Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja al menos tres muertos y un herido
30/08/2025 - 8:46 am
El ataque del comando se habría registrado hacia las 20:00 horas en el hospital ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Un comando atacó ayer por la noche la entrada principal del Hospital Civil de Culiacán. El grupo abrió fuego contra cuatro personas, lo que dejó un saldo de al menos tres muertos y un herido.
"La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad", explicó la institución en X, antes Twitter.
La prensa local reportó que las víctimas se encontraban en el exterior del hospital sentadas en unas bancas sobre la banqueta frente a la entrada principal, cuando fueron agredidas a balazos por el grupo armado. Una de las víctimas del ataque fue identificada como Jorge, de 30 años, y otro como Rubén.
La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución…
— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2025
De a cuerdo con la información, el comando abrió fuego indiscriminadamente a las personas que se encontraban a fuera del hospital, hiriendo a tres de ellas y dejando a una más heridas, el hecho se registró tras un enfrentamiento registrado horas antes en la comunidad de Tepuchito.
"Se solicita a la población que circule en el área con precaución y, ante la presencia de las autoridades, encienda la luz interior de sus vehículos y bajen los vidrios para facilitar las labores preventivas", advirtió la SSP.
El ataque provocó que algunos se habría registrado hacia las 20:00 horas en el hospital ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán.
💔😡 Dolor y rabia en Culiacán
Hoy la violencia llegó hasta donde deberían salvar vidas: el Hospital Civil.
🔴 3 personas fueron asesinadas
🔴 Una menor de edad resultó gravemente herida
🔴 Autos e instalaciones quedaron baleados
¿Hasta cuándo tanta impunidad? pic.twitter.com/To1kVvBUFD
— Reporte Ciudadano (@reporte_c_cln) August 30, 2025
Las personas que se encontraban en los alrededores llamaron al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones. Diferentes unidades de seguridad acudieron al lugar.
En redes sociales se compartieron imanes de una pared del centro hospitalario se pueden observar los impactos y en el piso quedaron los rastros de sangre.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por el ataque.