Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

"El tema aquí es quién paga los daños provocados por la venta de estos productos: mientras las empresas se enriquecen, la sociedad se enferma, y los sistemas de salud y las finanzas familiares se colapsan."

Alejandro Calvillo

30/08/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=NL44Y92_izs

Hace trece años lanzamos en las calles de la Ciudad de México una campaña para informar sobre las cantidades de cucharadas de azúcar que tienen los refrescos. Hace unos días, una imagen muy similar fue presentada por el Secretario de Salud, David Kershenobich, y la Presidenta, Claudia Sheinbaum. La imagen en las calles y en muy diversos materiales que difundimos en las redes sociales es muy similar a la presentada en la conferencia en Palacio Nacional.

Esa campaña y toda la evidencia de los enormes daños de habernos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en el mundo forzó a establecer un impuesto de 1 peso por litro a estos productos, equivalente a un 10 por ciento del costo del producto en ese momento. Esa era la más importante recomendación para bajar el consumo: poner impuestos al producto y destinar los recursos a enfrentar el problema de salud. Recomendábamos destinar parte del recurso a bebederos en escuelas y atención en salud a las poblaciones más vulnerables.

Desgraciadamente, aunque México fue el primer país en establecer un impuesto a estos productos —acción que se volvió ejemplo a escala mundial, reproduciéndose en Reino Unido, Sudáfrica, Portugal, Filipinas, India, etc.—, la tasa del impuesto fue muy pequeña, de sólo 10 por ciento. La recomendación es que fuera al menos del 20 por ciento. El anuncio de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de la que formaba parte este impuesto, se dio en un evento que encabezó el Presidente Peña Nieto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, teniendo a su lado al presidente regional de Coca-Cola. Eso explicaba por qué el impuesto había sido tan pequeño y por qué se establecería un etiquetado introducido en México por Coca-Cola y que llevaba al consumo de muy altas cantidades de azúcar; un etiquetado que estuvo en los productos entre 2014 y 2020.

Foto: Cortesía

El impuesto al refresco tuvo su efecto en los primeros años al reducir el consumo; sin embargo, con el tiempo el impuesto se debilitó hasta que actualmente representa alrededor del 5 por ciento del costo de estas bebidas. Las naciones y ciudades donde el impuesto se estableció por encima del 20 por ciento —en algunas naciones ha llegado hasta el 50 por ciento—, los resultados han sido muy efectivos al reducir el consumo y, en especial, en varios casos, al proporcionar los recursos recaudados a la atención y salud de las poblaciones más vulnerables.

Para dar una idea de la dimensión de la diabetes en México, retomé una información difundida por El Poder del Consumidor al inicio de este año. De acuerdo con un estudio científico publicado recientemente en la revista científica Nature Medicine, el consumo de estas bebidas es responsable de una tercera parte de los nuevos casos de diabetes en nuestro país presentados durante el año 2020.

En México, el número de personas que viven con diabetes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Salud (2000) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2022), en el año 2000, 5.3 millones de personas vivían con diabetes, mientras que para el año 2022 esta cifra estuvo cerca de triplicarse, con 14.6 millones de personas con diabetes.

Foto: El Poder del Consumidor

Para el año 2020, 151 mil 19 personas murieron a causa de la diabetes; 22 mil 500 de esas muertes por diabetes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. Mientras que las muertes por enfermedades cardiovasculares, en ese mismo año, fueron de 255 mil 725; 23 mil 500 de esas muertes se atribuyeron al consumo de bebidas azucaradas. El total de muertes atribuidas al consumo de bebidas azucaradas por diabetes y enfermedades cardiovasculares en el 2020 fue de 46 mil. El costo de tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gastos anuales en tratamiento y complicaciones derivadas de la diabetes superan los 50 mil millones de pesos, y se trata de datos solamente del IMSS.

El tema aquí es quién paga los daños provocados por la venta de estos productos: mientras las empresas se enriquecen, la sociedad se enferma, y los sistemas de salud y las finanzas familiares se colapsan.

En el pasado, eran los organismos internacionales —como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes, el Instituto Mundial de Investigación en Cáncer, la Federación Mundial de Obesidad—, así como institutos nacionales y organismos sociales, quienes pedíamos el establecimiento de impuestos altos a estos productos para bajar su consumo y obtener recursos para los sistemas de salud enfocados en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, ahora los propios organismos financieros internacionales, sabiendo que los daños que provocan estos productos no son asumidos por las corporaciones, y que estos daños son impagables para los sistemas de salud, se han sumado a recomendar altos impuestos a estos productos. El Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional se han sumado a la OMS para llamar a establecer altos impuestos a estos productos.

Ya no hay quien defienda esta lógica salvaje de ganancias por parte de estas corporaciones, que dejan enormes daños en salud a los gobiernos y la sociedad para llevarse grandes ganancias.

Por eso exigimos impuestos para la salud, que bajen el consumo y dirijan, de manera transparente, los recursos a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El performance de la furia

"En definitiva, el performance, que hemos visto por todos los ángulos y escuchado su ruido, está robando...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

2

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

3

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
4

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra más herida.
5

Avioneta en la que viajaba hermano de exalcalde de Reynosa se desploma; piloto muere

Ya es temporada de Chiles en nogada
6

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Laura Itzel Castillo toma protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado
7

Itzel Castillo es presidenta y pide Senado sin odio; la rodea mesa inédita de mujeres

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al abogado de Pedro Castillo
8

Sheinbaum recibe a abogado Pedro Castillo; urge a la ONU a tratar caso "con decisión"

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
9

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
10

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

Lord "Qué te importa" intentó charolear al operativo del alcoholímetro en Guadalajara.
11

VIDEO ¬ Funcionario borracho "charolea" a policías en Guadalajara; lo dan de baja

ICE detiene a bomberos.
12

Dos bomberos apagaban un incendio en EU; son mexicanos. Ahí mismo los arrestaron

13

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Dan Crenshaw, miembro de la Cámara de Representantes de EU, elogió al Gobierno de México por asegurar casi una tonelada de cocaína en costas de Guerrero.
14

El Republicano Dan Crenshaw felicita a México por decomiso de cocaína en Guerrero

El Senador estadounidense Ted Cruz recomendó a México aceptar la "ayuda" de EU contra los cárteles.
15

México debe aceptar ayuda, como amigos: Ted Cruz. La soberanía es irrenunciable: SRE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1

DATOS ¬ El gasto de la SCJN iba en un cohete... que chocó en 2018. Desde entonces cae

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.
2

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
3

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
4

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.
5

¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

6

De Julio César Godoy a "Alito": Estos son los casos de desafuero de los últimos años

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
7

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.
8

Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
9

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
10

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

La FGE de Quintana Roo rescata a menores víctimas de prostitución
11

La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
12

Tribunal declara ilegales aranceles de Trump; "siguen en vigor", dice el republicano