Itzel Castillo asume Presidencia del Senado y pide debate sin odio, machismo, racismo

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 4:07 pm

Laura Itzel Castillo toma protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Artículos relacionados

Con 101 votos a favor, la morenista Laura Iztel Castillo fue nombrada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el próximo periodo de sesiones.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo Juárez fue electa este viernes como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República para el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre.

El pleno del Senado dio su confianza a la morenista con 101 votos a favor para posteriormente tomar protesta a la hija del líder histórico de la izquierda mexicana: Heberto Castillo Martínez.

Antes, el Senador Gerardo Fernández Noroña, quien apenas hace dos días fue blanco de un ataque en la propia tribuna por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de otros priistas, se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cargo que ocupó desde el 1 de septiembre de 2024 hasta este viernes 29 de agosto.

En su posicionamiento como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y apenas la séptima mujer en tomar ese cargo, Castillo Juárez llamó a todos los partidos políticos a ejercer el segundo año de ejercicio de la LXVI legislatura con "debate real y de altura, que con libertad las fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara".

La Senadora se refirió así, sin mencionar nombres, al bochornoso acto de violencia de los priistas en contra del Senador Fernández Noroña.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

ICE detiene a bomberos.
2

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

3

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
4

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

5

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

6

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

7

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
8

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
9

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
10

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

La SSC detiene a “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito”, líder de la Unión Tepito.
11

La SSC detiene a “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito”, líder de la Unión Tepito

Mario Delgado
12

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

13

Son tres los exfuncionarios de Pemex investigados por corrupción, revela Buenrostro

Lady Jeep arrolla a repetidor de comida al huir de un choque en Paseo de la Reforma
14

VIDEO ¬ #LadyJeep atropella a un repartidor al huir de un choque en Reforma, en CdMx

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
15

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Laura Itzel Castillo toma protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado
1

Itzel Castillo asume Presidencia del Senado y pide debate sin odio, machismo, racismo

2

La pareja que abandonó a su bebé en Tacubaya, en la CdMx, es vinculada a proceso

La SSC detiene a “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito”, líder de la Unión Tepito.
3

La SSC detiene a “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito”, líder de la Unión Tepito

Reforma para la regulación de bicimotos y scooters entra en vigor en CdMx.
4

La regulación de bicimotos y scooters entra en vigor en CdMx: ¿Qué cambiará con ella?

ICE detiene a bomberos.
5

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

6

Marco Rubio llegará a México el 3 de septiembre, confirma Claudia Sheinbaum

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Mario Delgado
8

La SEP ofrece disculpa pública por abuso contra 18 menores en jardín de niños en CdMx

9

Comité Eureka instala huelga de hambre en el Zócalo; piden audiencia con Sheinbaum

Zebadúa González
10

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

11

Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas, es hallada sin vida en San Luis Potosí

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas.
12

Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz, es asesinado junto con su hijo