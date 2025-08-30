Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida, elementos esenciales para la innovación disruptiva".

Alejandro De la Garza

30/08/2025 - 12:02 am

La IA, sin derechos de autor en México
Una persona muestra un video promocional de tecnología de inteligencia Artificial. Foto: Xinhua

El sino del escorpión atestigua cómo en el arte también se da la competencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La IA se ha instalado en la escena creativa con innegable fuerza disruptiva y controversial. La discusión en torno a los derechos de autor en este territorio inédito apenas se inicia y, en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver “que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor”.

La resolución fue dada a conocer hace unos días por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), y tiene como antecedente la solicitud hecha en 2024 por un particular para registrar la obra digital “Avatar Virtual”, generada mediante la plataforma de IA “Leonardo”. La SCJN negó la inscripción al considerar que “la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) exige que las obras sean de creación humana, con la característica de originalidad como expresión de la individualidad de su autor y de su personalidad”.

El solicitante impugnó la decisión con el argumento que “la obra de IA era registrable porque la creatividad no debe limitarse a lo humano, y que excluirla implicaba una violación a los derechos humanos, al principio de igualdad y a la evolución tecnológica, además de contravenir tratados internacionales como el T-MEC y el Convenio de Berna”. Con todo, la negativa fue confirmada.

Posteriormente el solicitante promovió un Juicio de Amparo con el argumento de que la resolución violaba sus derechos a la igualdad, seguridad jurídica y no discriminación. A este último recurso legal es al que la Corte recién respondió que el derecho de autor es un derecho humano exclusivo de las personas físicas, derivado de su creatividad, intelecto, sentimientos y experiencias; que las obras generadas de manera autónoma por IA no cumplen con los requisitos de originalidad exigidos por la LFDA; que el Convenio de Berna y el T-MEC no reconocen a la IA como autora de obras; y que los artículos 12 y 18 de la LFDA son constitucionales, pues la limitación de la autoría a personas físicas es objetiva, razonable y compatible con los tratados internacionales.

La discusión transcurre mientras en concursos de arte digital variadas obras generadas por algoritmos son premiadas, numerosos artistas exploran instalaciones interactivas basadas en IA y se multiplican las herramientas que permiten crear imágenes y obras plásticas con esas plataformas. Al mismo tiempo, modelos como GPT-4 redactan narrativas coherentes con estilo literario y venden sus productos. Y a su vez, en el ámbito musical se crean grupos fantasmas de inusitado éxito (Velvet Sundown), que no existen sino en el espacio alterno de la IA, pero monetizan efectivamente su obra vía Spotify, desdibujando los límites entre código y expresión.

¿Puede una máquina experimentar emoción, intención artística o ruptura de patrones, se cuestiona el venenoso? Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida, elementos esenciales para la innovación disruptiva. El diálogo entre tecnología y arte apenas comienza, pero por ahora, la IA crea, pero no siente.

Los comentarios a la resolución de la SCJN, cuando menos en redes sociales, insisten en la dificultad para determinar si una obra ha sido de alguna manera “intervenida” o procesada por IA. Al respecto, existen protocolos claros que el escorpión abrevia.

El procedimientos de declaración y transparencia incluye el registro obligatorio de la participación de IA, para lo cual las agencias pueden exigir que, al presentar una obra, el autor declare por escrito si empleó IA y en qué fase (generación de texto, edición de imagen). Este procedimiento prevé un mecanismo sancionador en caso de falsear la participación de IA. De igual forma, se exige la entrega de documentación de soporte: registros de uso, logs de sesiones, de prompts o contratos de licencia con proveedores de IA.

El procedimiento de huellas técnicas y metadatos incorporados se enfoca en las watermarks digitales y las señales incrustadas por muchos proveedores de modelos (OpenAI o Stability AI), que desarrollan marcas con patrones rastreables para su detección. A su vez, los metadatos estandarizados incorporan en los archivos (imagen, audio, texto enriquecido) campos como “Creado_con_IA: sí/no”, versión del modelo y fecha de generación. Finalmente, los certificados de procedencia criptográfica involucran el uso de firmas digitales o tokens no fungibles (NFT) que prueben la autoría y el proceso de generación en la cadena de bloques.

