Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes que en el estado de Guerrero fue detenido un sujeto identificado como Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Estados Unidos.

El presunto delincuente fue capturado como resultado de un operativo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC, precisó la dependencia en un comunicado.

Por su parte, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, compartió una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que reveló que el sujeto detenido es acusado por autoridades estadounidenses por estar relacionado con un feminicidio, robo y por disponer de recursos de los clientes de instituciones de crédito de forma indebida.

En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2025

Como resultado de la cooperación internacional entre autoridades mexicanas y estadounidenses se pudo establecer que Gabriel "N", uno de los criminales más buscados por EU, se ubicaba en la colonia BArrio de San José, en el municipio de Ometepec en el estado de Guerrero.

Mientras realizaban recorridos de seguridad en la zona, agentes ubicaron a una persona que coincidía con las características físicas del sujeto buscado, por lo que le marcaron el alto para confirmar su identidad, tras lo cual procedieron con su arresto.

Tras ser detenido, los elementos le informaron al detenido sus derechos de ley y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Cabe mencionar que Gabriel "N" cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos, país en el que es considerado como uno de los criminales más buscados debido a su presunta responsabilidad en distintos delitos, incluido el asesinato de su pareja, Emma Shafer, a quien apuñaló hasta la muerte en 2023.