¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 9:03 pm

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.

Artículos relacionados

El regreso a clases para estudiantes de educación básica de todo el país es el lunes 1 de septiembre, según el calendario oficial de la SEP.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El regreso a clases está a pocos días de distancia, por lo que muchas personas actualmente realizan compras de útiles escolares, uniformes y demás materiales necesarios para que sus hijos o hijas cuenten con lo necesario para sus actividades escolares.

Consciente de lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar cuando lleven a cabo sus compras, mismas que pueden llegar a ser bastante costosas.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 1 de septiembre las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben regresar a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

La Profeco recalcó que cada año las familias mexicanas deben invertir una cantidad considerable de dinero y tiempo para adquirir útiles, uniformes, calzado, colegiaturas, por lo que es recomendable buscar alternativas para poder economizar en estas compras.

¿Que aconseja la Profeco?

Con el fin de que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases de sus hijas e hijos, la Profeco dio las siguientes recomendaciones:

  • Establecer un presupuesto para la compra de útiles escolares.
  • Adquirir los materiales con anticipación para evitar contratiempos o compras de pánico.
  • Revisar los útiles del año anterior para reutilizarlos.
  • Identificar y evitar las compras innecesarias que puedan llegar a exceder el presupuesto.
  • Considerar adquirir artículos como cuadernos y otros útiles escolares que sean sencillos, ya que aquellos productos que tienen diseños especiales o con personajes famosos pueden llegar a costar hasta cinco veces más.
  • Buscar la posibilidad de intercambiar útiles con otros compañeros o donar aquellos que aún puedan ser utilizados a quienes más lo necesitan.
  • Revisar que los artículos como mochilas, uniformes o zapatos sean de buena calidad y estén reforzados, esto para evitar tener que comprar otros durante el ciclo escolar.
  • Organizar grupos de familiares o compañeros de escuela para adquirir útiles escolares al mayoreo, ya que esto puede reducir el costo de los artículos.

Por último, la dependencia recordó que, en diversas entidades del país, incluidas Campeche, Oaxaca, Morelos, la zona Oriente de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, se llevan a cabo ferias de regreso a clases, en las cuales se ofrecen productos a un precio accesible.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Adiós a la testosterona

"Tres mujeres, tres capitalinas, tres egresadas de la UNAM, como Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El silencio que protege al silencio

"Una Presidencia que concentra tanto poder formal y que calla —o por lo menos no condena con...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

2

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
3

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

ICE detiene a bomberos.
4

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

5

Anticorrupción exhibe pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos al mes

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
6

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

La FGE de Quintana Roo rescata a menores víctimas de prostitución
7

La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
8

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
9

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

El Senador estadounidense Ted Cruz recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra los cárteles.
10

México debe aceptar ayuda, como amigos: Ted Cruz. La soberanía es irrenunciable: SRE

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
11

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
12

Tribunal declara ilegales aranceles de Trump; "siguen en vigor", dice el republicano

El Congreso repudia la violencia de priistas. “Querían tirarme al piso”, dice Noroña
13

El Congreso repudia la violencia de priistas. “Querían tirarme al piso”, dice Noroña

14

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Laura Itzel Castillo toma protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado
15

Itzel Castillo asume Presidencia del Senado y pide debate sin odio, machismo, racismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.
1

¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

2

De Julio César Godoy a "Alito": Estos son los casos de desafuero de los últimos años

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
3

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.
4

Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
5

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
6

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

La FGE de Quintana Roo rescata a menores víctimas de prostitución
7

La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
8

Tribunal declara ilegales aranceles de Trump; "siguen en vigor", dice el republicano

9

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

El Congreso repudia la violencia de priistas. “Querían tirarme al piso”, dice Noroña
10

El Congreso repudia la violencia de priistas. “Querían tirarme al piso”, dice Noroña

El Senador estadounidense Ted Cruz recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra los cárteles.
11

México debe aceptar ayuda, como amigos: Ted Cruz. La soberanía es irrenunciable: SRE

Lord "Qué te importa" intentó charolear al operativo del alcoholímetro en Guadalajara.
12

VIDEO ¬ Funcionario borracho "charolea" a policías en Guadalajara; lo dan de baja