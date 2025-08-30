El Congreso repudia la violencia de priistas. “Querían tirarme al piso”, dice Noroña

El pleno de la Comisión Permanente del Senado aprobó un pronunciamiento para condenar las recientes agresiones cometidas por "Alito" Moreno y otros priistas en contra de Gerardo Fernández Noroña y dos personas más, al plantear que éstas se planearon y cometieron con alevosía y ventaja.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un pronunciamiento donde condenó “con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que seis legisladores del Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja” en contra del presidente de este órgano parlamentario, Gerardo Fernández Noroña, de la Diputada Dolores Padierna Luna, y del ciudadano Emiliano González González, ocurrida en la sesión del 27 de agosto.

La propuesta, leída por el propio Fernández Noroña, destaca: “Nunca en la historia del Congreso mexicano se había agredido” a un presidente de alguno de los órganos del Congreso. Y destaca que la agresión es particularmente grave porque vino de un Senador y dirigente de un partido nacional, que es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Dicho pronunciamiento fue aprobado después de dos horas de debate, y en este también se hizo un llamado para que el Poder Legislativo Federal “continúe como el foro de deliberación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha asignado y se privilegie el diálogo constante frente a los debates que en su seno se desarrollan, rechazando en todo momento de manera enérgica los actos de violencia que no deben repetirse nunca más en una Nación que cuenta con un sistema democrático y representativo”.

Además, en el documento, se detalló que la agresión fue realizada por los legisladores federales del PRI: los diputados federales Rubén Moreira Valdez, Erubiel Lorenzo Alonso Que y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, además del Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño y el Senador Alejandro Moreno Cárdenas.

También se exigió al “Grupo Parlamentario del PRI, en ambas cámaras, detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan, en apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso”.

📌 La Comisión Permanente aprobó un pronunciamiento de la Mesa Directiva en relación con los hechos ocurridos al final de la sesión del 27 de agosto de 2025. Conoce lo más relevante en la #SesiónEnBreve.https://t.co/3OpLNvcex7 pic.twitter.com/dIeTAIsQ5W — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

De igual forma, la Comisión Permanente solicitó a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra los legisladores que perpetraron los actos de violencia señalados.

La sesión extraordinaria reunió a oradores de distintas bancadas, quienes debatieron sobre la gravedad de los hechos, donde Morena y sus aliados respaldaron el pronunciamiento de condena, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano decidieron ausentarse de la reunión.

En su pronunciamiento ante la comisión permanente, Fernández Noroña aseguró que la agresión inició porque él sostuvo que “el PRIAN ha pedido la intervención militar de Estados Unidos en nuestra Patria”, y reiteró: “esa es la razón por la que se ponen así”.

Y también sostuvo: “Esa es la razón de porqué, cobardemente, fueron a rodearme con tres legisladores que no son de la permanente […] y lo que le hicieron a Emiliano González era lo que me iban a hacer a mí: tirarme al piso, atacarme, dañarme y luego hacer una campaña de medios con la finalidad de denostarnos. Pero el cobarde soy yo. Seis personas en mi contra y el cobarde soy yo”.

Por su parte, los legisladores del PRI que participaron en la agresión, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, también tomaron la palabra para criticar al Senador Gerardo Fernández Noroña.

Primero, Rubén Moreira se dirigió a los morenistas: “que nos los arrastre el ego de una persona, que no los arrastre la frustración de una persona. Porque esa persona llegó aquí por un acuerdo político no por su méritos”. Y más adelante agregó: “los revolucionarios se convirtieron en fachos, fachos es lo que son”.

Segundo, Alejandro Moreno dijo: “así se comportan las dictaduras latinoamericanas, así se comportan los tiranos en el mundo. El miércoles 27 y esta sesión son sesiones de la Comisión Permanente que no tienen ningún asunto Legislativo. Son más bien pretextos infames, puestas en escena para tratar de exhibir públicamente un cúmulo de mentiras y atacar a la oposición […] estamos por capricho de un fanático”.

La agresión de "Alito"

Los hechos condenados por el pleno de la Comisión Permanente ocurrieron la tarde del miércoles 27 de agosto, cuando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, insultó y golpeó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, porqué no le dio la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

Tras la agresión, Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a Moreno Cárdenas y, además, solicitará el desafuero del priista y del resto de los tricolores que desataron la violencia en el Senado no sólo contra su persona, sino contra trabajadores y otros legisladores.

"¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, no me dio, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. 'Te voy a partir la madre, te voy a matar', me dijo. O sea, ese es el Senador de la República y el presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y no quedó ahí. Emiliano González González, que es un hombre muy competente que colabora conmigo está grabando todo, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenzarlo a muerte. La acción fue premeditada porque había legisladores que no eran de la Permanente y estaban interviniendo", relató el legislador morenista frente a la prensa.

Noroña detalló que entre los agresores que patearon a su colaborador en el suelo se encontraban Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien también le dio un puñetazo al legislador en la cabeza, y Alonso Erubiel Lorenzo, que terminó por agredir a miembros de los medios de comunicación. Todos integrantes del PRI.

El Senador morenista también comentó en su cuenta de X: "Como Buenos ahorros [porros] que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión".

En tanto, "Alito" Moreno explicó después de su agresión que el "barbaján" era Noroña, porque él lo empujó. "Lo exhibimos como lo que es: un cobarde. Salió corriendo", dijo el también exgobernador de Campeche, acompañado de los otros nueve senadores que tiene el PRI en la Cámara Alta.