Finalmente, el procedimiento de análisis forense y herramientas de detección incluye un software de detección de estilo IA, que utiliza herramientas y soluciones de laboratorio forense lingüístico, las cuales comparan patrones estadísticos de frases con textos generados automáticamente. Realizan también análisis de artefactos técnicos, como inspección del archivo para buscar inconsistencias en compresión, ruido o metadatos invisibles que delaten un motor de IA. Además, se incorpora la colaboración con proveedores de IA mediante acuerdos de cooperación en los que los desarrolladores de modelos facilitan claves o API que permitan validar si un contenido provino de sus sistemas.

Vale también señalar, abunda el alacrán, que esta resolución de la corte mexicana se alinea con la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital 2019, de la Unión Europea; la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, que mantiene el requisito de autor humano para el registro de derechos de autor, y las directrices de la U.S. Copyright Office, de Estados Unidos, que determinan que las obras creadas exclusivamente por sistemas de IA no son registrables.

Es evidente que la discusión apenas comienza, pues falta indagar sobre posibles modelos híbridos que atribuyan derechos al usuario o al creador del algoritmo, sin reconocer personalidad jurídica a la IA; sobre marcos regulatorios específicos, capaces de reconocer aportes humanos y técnicos por separado, y sobre directrices de instancias como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para garantizar transparencia en el entrenamiento de modelos y equidad en la remuneración de titulares de obras preexistentes.

Los resultados de la actuación humana frente a la respuesta de la IA en todas estas áreas artísticas, como en muchas otras, muestran señales de una transformación profunda en nuestra concepción de la inteligencia, y nos obligan a preguntarnos qué significa ser inteligente en una era donde las máquinas pueden razonar, aprender y crear.

@Aladelagarza

Alejandro De la Garza

Alejandro De la Garza

Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El performance de la furia

"En definitiva, el performance, que hemos visto por todos los ángulos y escuchado su ruido, está robando...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

2

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

3

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
4

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra más herida.
5

Avioneta en la que viajaba hermano de exalcalde de Reynosa se desploma; piloto muere

Ya es temporada de Chiles en nogada
6

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Laura Itzel Castillo toma protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado
7

Itzel Castillo es presidenta y pide Senado sin odio; la rodea mesa inédita de mujeres

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al abogado de Pedro Castillo
8

Sheinbaum recibe a abogado Pedro Castillo; urge a la ONU a tratar caso "con decisión"

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
9

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
10

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

Lord "Qué te importa" intentó charolear al operativo del alcoholímetro en Guadalajara.
11

VIDEO ¬ Funcionario borracho "charolea" a policías en Guadalajara; lo dan de baja

ICE detiene a bomberos.
12

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

13

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Dan Crenshaw, miembro de la Cámara de Representantes de EU, elogió al Gobierno de México por asegurar casi una tonelada de cocaína en costas de Guerrero.
14

El Republicano Dan Crenshaw felicita a México por decomiso de cocaína en Guerrero

El Senador estadounidense Ted Cruz recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra los cárteles.
15

México debe aceptar ayuda, como amigos: Ted Cruz. La soberanía es irrenunciable: SRE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1

DATOS ¬ El gasto de la SCJN iba en un cohete... que chocó en 2018. Desde entonces cae

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.
2

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
3

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
4

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.
5

¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

6

De Julio César Godoy a "Alito": Estos son los casos de desafuero de los últimos años

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
7

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.
8

Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
9

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
10

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

La FGE de Quintana Roo rescata a menores víctimas de prostitución
11

La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
12

Tribunal declara ilegales aranceles de Trump; "siguen en vigor", dice el republicano