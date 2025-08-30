¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

El regreso a clases para estudiantes de educación básica de todo el país es el lunes 1 de septiembre, según el calendario oficial de la SEP.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El regreso a clases está a pocos días de distancia, por lo que muchas personas actualmente realizan compras de útiles escolares, uniformes y demás materiales necesarios para que sus hijos o hijas cuenten con lo necesario para sus actividades escolares.

Consciente de lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar cuando lleven a cabo sus compras, mismas que pueden llegar a ser bastante costosas.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 1 de septiembre las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben regresar a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

La Profeco recalcó que cada año las familias mexicanas deben invertir una cantidad considerable de dinero y tiempo para adquirir útiles, uniformes, calzado, colegiaturas, por lo que es recomendable buscar alternativas para poder economizar en estas compras.

#BoletínDePrensa Haz compras inteligentes y obtén un 10 en el #RegresoAClases. La Profeco te orienta para que tu bolsillo no sufra en esta temporada: involucra a niñas y niños en la planeación de los gastos escolares para que aprendan el valor del #ahorro, apuesten por el… pic.twitter.com/FiRw4j4Air — Profeco (@Profeco) August 28, 2025

¿Que aconseja la Profeco?

Con el fin de que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases de sus hijas e hijos, la Profeco dio las siguientes recomendaciones:

Establecer un presupuesto para la compra de útiles escolares.

Adquirir los materiales con anticipación para evitar contratiempos o compras de pánico.

Revisar los útiles del año anterior para reutilizarlos.

Identificar y evitar las compras innecesarias que puedan llegar a exceder el presupuesto.

Considerar adquirir artículos como cuadernos y otros útiles escolares que sean sencillos, ya que aquellos productos que tienen diseños especiales o con personajes famosos pueden llegar a costar hasta cinco veces más.

Buscar la posibilidad de intercambiar útiles con otros compañeros o donar aquellos que aún puedan ser utilizados a quienes más lo necesitan.

Revisar que los artículos como mochilas, uniformes o zapatos sean de buena calidad y estén reforzados, esto para evitar tener que comprar otros durante el ciclo escolar.

Organizar grupos de familiares o compañeros de escuela para adquirir útiles escolares al mayoreo, ya que esto puede reducir el costo de los artículos.

✏️📚🍎🧑‍🏫 Este 1º de septiembre todas las niñas, niños y adolescentes regresan a las aulas de #EducaciónBásica de todo México. ¡Feliz regreso a clases y gran inicio de ciclo escolar 2025-2026! 😁 pic.twitter.com/OiL5s01yGH — SEP México (@SEP_mx) August 29, 2025

Por último, la dependencia recordó que, en diversas entidades del país, incluidas Campeche, Oaxaca, Morelos, la zona Oriente de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, se llevan a cabo ferias de regreso a clases, en las cuales se ofrecen productos a un precio accesible.