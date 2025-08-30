La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La Fiscalía General de la República trabaja coordinadamente con el Gabinete de seguridad y Petróleos Mexicanos para combatir la corrupción y el llamado huachicoleo.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.

Producto de esta acción judicial se aseguraron en total tres inmuebles, 24 cisternas para almacenamiento de hidrocarburo, tres semirremolques tipo pipa, un tractocamión, mangueras de alta presión y se detuvo a dos personas.

#FGR a través de la @FGR_AIC, en coordinación con el @GabSeguridadMX del @GobiernoMX, cumplimentaron orden de cateo en tres gasolineras en Querétaro. En las acciones, se aseguraron los inmuebles, 24 cisternas para almacenamiento de hidrocarburo, tres semirremolques tipo pipa, un… pic.twitter.com/LRkiLs0PSV — FGR México (@FGRMexico) August 29, 2025

Con el apoyo del personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía tomó muestras mediante laboratorios móviles para determinar la calidad del combustible. El material decomisado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Mediante un comunicado la FGR informó que el operativo fue llevado a cabo en coordinación con otras dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En una causa penal distinta, en el estado de Hidalgo, fue detenida una persona, quien presuntamente agredió sobre la carretera Estatal Metepec-Tenango de Doria, a la altura del Ejido Emiliano Zapata, a elementos de la Policía Federal Ministerial, por lo que el MPF definirá su situación conforme a derecho.