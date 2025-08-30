Maratón de la CdMx 2025: Ruta, horario y todas las modificaciones en el Metro y MB

Para este domingo se prevé el cierre de varias vialidades y ajustes en algunas líneas del Metro de la Ciudad de México; en sus redes sociales la SSC ofrece alternativas para la movilidad de las y los capitalinos.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció modificaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús con motivo del 42° Maratón de la Ciudad de México 2025. Aquí todos los detalles

¿Qué ruta seguirá el Maratón de la CdMx?

El Maratón de la Ciudad de México 2025 comenzará a partir de las 05:45 horas y tendrá una trayectoria de 42 kilómetros con una ruta establecida que irá de Ciudad Universitaria y tendrá como meta el Zócalo capitalino.

Los participantes recorrerán algunos de los puntos y avenidas más emblemáticos de la Ciudad de México como:

Estadio Olímpico Universitario. Avenida Insurgentes. Avenida Chapultepec. Bosque de Chapultepec. Paseo de la Reforma. Museo Nacional de Antropología. Ángel de la Independencia. Monumento a la Revolución. Palacio de Bellas Artes. Zócalo de la Ciudad de México.



🚇🏃‍♂️ Con motivo del Maratón de la Ciudad de México 2025, este domingo 31 de agosto el @MetroCDMX abrirá más temprano en las Líneas 1, 2, 3 y 9, a partir de las 5:00 horas. ✅ Los maratonistas tendrán acceso gratuito mostrando su número de participación. 🕖 En el resto de la… pic.twitter.com/JO9kNgomja — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 30, 2025

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús abrirán más temprano?

Este domingo 31 de agosto el Metro abrirá más temprano en las líneas 1 (Pantitlán-Observatorio), 2 (Cuatro Caminos-Taxqueña), 3 (Indios Verdes-Universidad) y 9 (Pantitlán-Tacubaya), a partir de las 05:00 horas. Se informa, además, que los maratonistas de este evento deportivo tendrán acceso gratuito al Metro; sólo basta mostrar el número de participación correspondiente.

En su cuenta de X, el Gobierno de la CdMx subrayó que el resto de las líneas del Metro comenzará a operar en el horario acostumbrado de todos los domingos, a partir de las 07:00 horas.

El cierre de varias calles y avenidas principales también está contemplado, entre ellas, Insurgentes, Paseo de la Reforma y los accesos al Zócalo capitalino.

El Metrobús presentará afectaciones con cierres parciales y totales en distintas líneas como son:

Línea 1 : será de las más impactadas. El servicio será suspendido de 05:00 a 14:00 horas en los circuitos Villa Olímpica a Reforma y Buena Vista. De 05:00 a 08:00 horas, operará de Indios Verdes a Plaza de la República (tramo norte) y de Insurgentes a El Caminero (tramo sur). Sin servicio Buenavista II, Hamburgo y Reforma, así como la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

: será de las más impactadas. El servicio será suspendido de 05:00 a 14:00 horas en los circuitos Villa Olímpica a Reforma y Buena Vista. De 05:00 a 08:00 horas, operará de Indios Verdes a Plaza de la República (tramo norte) y de Insurgentes a El Caminero (tramo sur). Sin servicio Buenavista II, Hamburgo y Reforma, así como la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac. Línea 2 : tendrá servicio parcial, ya que los autobuses no podrán cruzar Insurgentes a la altura de Nuevo León. De 05:00 a 11:00 horas sólo funcionarán los circuitos de Amores a Tacubaya y de Tepalcates a Etiopía. Permanecerán sin servicio la ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez y Tepalcates a Colonia del Valle.

: tendrá servicio parcial, ya que los autobuses no podrán cruzar Insurgentes a la altura de Nuevo León. De 05:00 a 11:00 horas sólo funcionarán los circuitos de Amores a Tacubaya y de Tepalcates a Etiopía. Permanecerán sin servicio la ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez y Tepalcates a Colonia del Valle. Línea 3 : de 05:00 a 09:00 horas, operará de Tenayuca a Buenavista (tramo norte) y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac (tramo sur). Las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas permanecerán sin servicio

: de 05:00 a 09:00 horas, operará de Tenayuca a Buenavista (tramo norte) y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac (tramo sur). Las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas permanecerán sin servicio Línea 4 : de 05:00 a 09:00 horas, operará de Teatro Blanquita a San Lázaro y Alameda Oriente (ruta norte) y de Defensoría Pública a San Lázaro (ruta sur). Servicio al Aeropuerto sin afectación desde San Lázaro. Sin servicio: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlan, Plaza de la República, AMAJAC, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes.

: de 05:00 a 09:00 horas, operará de Teatro Blanquita a San Lázaro y Alameda Oriente (ruta norte) y de Defensoría Pública a San Lázaro (ruta sur). Servicio al Aeropuerto sin afectación desde San Lázaro. Sin servicio: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlan, Plaza de la República, AMAJAC, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes. Línea 7: de 05:00 a 13:00 horas, operará de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Garibaldi. Sin servicio: de Glorieta Violeta a Campo Marte y ruta Tacubaya a París.

Las Líneas 2, 5 y 6 operarán con normalidad. Todas las rutas restablecerán su servicio habitual al término del evento deportivo.

Para información en tiempo real sobre cierres y desvíos la ciudadanía puede consultar la página oficial del Metrobús: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

¡AVISO IMPORTANTE! 🚨 Por motivo del #Maratón de la #CDMX, te compartimos las modificaciones en el servicio que tendrán las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 el próximo domingo 31 de agosto. #TómaloEnCuenta. 🚌 pic.twitter.com/qWAl4fEipg — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 29, 2025

¿Cuáles son las alternativas de transporte y movilidad?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) recomienda las siguientes opciones como alternativas viales para sortear la competencia:

Anillo Periférico será la vía principal para quienes busquen evitar Avenida Insurgentes y parte de Paseo de la Reforma.

Para evitar los cierres en la zona central de Reforma y calles cercanas al Zócalo, se sugieren Calzada Legaria, Marina Nacional y Circuito Interior.

Del otro lado de Insurgentes, las alternativas son Avenida Aztecas, División del Norte, Avenida Cuauhtémoc, Viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente.