", comentó Cortínez.

"Te Protejo es latinoamericana, porque nosotros hemos certificado marcas latinas, porque conocemos los procesos, conocemos las legislaciones, conoce los intercambios internacionales que tienen con otros países, tenemos control, sabemos la cultura, sabemos cómo funcionan, conocemos los proveedores, conocemos quienes son las marcas y los laboratorios", destacó la Fundadora y Directora General de Te Protejo.

Cortínez detalló que a nivel regional hay 296 marcas certificadas, pero que tras la determinación de PETA, estas van a abajar 64 por ciento. Mientras que en México de 221 marcas certificadas que había, se reducirán a 195, siendo este un país en donde el 71 por ciento de las personas apoya que se prohíban los experimentos en animales. "Eso significa que hay un apoyo altísimo de la población para consumir este tipo de productos y las marcas también y el mercado cosmético lo sabe", enfatizó Cortínez.

“Lo que nosotros queremos hacer, para ayudar a las marcas mexicanas, es ofrecerles un programa de transición en donde nosotras las certificamos de una manera un poco más sencilla para que no sea tan complejo y pueda ayudarlas a mantener su certificación cruelty free, pero ahora con el sello de Te Protejo”, subrayó. "Nosotros hemos desarrollado este programa de transición, para que todas esas marcas que contaban con la certificación de PETA, no pierdan su declaración y las otras que tal vez tienen declaración de cruelty free sin certificación, se unan a Te Protejo", añadió.

En este sentido, también destacó que uno de los riesgos de salir del listado de marcas cruelty free, es perder la confianza de los consumidores, quienes podrían usar productos testeados en animales sin saberlo. "Tenemos una problemática de que deja haber una conexión o un compromiso con la certificación con las marcas y tal vez puedan empezar a utilizar ingredientes que sean testeados en animales, incluso, tal vez sin saberlo, si es que no hay una certificación detrás", explicó

"Ya tenemos problemática de confianza, no queremos empeorarlas y queremos saber que las marcas que declarar ser cruelty free, efectivamente sean cruelty free a los ojos de los consumidores”, dijo. "No queremos que los consumidores se sientan engañados no queremos que esto signifique un quiebre en la confianza que hay en la certificadoras y que hay en las marcas que tienen certificación", reiteró

Por ello, durante septiembre, Te protejo implementara un programa para que las marcas que estaban certificadas con PETA como cruelty free ahora se certifiquen con la organización latinoamericana, bajo un esquemas más sencillo y flexible, ya que extenderá el periodo para que los interesados presenten la documentación necesaria y obtengan esta certificación. Además, la organización se compromete a verificar que durante el proceso de los productos no exista el testeo en animales.

Una nueva opción de maquillaje libre de crueldad animal. (Imagen ilustrativa) Foto: Pixabay

"Tenemos este programa especial de transición hecho para estas marcas para que sea más sencillas para ellas también hacer el paso y mantener su certificación”, enfatizó. "Nuestra certificación revisa a cada una de las marcas, respaldada el no testeo en animales para poder vender en sus países, en este caso en México, ni para poder vender en otros países en el caso de que exporte", añadió

"Nosotras confirmamos que los productos terminados de cada una de las marcas no hayan sido testeadas en animales, la formulación final. Y el proceso que nosotros vamos a hacer es que vamos a permitirles hacer un registro inicial para nosotros poder ingresarlas a nuestras políticas y vamos a extender un poco el periodo de lo que normalmente dura para que obtengan las certificaciones y ya tengan todo el papeleo que necesitan (...) para certificarse con Te Protejo", puntualizó la fundadora de Te Protejo.

Por lo que las marcas que tenían la certificación cruelty free de PETA y quieran mantenerla con Te Protejo, tendrán desde el 1 de septiembre para acceder a este programa flexible. Será el 1 de octubre, cuando Te protejo publique un listado con los nombres de las marcas que ya no cuentan con certificación. "Desde el 1 de octubre en adelante, todas las marcas que perdieron la certificación y que no optaron por el proceso de transición, van a salir de los listados de Te Protejo como cruelty free”, dijo Cortínez.

"Estamos tomando el desafío de certificar a todas estas marcas para que mantengan sus programas y de informar de la manera más transparente los cambios a los consumidores que se va a ver implementado desde el 1 de octubre", destacó.

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

