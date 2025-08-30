Sheinbaum recibe a abogado Pedro Castillo; urge a la ONU a tratar caso "con decisión"

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 10:12 pm

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al abogado de Pedro Castillo

El 28 de julio de 2021 el Perú se conmocionó por la destitución del entonces Presidente Pedro Castillo, quien llegó al poder en el país sudamericano hostigado por medios de comunicación y sectores de la derecha nacional e internacional.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue detenido en diciembre de 2022 tras un golpe de Estado propinado al gobernante y quien fue sustituido por la ahora mandataria Dina Boluarte.

De acuerdo con el posicionamiento de la mandataria, el expresidente Castillo fue “injustamente encarcelado en el Perú”. En su cuenta de X, expresó su solidaridad con el expresidente sudamericano y su familia, al acusar que su captura se debió a una persecución política.

"Sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región" sentenció Sheinbaum. En su publicación la Presidenta urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tratar el caso de Pedro Castillo con "con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia".

Para Sheinbaum la defensa del expresidente peruano es, al mismo tiempo, una defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos latinoamericanos.

Esta no es la primera recepción que hace Sheinbaum Pardo de Croxatto. El 20 de febrero también tuvo lugar un encuentro entre la mandataria y el abogado que, en esa ocasión, propició un acercamiento del Gobierno de México con el expresidente Castillo al solicitar el apoyo del personal diplomático de México en Perú.

El expresidente Pedro Castillo inició su gestión el 28 de julio de 2021. El Parlamento, de mayoría opositora, intentó destituirlo sin éxito dos veces durante su primer año de Gobierno.

Castillo era maestro rural antes de irrumpir entre la élite política peruana al ganar las elecciones luego de una campaña en la que prometió mejorar la educación, la atención médica y otros servicios. Sin embargo, su primer año estuvo marcado por una gran turbulencia con varios cambios de gabinete.

El pasado 4 de marzo, comenzó el juicio contra Pedro Castillo por el auto golpe de Estado en Perú. El exmandatario es acusado de tres delitos que en conjunto sumarían una pena de 34 años de prisión. Además, la Procuraduría General del Estado ha fijado la suma de 65 millones de soles (17 millones y medio de dólares) como reparación civil a favor del Estado.

