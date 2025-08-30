Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja al menos tres muertos y un herido

La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución…

De a cuerdo con la información, el comando abrió fuego indiscriminadamente a las personas que se encontraban a fuera del hospital, hiriendo a tres de ellas y dejando a una más heridas, el hecho se registró tras un enfrentamiento registrado horas antes en la comunidad de Tepuchito.

"Se solicita a la población que circule en el área con precaución y, ante la presencia de las autoridades, encienda la luz interior de sus vehículos y bajen los vidrios para facilitar las labores preventivas", advirtió la SSP.

El ataque provocó que algunos se habría registrado hacia las 20:00 horas en el hospital ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán.