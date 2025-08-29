Itzel Castillo asume Presidencia del Senado y pide debate sin odio, machismo, racismo

Con 101 votos a favor, la morenista Laura Iztel Castillo fue nombrada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el próximo periodo de sesiones.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo Juárez fue electa este viernes como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República para el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre.

El pleno del Senado dio su confianza a la morenista con 101 votos a favor para posteriormente tomar protesta a la hija del líder histórico de la izquierda mexicana: Heberto Castillo Martínez.

Antes, el Senador Gerardo Fernández Noroña, quien apenas hace dos días fue blanco de un ataque en la propia tribuna por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de otros priistas, se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cargo que ocupó desde el 1 de septiembre de 2024 hasta este viernes 29 de agosto.

En su posicionamiento como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y apenas la séptima mujer en tomar ese cargo, Castillo Juárez llamó a todos los partidos políticos a ejercer el segundo año de ejercicio de la LXVI legislatura con "debate real y de altura, que con libertad las fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara".

La Senadora se refirió así, sin mencionar nombres, al bochornoso acto de violencia de los priistas en contra del Senador Fernández Noroña.