VIDEO ¬ Motociclista choca contra un taxi, golpea al conductor y escapa como si nada

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).-Un motociclista, quien circulaba sin casco y a exceso de velocidad, chocó con un taxi en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tras el accidente, el sujeto noqueó al conductor para poder escapar. El video del momento se está viralizando en redes sociales.

En una grabación de la cámara de seguridad instalada en el automóvil de la víctima, se puede observar cómo el motociclista intenta rebasar por la derecha al vehículo y choca contra su parte trasera. El taxista entonces desciende de la unidad para reclamar por el golpe, ante lo que el sujeto de la moto se torna violento.

Tras un breve intercambio de palabras, el hombre golpea en la cara al chofer, quien terminó hospitalizado tras el violento ataque.

"TROMPADA" Porque en México, un motociclista chocó con un taxi, el tipo se calentó y le pegó terrible piña al taxista. Mirá el tremendo derechazo que le pegó, ni Canelo pega así, la puta que los parió. pic.twitter.com/ezoJv8Q6R1

Tras la agresión, el motociclista escapó del lugar sin que nadie lo detuviera. La imagen del momento exacto del golpe ha circulado en redes sociales, lo que provocó indignación entre los internautas, quienes manifestaron su temor ante la posibilidad de encontrarse en una situación similar.

Las y los usuarios de redes sociales identifican al sujeto como uno de los "franeleros" que opera en la zona y señalaron que incidentes así son frecuentes.

De acuerdo a lo que muestra otra grabación, el mismo hombre habría estado involucrado en otra pelea en calles aledañas del Centro Histórico, en la que quería obligar a otro motociclista a estacionarse en el sitio que mantenía "reservado" en la calle. En ese video se escucha cómo el "franelero" amenaza con llamar a otros sujetos si la víctima no lo obedecía.

Aquí la finura de persona pic.twitter.com/oHoKv17Y2q

En julio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar el uso indebido del espacio público que realizan personas que se dedican al cuidado de vehículos, conocidos como “franeleros”.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso capitalino y tras 30 días de su entrada en vigor, a finales de septiembre, ya serán aplicables las sanciones respectivas, las cuales son arrestos inconmutables, de 24 a 36 horas.