Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja al menos tres muertos y un herido

Redacción/SinEmbargo

30/08/2025 - 8:46 am

Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja tres muertos y un herido.

Artículos relacionados

El ataque del comando se habría registrado hacia las 20:00 horas en el hospital ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Un comando atacó ayer por la noche la entrada principal del Hospital Civil de Culiacán. El grupo abrió fuego contra cuatro personas, lo que dejó un saldo de al menos tres muertos y un herido.

"La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad", explicó la institución en X, antes Twitter.

La prensa local reportó que las víctimas se encontraban en el exterior del hospital sentadas en unas bancas sobre la banqueta frente a la entrada principal, cuando fueron agredidas a balazos por el grupo armado. Una de las víctimas del ataque fue identificada como Jorge, de 30 años, y otro como Rubén.

De a cuerdo con la información, el comando abrió fuego indiscriminadamente a las personas que se encontraban a fuera del hospital, hiriendo a tres de ellas y dejando a una más heridas, el hecho se registró tras un enfrentamiento registrado horas antes en la comunidad de Tepuchito.

"Se solicita a la población que circule en el área con precaución y, ante la presencia de las autoridades, encienda la luz interior de sus vehículos y bajen los vidrios para facilitar las labores preventivas", advirtió la SSP.

El ataque provocó que algunos se habría registrado hacia las 20:00 horas en el hospital ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán.

Las personas que se encontraban en los alrededores llamaron al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones. Diferentes unidades de seguridad acudieron al lugar.

En redes sociales se compartieron imanes de una pared del centro hospitalario se pueden observar los impactos y en el piso quedaron los rastros de sangre.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por el ataque.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El performance de la furia

"En definitiva, el performance, que hemos visto por todos los ángulos y escuchado su ruido, está robando...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

AMLO y Claudia, frente a la incongruencia

"El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja tres muertos y un herido.
1

Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja al menos tres muertos y un herido

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2

DATOS ¬ El gasto de la SCJN iba en un cohete... que chocó en 2018. Desde entonces cae

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.
3

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
4

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.
6

¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

7

De Julio César Godoy a "Alito": Estos son los casos de desafuero de los últimos años

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
8

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.
9

Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
10

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
11

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU

La FGE de Quintana Roo rescata a menores víctimas de prostitución
12

La FGE de Quintana Roo rescata a 2 menores víctimas de prostitución; detiene a mujer