La Cancillería peruana reprocha a Sheinbaum: Castillo no es "perseguido político"

El expresidente peruano Castillo llegó al poder el 28 de julio de 2021 y el siete de diciembre de 2022 fue destituido de la investidura presidencial acusado de pretender subvertir el orden democrático con un autogolpe de Estado que pretendía reformar poderes constitucionales.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Cancillería de Perú reprochó este sábado la postura emitida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó su solidaridad con el expresidente Pedro Castillo a quien consideró un "perseguido político" y víctima de discriminación en la región. Esto durante un encuentro con el abogado del exmandatario, Guido Croxatto.

"En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región", expresó la mandataria en su cuenta de X, antes Twitter tras el encuentro.

Sheinbaum agregó que "la Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos".

Por esta razón, la Cancillería peruana emitió un comunicado en el que rechazó absolutamente las declaraciones de la mandataria mexicana pues señaló que Sheinbaum desconoce totalmente la realidad política peruana e incurre en una violación de los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

📄Comunicado Oficial 036-25: La Cancillería rechaza declaraciones de la presidenta de México que desconoce el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. 👉https://t.co/XSiSbwkdkJ pic.twitter.com/LlkkbNZXQy — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 30, 2025

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su rechazo absoluto a las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y ordenamiento jurídico".

"El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum", aseveró el gobierno peruano y señaló que el pasado 7 de septiembre de 2022 "el ciudadano Castillo cometió el flagrante quiebre del orden constitucional la al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un Gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional".

Las autoridades destacan que tales hechos constituyeron un golpe de estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática que, consideró, "fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas".

La representación peruana remarcó que las disposiciones jurídicas imputadas al expresidente están en consonancia con el marco jurídico y la legislación peruana. La Cancillería sostuvo que la decisión adoptada en contra del ciudadano Pedro Castillo se dio dentro del Estado de Derecho "con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política del Perú".

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

En este sentido, el reproche diplomático a la Presidenta de México está dirigido a señalar que su posicionamiento representa afirmaciones "falsas e inaceptables" que responden a una postura ideologizada que contradice los principios básicos del derecho internacional".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú repudia esta posición ideologizada, que contradice los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", sentenció la representación diplomática.

Por último, la Cancillería manifestó un extrañamiento a Sheinbaum por pretender desconocer la postura que hizo el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 8 de diciembre de 2022 al condenar todo intento de subvertir el orden democrático en el Perú.

El pasado 4 de marzo del presente año comenzó el juicio contra Pedro Castillo por el auto golpe de Estado en Perú. El exmandatario es acusado de tres delitos que en conjunto sumarían una pena de 34 años de prisión. Además, la Procuraduría General del Estado fijó la suma de 65 millones de soles (17 millones y medio de dólares) como reparación civil a favor del Estado.