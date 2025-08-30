Tribunal declara ilegales aranceles de Trump; "siguen en vigor", dice el republicano

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 7:01 pm

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump

Bajo el argumento de que sólo el Congreso de EU está facultado para imponer aranceles, un tribunal federal de dicho país calificó como ilegales las medidas arancelarias de Donald Trump, quien indicó en su plataforma Truth Social que, pese a tal decisión, las tarifas siguen en vigor.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Un tribunal federal de apelaciones dictó que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el Presidente Donald Trump son ilegales, lo que representa un gran golpe contra su política comercial.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó, por siete votos contra cuatro, que la Ley que Trump invocó cuando otorgó sus aranceles más expansivos, incluidos los llamados “recíprocos”, en realidad no le otorga el poder de imponer dichos gravámenes.

“La facultad fundamental del Congreso para imponer impuestos, como los aranceles, está conferida exclusivamente al poder legislativo por la Constitución”, planteó el tribunal. “Los aranceles son una facultad fundamental del Congreso”, reiteró.

El tribunal de apelaciones suspendió la vigencia de su fallo hasta el próximo 14 de octubre, para darle tiempo al Gobierno de Trump de pedirle a la Corte Suprema que revoque la decisión.

Este mismo viernes, Trump respondió a la decisión desde su cuenta de Truth Social, su red social propia.

"¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes. Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás. Si se permite que se mantenga, esta decisión literalmente destruiría a Estados Unidos de América. Al comenzar este fin de semana del Día del Trabajo, todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos HECHOS EN ESTADOS UNIDOS. Durante muchos años, nuestros políticos, insensibles e imprudentes, permitieron que los aranceles se usaran en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los utilizaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso. Gracias por su atención a este asunto", planteó el Presidente de EU.

Trump puede apelar

El tribunal de apelaciones retrasó la emisión de su orden hasta octubre, lo que le daría tiempo a la administración Trump para presentar una apelación ante la Corte Suprema. Mientras tanto, parece que sus aranceles podrían seguir vigentes.

Sin embargo, esta decisión no afecta a algunas de las obligaciones del Presidente, como las que impuso a los productos por razones de seguridad nacional.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, confirmó la conclusión inicial de un tribunal inferior de que Trump no tenía autoridad ilimitada para imponer impuestos sobre casi todas las importaciones estadounidenses.

Tras la decisión arancelaria adversa, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que el Presidente Trump había invocado sus poderes comerciales "legalmente", y agregó en una declaración: "Los aranceles del presidente siguen vigentes y esperamos una victoria final en este asunto".

