Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

De acuerdo con una auditoría, los artículos de alto valor que se "extraviaron" de las oficinas de ministras y ministros incluyen obras de arte y equipos de comunicación.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban dentro de sus oficinas, de acuerdo con información revelada por Milenio.

Entre los artículos que se encontraban registrados en el inventario de la SCJN y que están "perdidos", se encuentran colecciones de obras de arte, así como equipos y aparatos de comunicación y de telecomunicación, indicó el medio en una pieza firmada por el reportero Rivelino Rueda.

En su investigación, Milenio señala haber tenido acceso a la auditoría DAIA/2024/27 realizada por la Contraloría de la Suprema Corte, la cual fue denominada "Participación en el Levantamiento de Inventario (primer semestre)".

De acuerdo con lo revelado por el diario, en dicha auditoría se registraron un total de mil 802 bienes que estaban en calidad de "no localizados", 188 de los cuales habrían estado en las oficinas de ocho de los 10 ministros salientes, incluida la presidenta de la Corte: Norma Piña Hernández.

Milenio cita un documento presentado por la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN bajo el título “Programa de Actualización y Regularización de Bienes de Activo Fijo”, en el cual la dirección planteó su compromiso por "llevar a cabo una serie de actividades encaminadas a identificar y corregir las inconsistencias en el registro de bienes de activo fijo en todos los inmuebles y áreas de la SCJN".

"La ejecución del programa se encuentra dividido en cinco etapas a desarrollarse en el transcurso del segundo semestre de 2025", se indicó en el oficio citado por el medio, donde la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte también apuntó que pretende "validar físicamente la existencia, ubicación y estado de los bienes registrados en el Sistema Integral Administrativo (SIA); conciliar los registros físicos, contables y administrativos; llevar a cabo la regularización documental de bienes y, finalmente, fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del inventario institucional".

El texto de Milenio muestra que esta sería la lista de ministras y ministros en cuyas oficinas se reportaron objetos "extraviados":

Norma Lucía Piña Hernández: 77 artículos extraviados de la Secretaría General de la Presidencia.

Ana Margarita Ríos Farjat: 42 artículos extraviados.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: 31 artículos extraviados.

Jorge Mario Pardo Rebolledo: 23 artículos extraviados.

Luis María Aguilar Morales (en retiro): seis artículos extraviados.

Javier Laynez Potisek: tres artículos extraviados.

Loretta Ortiz Ahlf: tres artículos extraviados.

Alberto Pérez Dayán: dos artículos extraviados.

Hasta el 11 de junio de 2025, estos activos seguían en calidad de "extraviados", pese a búsquedas exhaustivas realizadas entre mayo y julio de 2024 por la Dirección de Almacenes e Inventario, que localizó solo dos mil 401 de cuatro mil 203 bienes reportados como perdidos en 64 áreas. La auditoría DAIA/2025/05 de junio de 2025, titulada "Administración de Bienes de Activo Fijo Propiedad de la Suprema Corte", confirma que la institución cuenta con 17 mil 706 activos fijos valuados en mil 300 millones de pesos, más mil 908 bienes en almacén por 53.5 millones. Sin embargo, se detectaron otras anomalías, como la asignación de 394 bienes por 11.6 millones de pesos a un exfuncionario jubilado desde 2015.