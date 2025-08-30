El Republicano Dan Crenshaw felicita a México por decomiso de cocaína en Guerrero

El Congresista republicano Dan Crenshaw celebró el aseguramiento de más de 900 kilos de cocaína logrado por la Marina de México en las costas de Acapulco.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Dan Crenshaw, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) por el estado de Texas, elogió al Gobierno de México por haber logrado el aseguramiento de casi una tonelada de cocaína en las costas de Guerrero.

El pasado 22 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 900 kilos de droga que flotaba cerca del puerto de Acapulco.

A raíz de dicha acción, el legislador del Partido Republicano compartió una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que felicitó a la Armada de México, y recalcó la cooperación que existe entre los gobiernos mexicano y estadounidense para combatir a los grupos del crimen organizado.

Another awesome example of crushing cartel activity. Hats off to the Mexican Navy. And the cooperation with the US hasn’t been this strong in years, which is a testament to both President Trump and President Sheinbaum. We need more of this. https://t.co/52UWJtX5FW — Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) August 29, 2025

"Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! Y la cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del Presidente Trump como de la Presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto", publicó.

A pesar de haber sido un duro crítico del Gobierno mexicano en el pasado, el legislador republicano Dan Crenshaw ha destacado en varias ocasiones la labor de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

La Marina informó el pasado 22 de agosto que elementos de la Armada de México aseguraron más de 900 kilos de cocaína que estaba dentro 30 bultos que flotaban a la deriva cerca de las costas de Acapulco, Guerrero; la droga fue hallada durante recorridos de vigilancia marítima.

#EnElMar Durante un patrullaje de vigilancia en aguas del Pacífico, #PersonalNaval a bordo de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México avistó y aseguró 30 bultos tipo costalillas con presunta cocaína. Gracias a esta acción, se evitó que aproximadamente… pic.twitter.com/FVyeXGOE8g — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 22, 2025

Autoridades mexicanas resaltaron que dicho aseguramiento provocó una afectación económica a los grupos del crimen organizado equivalente a 210 mil 979 millones 687 mil 500 pesos; además de que se evitó que cerca de mil 800 millones 360 mil dosis de narcóticos llegaran a las calles.

En lo que va de la Administración encabezada por la Presidenta Sheinbaum, la Semar ha logrado asegurar cerca de 46 toneladas de cocaína durante operaciones marítimas en las costas de México.