Documento íntegro: Los bienes desaparecidos por los ministros; de Norma Piña a Loreta

Redacción/SinEmbargo

30/08/2025 - 1:27 pm

Tras una búsqueda exhaustiva, la Contraloría de la Suprema Corte logró encontrar 2 mil 401 bienes, pero mil 802 de ellos siguen en calidad de "no localizados".

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerrarán su periodo al frente del Máximo Tribunal este domingo 31 de agosto, pero lo harán con una serie de asuntos pendientes, entre ellos la localización de 188 bienes perdidos en sus oficinas.

De acuerdo con la auditoría DAIA/2024/27 denominada “Participación en el Levantamiento de Inventario (primer semestre)” y presentada en este mes de agosto, la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) reportó el extravío de mil 802 bienes en las 64 áreas del organismo autónomo, incluida la oficina de la Presidenta de la Corte: Norma Piña Hernández.

"Se comunica que del 27 de mayo al 15 de julio de 2024, se realizó la búsqueda exhaustiva de 4 mil 203 bienes no localizados en el Programa Inicial de Inventario, en 64 áreas. Y como resultado de lo anterior, se localizó el 57.12 por ciento de estos, quedando la cantidad de mil 802 bienes no localizados a la conclusión del citado programa", afirma el documento realizado por la Contraloría de la Suprema Corte.

De acuerdo con el inventario de activo fijo, ocho de los 10 ministros de la Corte sumaron 188 bienes no localizados en sus oficinas:

  • Norma Lucía Piña Hernández: 77 artículos extraviados de la Secretaría General de la Presidencia.
  • Ana Margarita Ríos Farjat: 42 artículos extraviados.
  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: 31 artículos extraviados.
  • Jorge Mario Pardo Rebolledo: 23 artículos extraviados.
  • Luis María Aguilar Morales (en retiro): seis artículos extraviados.
  • Javier Laynez Potisek: tres artículos extraviados.
  • Loretta Ortiz Ahlf: tres artículos extraviados.
  • Alberto Pérez Dayán: dos artículos extraviados.
DAIA_2024_27_InformeResultados

En el documentos se precisa que los activos no localizados fueron reportados mediante el oficio SGSA/DAI/340/2024 y correos electrónicos, recibidos el 7 de agosto de 2024.

Hasta el 11 de junio de 2025, estos activos seguían en calidad de "extraviados", pese a búsquedas exhaustivas realizadas entre mayo y julio de 2024 por la Dirección de Almacenes e Inventario, que localizó solo dos mil 401 de cuatro mil 203 bienes reportados como perdidos en 64 áreas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

