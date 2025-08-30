Alcalde de Benito Juárez es acusado de corrupción por cierre de estadio; él lo niega

Redacción/SinEmbargo

30/08/2025 - 9:50 am

América vs Pachuca será a puerta cerrada, Alcalde de la BJ.

El Alcalde de la Benito Juárez negó cualquier acto de corrupción y sugirió que podría proceder legalmente por difamación contra quienes lo criticaron.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Luis Mendonza, Alcalde de la Benito Juárez, rechazó cualquier acto de corrupción luego de que trascendiera que había solicitado palcos y accesos VIP a cambio de permitir el partido entre América y Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes. En un video difundido en redes sociales, el Alcalde reiteró que el partido entre ambos equipos se celebrará este sábado puerta cerrada debido a que el Club América excedió sus atribuciones y cerró una vialidad, afectando a vecinas y vecinos.

"Vecinas y vecinos en Benito Juárez, quiero informarles que se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez", explicó el Alcalde a través de un video.

El Alcalde negó cualquier acto de corrupción y sugirió que podría proceder legalmente por difamación contra quienes lo criticaron, esto luego de que el periodista deportivo, David Faitelson escribiera: "El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes… En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local".

"A todos aquellos que a través de redes sociales han señalado un supuesto acto de corrupción, quiero decirles de manera categórica que es completamente falso y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación. Esto es una campaña mediática", acusó el Alcalde.

"Sé que en Benito Juárez hay una gran afición americanista. Les pido su comprensión porque estoy seguro de que como yo están convencidos que antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad", añadió Luis Mendoza.

El Club América, mediante Grupo Ollamani, rechazó la medida y acusó a la autoridad de afectar a la afición con dicha decisión, la cual calificó de arbitraria. También aseveró que “quienes cerraron la calle fueron policías de la Ciudad de México, como parte del plan de seguridad de la propia Alcaldía”, expuso.

Por su parte, la Liga MX también emitió un comunicado en el que calificó la medida como una “sanción extralimitada” y respaldó al Club América. “La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez y espera que rectifique su decisión”, señaló.

Mendoza aseguró que su trabajo es cuidar a los vecinos y que eso lo hará siempre por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de fútbol. "Y siempre respaldaré a los funcionarios públicos que cuidan de nuestros vecinos y que en esta ocasión fuera con agredidos", finalizó.

Previamente, la Alcaldía Benito Juárez informó que mientras el Club América demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar eventos a puerta abiertas.

El partido entre América y Pachuca está previsto para este sábado a las 21:00 horas en el estadio la Ciudad de los Depotes a puerta cerrada. Los aficionados afectados con esta medida podrán solicitar su reembolso a través de Ticketmaster.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

América vs Pachuca será a puerta cerrada, Alcalde de la BJ.
1

Alcalde de Benito Juárez es acusado de corrupción por cierre de estadio; él lo niega

Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja tres muertos y un herido.
2

Ataque armado en Hospital Civil de Culiacán deja al menos tres muertos y un herido

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3

DATOS ¬ El gasto de la SCJN iba en un cohete... que chocó en 2018. Desde entonces cae

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.
4

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

Las y los ministros de la SCJN concluirán su gestión dejando un saldo de al menos 188 objetos de alto valor "extraviados" que se encontraban en sus oficinas.
5

Ministros salientes de la SCJN se van y dejan "extraviados" 188 objetos de alto valor

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
6

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las madres y padres de familia puedan ahorrar al comprar los útiles escolares para el regreso a clases.
7

¿Cómo hacer compras inteligentes para el regreso a clases? La Profeco da estos tips

8

De Julio César Godoy a "Alito": Estos son los casos de desafuero de los últimos años

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
9

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.
10

Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
11

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La SSPC informó que en el estado de Guerrero fue detenido Gabriel "N", quien es uno de los criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos.
12

Autoridades mexicanas detienen en Guerrero a Gabriel "N", de los más buscados por EU