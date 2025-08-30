Tribunal de Campeche ratifica censor a "Tribuna"; revisará publicaciones sobre Layda

La disputa de la Gobernadora de Campeche con Tribuna no es un caso aislado, pues de manera reiterada la morenista ha iniciado procesos contra comunicadores locales por supuesta violencia política de género.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche ratificó el viernes la sentencia por la que se designará a una persona que vigilará las publicaciones del periodista Jorge González Valdez y su página digital Tribuna, para asegurar que estos no incurran en violencia política en razón de género contra la Gobernadora Layda Sansores San Román.

La audiencia de revisión de medida cautelar contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., resultó desfavorable para las partes acusadas, pues se mantuvo la orden de que González Valdez sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC) de la entidad, con el objetivo de verificar que no emita expresiones consideradas ofensivas contra la Gobernadora.

Asimismo, el medio está obligado a enviar todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que en cada oportunidad definirá si procede o no alguna sanción.

Organizaciones como Artículo 19 han calificado estas medidas como excesivas y contrarias a los principios de libertad de expresión.

En tanto, González Valdez denunció que se trata de “una mordaza judicial inédita en medios de comunicación”, y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en México.

La disputa de la Gobernadora Layda Sansores con Tribuna no es un caso aislado, pues de manera reiterada la morenista ha iniciado procesos contra comunicadores locales por supuesta violencia política de género.

Por ejemplo, los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali se vieron obligados a ofrecer disculpas públicas a la Gobernadora de Campeche por orden del Tribunal Electoral del Estado (TEEC) por las mismas causales.

En cumplimiento, difundieron un video en la plataforma La Barra Noticias, donde cada uno leyó el texto dictado por la autoridad: “Se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

Aumentan sanciones a periodistas

En lo que va del año, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale, en promedio, a un proceso judicial o administrativo cada cuatro días, denunció la organización Artículo 19 al señalar la existencia de un uso faccioso del marco legal mexicano que “pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Al dar a conocer su reporte “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, Artículo 19 dijo que en tan sólo siete meses de este 2025 se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. “La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”.