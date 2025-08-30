Alcalde de Benito Juárez es acusado de corrupción por cierre de estadio; él lo niega

El Alcalde de la Benito Juárez negó cualquier acto de corrupción y sugirió que podría proceder legalmente por difamación contra quienes lo criticaron.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Luis Mendonza, Alcalde de la Benito Juárez, rechazó cualquier acto de corrupción luego de que trascendiera que había solicitado palcos y accesos VIP a cambio de permitir el partido entre América y Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes. En un video difundido en redes sociales, el Alcalde reiteró que el partido entre ambos equipos se celebrará este sábado puerta cerrada debido a que el Club América excedió sus atribuciones y cerró una vialidad, afectando a vecinas y vecinos.

"Vecinas y vecinos en Benito Juárez, quiero informarles que se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez", explicó el Alcalde a través de un video.

El Alcalde negó cualquier acto de corrupción y sugirió que podría proceder legalmente por difamación contra quienes lo criticaron, esto luego de que el periodista deportivo, David Faitelson escribiera: "El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes… En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local".

Lo he dicho siempre: yo me debo a los vecinos, mi único interés es garantizar su seguridad y calidad de vida. Ese es y sera mi compromiso. En Benito Juárez #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/xf0r1hOofJ — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 30, 2025

"A todos aquellos que a través de redes sociales han señalado un supuesto acto de corrupción, quiero decirles de manera categórica que es completamente falso y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación. Esto es una campaña mediática", acusó el Alcalde.

"Sé que en Benito Juárez hay una gran afición americanista. Les pido su comprensión porque estoy seguro de que como yo están convencidos que antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad", añadió Luis Mendoza.

El Club América, mediante Grupo Ollamani, rechazó la medida y acusó a la autoridad de afectar a la afición con dicha decisión, la cual calificó de arbitraria. También aseveró que “quienes cerraron la calle fueron policías de la Ciudad de México, como parte del plan de seguridad de la propia Alcaldía”, expuso.

@DavidFaitelson_ aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras. Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala, lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto. Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré… — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 29, 2025

Por su parte, la Liga MX también emitió un comunicado en el que calificó la medida como una “sanción extralimitada” y respaldó al Club América. “La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez y espera que rectifique su decisión”, señaló.

Mendoza aseguró que su trabajo es cuidar a los vecinos y que eso lo hará siempre por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de fútbol. "Y siempre respaldaré a los funcionarios públicos que cuidan de nuestros vecinos y que en esta ocasión fuera con agredidos", finalizó.

Previamente, la Alcaldía Benito Juárez informó que mientras el Club América demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar eventos a puerta abiertas.

El partido entre América y Pachuca está previsto para este sábado a las 21:00 horas en el estadio la Ciudad de los Depotes a puerta cerrada. Los aficionados afectados con esta medida podrán solicitar su reembolso a través de Ticketmaster.