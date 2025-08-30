La Nueva Corte perfila a los tres miembros del Órgano de Administración Judicial

El pasado 21 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ) es el abogado Néstor Vargas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Las Ministras y Ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron a los tres de los cinco integrantes del próximo Órgano de Administración Judicial (OAJ), durante su séptima reunión celebrada el pasado jueves para preparar la entrada en funciones del máximo Tribunal, informó hoy el Ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz.

"En esta sesión tomaron nota del conjunto de decisiones administrativas que, derivado del proceso de transición, debe tomar el Órgano de Administración Judicial a la brevedad. Frente a ello, resolvieron que una de sus primeras decisiones será la designación, el próximo 1 de septiembre, de las tres personas integrantes del Órgano de Administración Judicial que corresponde nombrar a la Suprema Corte de Justicia, con base en los artículos 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", explicó Aguilar Ortiz en un comunicado.

El Ministro afirmó que dicha determinación permitirá que, quienes resulten designados, se incorporen de manera inmediata a sus funciones para agilizar las decisiones administrativas que dicho Órgano debe adoptar, asegurando el funcionamiento institucional y brindando certeza a todas y todos los integrantes del Poder Judicial.

Durante la reunión también se revisaron los avances en la construcción de los proyectos de acuerdos generales que permitirán dotar de un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte. "Estos acuerdos buscan asegurar que la justicia se imparta de manera pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía", remarcó.

#Comunicado | 📰

Las Ministras y Ministros electos sostienen su séptima reunión de trabajo para la entrada en funciones de la #NuevaSCJN este 1 de septiembre. pic.twitter.com/HjKJZKHdbo — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) August 30, 2025

Finalmente, las Ministras y Ministros reiteraron que la Suprema Corte estará vigilante de que en todo momento se respeten y garanticen los derechos laborales de sus integrantes, considerando este aspecto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México.

Sheinbaum propone a Néstor Vargas el OAJ

El pasado 21 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia creada tras la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024, es el abogado Néstor Vargas.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria federal informó: “Voy a proponer a quien fue Consejero Jurídico mientras fui Jefa de Gobierno, Néstor Vargas. Él es mi propuesta”, declaró la titular del Poder Ejecutivo.

“Es un hombre muy recto, me consta porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial, y además tiene todos los atributos”, explicó.

El OAJ suplirá al Consejo de la Judicatura tendrá como objetivo gestionar los recursos y vigilar al poder judicial. Tres de sus integrantes serán nombrados por la Corte, uno por la Presidenta y otro por el Senado.